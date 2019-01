Carta al Diario de Jorge Torre Loría

Recibimos de Jorge E. Torre Loría, exsecretario de Turismo, un escrito que dice lo siguiente:

Ayer nos enteramos por medio del Diario de una nueva estrategia para promover turísticamente a los tres estados de la Península con una nueva marca… “Yucatán Península”.

Este esfuerzo en conjunto no es nuevo. Después de que el programa “Mundo Maya” lo dejaron morir luego de algunos años de éxito, y por más que pedíamos que continuara, en el gobierno de Patricio Patrón estando como secretaria de Turismo Carolina Cárdenas se hizo un nuevo esfuerzo para unir a los tres estados y se creó un programa similar, pero solo se promovía a Playa del Carmen, Merida y Campeche pues Cancún no participó por algunos intereses personales. En el sexenio de Ivonne Ortega Pacheco se canceló el programa sin más explicaciones.

Hace alrededor de cinco años el empresario Miguel Quintana, propietario de Xcaret y otros atractivos turísticos de Quintana Roo, me invitó a una reunión en el hotel Presidente donde me expuso un proyecto muy ambicioso, donde proponía lo mismo que leímos en el Diario. Me pidió que yo invitara a empresarios turísticos del estado a una reunión en Xcaret para darnos a conocer su proyecto al cual asistimos, además de empresarios yucatecos, turisteros de Campeche y de Q. Roo.

Empresarial

A diferencia de los otros intentos, éste no incluía a ningún gobierno, pues decía que si lo hacíamos empresarios tendría seguimiento y no se cancelaría con cada cambio de gobierno.

Todos los que asistimos vimos con muy buenos ojos este esfuerzo y le sugerí que en esa misma reunión se nombraran a tres empresarios, uno por cada estado, para darle seguimiento.

Por alguna razón que desconozco nunca más volví a saber nada del proyecto.

Hoy es una nueva oportunidad para impulsar esta estrategia que ojalá tenga un final feliz.

En otro orden de ideas, parece que el conflicto que se suscitó por el aumento de las estradas a las zonas arqueológica ya se superó pues llegaron a un acuerdo los operadores y el gobierno.

La amenaza de Quintana Roo de boicotear Chichén Itzá era real.

Estuve el fin de semana en Cancún y un empleado de Best Day, agencia muy importante de Cancún, me corroboró que tenían órdenes de arriba de no vender Chichén Itzá, pero el viernes me dijo que ya le habían dado luz verde para vender. Una falta de tacto del gobierno pues si hubiera dialogado antes con los perjudicados, se habrían evitado conflictos y amenazas que nunca llevan a nada bueno. Pero cada sexenio es lo mismo… parece que todos los gobiernos, del color que sean, están cortados con la misma tijera.