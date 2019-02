Cartas al Diario

A propósito de las polémicas declaraciones de la secretaria de Fomento Turístico recibimos del señor Félix Rubio Villanueva una carta cuyos puntos medulares expresan lo siguiente:

Creo que hay una terrible confusión y un concepto equivocado de mala interpretación sobre lo que dijo Michelle Fridman. Eso, con todo respeto a los progreseños, lo han tomado como una ofensa y estoy seguro de que no fue la intención de la secretaria de Turismo.

La interpretación es totalmente promocional a que tienen que comenzar de cero, pues nada hicieron los últimos presidentes municipales para promover el bello puerto de Progreso.

El presidente municipal de 1983-85 (sic), cuyo nombre no recuerdo, participó con mucho entusiasmo en la Coordinadora Turística del Estado de Yucatán, junto con su director. Todos los que le siguieron, priistas por cierto, y el de la administración anterior nada hicieron no únicamente para promover, sino para mejorar la imagen del puerto en todos sentidos, lo que con “cacahuates” se hubiera hecho.

Hablé con varios de ellos para comentar las observaciones que diferentes turistas, promotores, agentes de viajes, touroperadores, directores comerciales de cruceros, directivos de las asociaciones turísticas, entre otros, y nunca vi que se invirtieran cinco centavos y mucho menos se preocuparan u ocuparan en mejorar la imagen de Progreso.

Esto, empezando con la limpieza, el mercado, las entradas y salidas de la ciudad hacia las comisarías de Chelem y Chicxulub llenas de bolsas de basura que podrían recogerse y con arquitectura de paisaje embellecer los caminos a los atractivos, que son muchos y variados.

Fuera del agradecimiento, que no es lo que buscamos, ninguno de ellos gestionó ante el gobierno del Estado, el sector privado o los ciudadanos para hacer una campaña interna enfocada a los visitantes nacionales y extranjeros, pues a los meridanos poco nos importa, estamos acostumbrados al igual que los progreseños a ver a Progreso como esté.

Amo a Progreso, compramos la primera casa en 1968, luego en el 74 y la última en el 85 cuando rellenaban Isla Cervera; tengo varios amigos y los Frías Bobadilla colaboraron conmigo en las revistas de promoción turística que editamos.

En lo personal veo injusto que se rasguen las vestiduras y ataquen inmisericordemente a la secretaria de Turismo por una mala interpretación. Que la consideren non grata es un exceso, pues no creo que su intención haya sido dejar mal a Progreso u ofender a los progreseños.

La señorita Fridman está haciendo un buen trabajo para promover el estado. Ojalá el gobernador Mauricio Vila no compre la andanada de ataques a una buena funcionaria que ha demostrado con hechos que sabe lo que está haciendo. No conozco a la secretaria, aunque reconozco que he solicitado una cita con ella.