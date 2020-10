Cartas al Diario

Recibimos una carta de Francisco Javier Rodríguez Vadillo, expresidente del Colegio Yucateco de Arquitectos, cuyas partes medulares reproducimos a continuación:

A menos de un par de días del paso del huracán “Delta” y meses de la tormenta “Cristóbal”, siguen las dudas sobre la glorieta del Paseo de Montejo con Circuito Colonias, que permanece cual testigo incorruptible de lamentables hechos de represión a la ciudadanía por orden de Ivonne Ortega y Angélica Araujo, damas que llevaban las riendas de Yucatán y Mérida, respectivamente, e inundaciones que vuelven esta obra inservible, dudas de si volverla a su estado anterior o dejar la actual infraestructura en su estado actual y esperar otra inundación más.

Los “memes” en las redes sociales no han cesado, convirtiendo el “paso deprimido” en “acuario”, “balneario” y lo que al ingenio yucateco se le ocurra.

La glorieta de la fuente de Montejo radica en una zona (colonia México) ya declarada patrimonial, junto con la Alemán y la García Ginerés. Es una parte de Mérida con las características particulares de tener obras arquitectónicas del funcionalismo moderno de los arquitectos Félix Mier y Terán Lejeune, Miguel Ángel Cervera Mangas y seguramente otros que hicieron de esta zona de Mérida un tesoro patrimonial de una combinación interesante del regionalismo, idiosincrasia, respeto al medio ambiente y arquitectura moderna con cualidades únicas en el sureste.

Lamentablemente han desaparecido la mayoría y hoy no es posible retomar la declaratoria, pues ya no hay casi nada que proteger.

Las voces de alerta de instancias serias no se hicieron esperar en el transcurso de 2011. Las consultas a la ciudadanía se hicieron, pero como en el caso cuando acudió el entonces director de Obras Públicas de Mérida, arquitecto Antonio Duarte Briseño, al local del Colegio Yucateco de Arquitectos, con la única retórica que con el “paso deprimido” se ahorraba tiempo y combustible en dicho cruce.

Jamás escuchó a los integrantes ahí reunidos, todos exponiendo razones técnicas, de contexto, legales, de interés histórico arquitectónico o de sentido común. La contraparte enviada por la exalcaldesa Araujo nunca supo o no quiso contestar al público presente mientras veía insistentemente los mensajes de su celular.

Por cierto, ella no llegó a la reunión convenida con los arquitectos, dado que nunca hubo ni siquiera una voz a favor del proyecto y dudo que hubiera podido contestar a las preguntas y argumentos por los arquitectos reunidos.

La alcaldesa Araujo y sus subordinados jamás tomaron en cuenta el valor edificado, la declaratoria de centro histórico moderno y mucho menos la importancia de la continuidad de la vía como valor de contexto. Anteponiendo todos los argumentos sensatos a su propio interés.

Tenemos un ejemplo en Madrid, España, en las glorietas de la fuente de las Cibeles y de La Puerta de Alcalá, situadas a un par de cuadras una de la otra, o el mismo caso en la glorieta del Ángel de la Independencia en Ciudad de México, las cuales tienen en promedio seis o más carriles por sentido vial y por ninguna circunstancia realizarían un “paso deprimido”, segundo piso o cualquier ocurrencia vial.

Con ayuda de policías y señales en horas normales transita, a “ojo de buen cubero”, el triple de vehículos automotores de los que circulan por nuestra glorieta de la fuente de la colonia México en sus horas “pico”.

Se cumplió el pronóstico dado por un servidor a través de este medio: la exalcaldesa jamás sería como el afamado arquitecto Jaime Lerner, acreedor a varios puestos de elección popular, y el túnel que construyó se convirtió en sarcófago de sus aspiraciones futuras. Su escaño de senadora por la LXII Legislatura del Congreso de la Unión de México no fue obtenido por un triunfo en las elecciones de julio de 2012, sino por ser plurinominal y comadre de Ivonne Ortega.

Pasó la primera administración de nuestro actual edil y la de Mauricio Vila, y no se tocó el tema a pesar de varias veces cerrar dicho paso por inundaciones.

¿Cuáles son las razones serias para revertir esta obra a su estado original?

—La Ley Federal de Monumentos Históricos y Artísticos establece la condición de resarcir el daño causado al patrimonio, así que es factible que la Comuna arregle lo que no está bien. La zona es parte del patrimonio moderno de principios y mediados del siglo XX y fue reconocida por el Instituto Nacional de Bellas Artes.

—La arquitecta Louise Noelle Gras, presidenta en 2011 de la sección México de Docomomo en ese año (Documentación y Conservación del Movimiento Moderno), con sede en Barcelona, exhortó a la exalcaldesa Araujo en una carta (cuya copia fue publicada en este medio) a reconsiderar la acción del túnel por el daño cultural inminente y a realizar consultas públicas a fin de buscar mejores alternativas y detener el proyecto hasta no tenerlas. Evidentemente no se le escuchó.

—Se ignoraron por completo las opiniones vertidas por el Colegio Yucatecos de Arquitectos, A. C. Tampoco se consideró el análisis de los arquitectos de la Facultad de Arquitectura de la Uady, arquitectos especialistas en conservación (Marco Tulio Peraza, Enrique Urzaiz, entre otros).

—Se desdeñaron los puntos de vista de organismos especializados como Plan Estratégico de Yucatán, y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, también conocido como Icomos (International Council on Monuments and Sites). Por la premura de sacar adelante la obra “a como diera lugar” no se atendieron las solicitudes para posponer la obra por parte de la Canacome, la Coparmex y la Canirac, entre otras organizaciones y agrupamientos sociales, que simplemente querían conocer y opinar el sustento legal, técnico, histórico y contextual de una decisión tan importante para la ciudad.

—No realizó la autoridad municipal los estudios correctos de vialidad ni los estudios de suelos e hidrología de la zona para prever lo que ya ocurrió con sus inundaciones.

—La propuesta del “distribuidor vial” viola normas básicas en materia de vialidad y de equipamiento urbano (como el Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras y Vialidades Urbanas, de la SCT o el Reglamento de Construcciones municipal –art. 109), así como la Declaratoria de Patrimonio Cultural, que designó a la Colonia México y su entorno zona patrimonial de importancia cultural.

—Cada vez que llueva con intensidad atípica, será cerrado el paso a desnivel en Circuito Colonias con Prolongación de Montejo, ya que aparentemente fue construido entre varios “cenotes” y con las lluvias copiosas se eleva el nivel freático; por ende, es rebasado en su capacidad. Supuestamente el paso a desnivel cuenta con un sistema pluvial, que incluye pozos en la superficie y en las rampas, así como cárcamos y bombas de agua, diseñados para absorber 10 mil litros de agua en caso de fuertes lluvias y huracanes. En una ocasión fueron retirados mediante pipas más de 200 mil litros de agua. Es decir, 20 veces más la capacidad de bombeo.

—En 1938, el gobernador Humberto Canto Echeverría modificó el nombre de Paseo de Montejo por el de Paseo de Nachi Cocom. Sin embargo, esta denominación fue rechazada por los ciudadanos meridanos y no fue utilizada, debido al arraigo del primer nombre. O sea, ya existe un precedente para dar marcha atrás en equivocaciones de índole urbana del propio Paseo Montejo.

—La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) fijó una multa tanto al Ayuntamiento de Mérida como a la empresa ejecutora de la obra, ya que no presentaron el Impacto de Manifiesto Ambiental requerido por dicha secretaría para ese tipo de proyectos. Por tanto, incurrieron en violaciones a la normatividad federal haciéndose acreedores a la sanción correspondiente. Se indicó que esa cuestionada obra afectó los cuerpos de agua nacional de ese sitio. A través del artículo 58, establece las medidas correctivas o de urgente aplicación para revertir obras que hayan causado un daño ambiental. En este caso al manto freático.

—Tanto el Ayuntamiento meridano como la empresa Proser, cada uno se hizo acreedor a una multa de 205 mil pesos, equivalentes a 3300 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal. La primera administración de Renán pagó los platos rotos de la encabezada por la arquitecta Araujo.

—Las reparaciones que provocan cierres temporales a la vía fueron absorbidas por la empresa Proser. Después siguieron a cargo del erario municipal. Continuar arreglando esta obra desde su nacimiento a la actualidad no tiene ninguna lógica. Algo evidentemente está mal.

—Se pierde la continuidad visual y de uso del Paseo de Montejo dejando a las “manzanas” adyacentes y lo que ahí se encuentre en total indiferencia o abandono. Los negocios ahí establecidos mermaron su productividad y el valor de los inmuebles decayó. Ingresar o salir de algunos negocios o casas es peligroso, ya que se colinda con un carril cerrado cuando éstos generalmente se realizan en zonas con mayor espacio.

—El problema vial se trasladó unas cuadras adelante y viceversa al tener que hacer una serie de “arreglos” al tránsito de vehículos, haciendo que éstos circulen dentro la zona habitacional.

—Los carriles laterales en el tramo de la prolongación de Paseo de Montejo son angostos y peligrosos debido a los muros de contención en el inicio de ambos lados del túnel, lo mismo en la parte de la glorieta superior, donde las aristas de concreto formadas en la intersección de la misma con los carriles laterales, son elementos de alto peligro en una vía de circulación.

Normalmente se colocan amortiguadores de plástico color naranja llenos de agua para amortiguar impactos vehiculares, pero aquí no hay el espacio y no se verían adecuados en este contexto urbano.

—Verificando en el Manual de diseño geométrico de carreteras, se supone que este tipo de obras debe ser programado para los próximos 10 y 20 años y corresponder a los períodos horarios de máxima demanda. Los análisis operacionales, capacidad, nivel de servicio, área de entrecruzamiento, etcétera, se deben realizar preferiblemente con los criterios consignados en el Manual de Capacidad de Estados Unidos de América (HCM).

En ese manual se menciona la longitud mínima de la sección de entrecruzamiento; es decir, en este caso la parte inferior o túnel. La longitud mínima en función del volumen de vehículos que se entrecruzan dice que en un promedio de 3,500 vehículos por hora, debe ser de 565 metros.

Esta distancia sirve para que los desniveles sean pausados mediante una pendiente adecuada para evitar que los conductores pierdan el control vehicular.

—El “paso deprimido” tiene 262 metros de longitud y costó más de 80 millones de pesos más los arreglos recientes. El análisis que supuestamente realizó la pasada administración dijo que existen tres horas “pico” con mayor aforo de unidades que causan congestionamiento: de 8 a 9 horas; de 13:45 a 14:45 y de 16 a 17 con más de cuatro mil automotores en cada lapso. Esto significa que se ve rebasada la infraestructura en el corto plazo de la proyección de dicho túnel.

—El túnel tiene menos de la mitad de la distancia requerida de la que sugiere el manual de diseño geométrico de carreteras de la SCT.

—En caso de haberlo hecho con las especificaciones correctas, este tipo de obra hubiera afectado cuatro cuadras al norte y un tanto similar al sur. Prácticamente hubiera bloqueado toda actividad comercial en un 10% de toda la longitud del Paseo de Montejo o bien más del 90% del tramo comprendido entre la propia glorieta de la fuente hasta el cruce de la avenida 21 o “José Díaz Bolio”.

Quintana Roo tiene un “paso deprimido” entre el Aeropuerto Internacional de Cancún y la ciudad del mismo nombre en el ejido Alfredo V. Bofill. Tiene una longitud de casi 600 metros y costó cerca de 65 millones de pesos. Se puede transitar con seguridad sin sentir vértigo a velocidades mayores de 100 kph porque tiene las pendientes y longitud adecuadas.

Por cierto, el túnel de Mérida, con la mitad de las dimensiones, costó ya más de 85 millones de pesos. ¡Que alguien nos explique por qué costo casi el triple en proporción que el de Quintana Roo!

Si hoy vivieran dos grandes políticos del partido tricolor y el blanquiazul, respectivamente, Víctor Cervera Pacheco y Rafael Castilla Peniche “Cachicha”, quien siempre quiso ser alcalde, estoy seguro que no dudarían ni un segundo para ordenar revertir la obra del túnel de Montejo después de un sano consenso, para resarcir la cicatriz causada a la ciudad de Mérida.

Solo han sanado las de los golpes causados por las huestes del tristemente célebre “Calin” Herrera Chale, exgolpeador de la funesta dupla Ortega-Araujo.

Por todo lo anterior y lo que se sume a ello, Renán Barrera Concha, nuestro estimado “Reni”, alcalde de esta ciudad, te recuerdo que la segunda vez que tomaste posesión del cargo de Primer Regidor del Municipio de Mérida te comprometiste con sus ciudadanos para hacer valer su opinión. ¡No te estremezca la mano para enmendar un craso error de la administración de la ignominia!