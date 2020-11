Cartas al Diario: Rellenar el “paso”

Rellenar el “paso”

En referencia a la publicación del 6 de noviembre (sobre el futuro del distribuidor vial de Prolongación Paseo de Montejo), señor alcalde: el “paso deprimido” fue una desgracia manchada de sangre desde el inicio de su construcción, por capricho de mujeres que gobernaban en aquel entonces y con muchos millones de pesos para embolsarse. No sirve de beneficio y sí es un gasto mensual para su mantenimiento que le cuesta a la Comuna y al pueblo, dinero tirado a la basura. Devuélvanos nuestra Prolongación Paseo de Montejo tapando ese horrible hoyo, al que no se le puede llamar de otro modo; donde existía una hermosa fuente hay ahora una desgracia vial. Mérida no está hecha para ese tipo de obras, sobre todo porque quedó muy angosta esa vía. Los yucatecos se lo vamos a agradecer. Rellenarlo es acabar con ese mal y un problema menos para la ciudad. —Socorro López Ruiz; Mérida, Yucatán.