Cartas al Diario

Recibimos de la señora Linyu de Cáceres Álvarez una carta cuyas partes medulares reproducimos a continuación:

Quiero elevar mi más enérgica protesta ante gobernantes y gobernados de mi amado Yucatán.

¿Por qué? Porque gran número de servicios municipales y gubernamentales está suspendido, y la razón que dan los funcionarios es la pandemia de Covid-19 que asuela al mundo entero y en este momento golpea con fuerza a México y desafortunadamente también al estado, en especial a la ciudad de Mérida.

Deseo hacer dos cosas. La primera es quejarme públicamente a través del medio más importante del sureste que es Diario de Yucatán, protestando fuertemente por la forma como está siendo manejada la pandemia.

Si la gente se está muriendo de hambre.

Si necesitamos medicamentos.

Si necesitamos para las enfermeras y los médicos protección adecuada para mantenerlos sanos y con vida, para que puedan seguir ayudando.

Si el presupuesto está siendo recortado constantemente por el gobernador, por el Presidente de la República, entonces...

¿Dónde está la solidaridad del presidente municipal?, ¿la de los regidores?, ¿del gobernador?, ¿de sus secretarios?, ¿de todas las personas que conforman el gobierno?

Si tantos sectores no están dando servicio y están paralizados debido a la pandemia, y solo en algunos casos (no en todos) se están manejando asuntos y trámites en línea, sistemas digitales, ¿por qué entonces no están donando su sueldo para todos los que tanto lo necesitan?

El que no trabaja, que no coma.

Nuestro pueblo no está trabajando por falta de trabajo. Nuestra gente está padeciendo hambre debido a la pandemia y al manejo de ésta en programas fallidos y corruptelas.

Deber patrio

Ha llegado, pues, el momento de demostrar que el servicio a la patria es un honor, no un negocio.

Por favor, autoridades de Yucatán en la capital y el interior del estado, por favor, ¡donen su sueldo a los que más lo necesitan!

Ustedes tienen aseguradas casa, comida y sustento, vehículos, viáticos, bonos y demás privilegios que se conceden a sí mismos los que detentan el poder.

Tienen todo lo que necesitan, ¡donen su sueldo!

¡El pueblo y los más pobres entre los pobres lo necesitan!, ¡claman por ayuda!, ¡gritan por apoyos!

¿Tendremos que esperar a que los padres y próceres de la Patria se los demanden en el más allá?

¿O será suficiente con que hagan conciencia y se haga justicia con los ciudadanos de nuestro amado estado? ¡Ustedes tiene la respuesta!, ¡estamos observando y a la escucha!