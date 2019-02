Cartas al Diario

Recibimos de Jorge E. Torre Loría, exsecretario de Turismo, un escrito que dice lo siguiente:

Leí con interés el reportaje referente al impulsor del espectáculo de luz y sonido de Uxmal en el período del gobernador Carlos Loret de Mola. Recuerdo que en una reunión que tuvimos los hoteleros con el gobernador Loret nos platicó del proyecto de instalar el espectáculo de luz y sonido en la zona arqueológica de Uxmal.

Pero también nos informó que desgraciadamente el gobierno no tenía los recursos para llevarlo a cabo, y nos invitaba para que nosotros lo financiáramos y que fuera un negocio nuestro.

Recuerdo que firmamos letras de cambio y que fuimos pagando mensualmente.

Tiempo después el presidente de los hoteleros y el vicepresidente de Turismo de la Canaco, Tony Borge Manzur y Luis Vidal Herrera, ambos ya fallecidos, nos propusieron que donáramos el “negocio” al gobierno, pues la asociación de hoteles no tenía la infraestructura para manejar el espectáculo.

Además, corríamos el riesgo de que si la gente no acudía tendríamos que seguirlo financiando. Todos accedimos y le donamos al gobierno el “negocio”.

Aprovechando, les comento que acudí al “Miércoles Ciudadano” del Ayuntamiento para entrevistarme con el alcalde y pedirle que rehabilite la iluminación de las fachadas del Centro Histórico, que se instalaron en el gobierno de Ivonne Ortega y hoy día están todas apagadas.

En dos reuniones que tuvimos con Mauricio Vila en el trienio anterior le hice la misma solicitud. En la primera me dijo que lo vería; en la segunda, que fue en la Canaco, me hizo caso y le ordenó a Álvaro Juanes (entonces coordinador de Administración del Ayuntamiento) que lo viera, pero Álvaro no hizo caso y nunca las arreglaron.

El miércoles, Renán (Barrera) le dio instrucciones al director de Desarrollo Urbano, Federico Sauri, para que se encargue. Ojalá que ahora sí le hagan caso al alcalde.