Cartas al Diario: Sobre la reubicación del aeropuerto de Mérida

Partes medulares de una carta de Jorge Torre Loría, expresidente de la Asociación de Hoteles, expresidente del Cetur, expresidente de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo y exsecretario estatal de Turismo:

Una vez más surge la propuesta de reubicar el aeropuerto de nuestra ciudad para sacarlo de la mancha urbana y ubicarlo a las afueras de nuestra capital. Tarde o temprano esta reubicación se tendrá que dar, pues en poco tiempo la terminal quedará en el centro de la ciudad, ubicación fuera de toda lógica.

Recordemos que el exgobernador Patricio Patrón Laviada planteó la necesidad de reubicarlo no como un proyecto aeroportuario, sino como un proyecto urbanístico, para aprovechar los terrenos, construir viviendas e integrar el sur de nuestra ciudad a toda la mancha urbana que hasta hoy está dividida por los terrenos del actual aeropuerto.

Esta reubicación no costaría ni un peso, pues con la venta de los terrenos de la terminal se costearía el nuevo, pero se necesitaba un crédito puente que el Congreso con mayoría priista no le autorizó, pues sería el proyecto estrella del sexenio del primer gobernador panista de nuestro estado. Así fue, si mal no recuerdo.

Hoy surge de nuevo la propuesta, anunciándola el director del Fonatur, que es el encargado de darle seguimiento al proyecto del Tren Maya, para que junto a la terminal del tren se ubique el nuevo aeropuerto, que en lo personal creo que es una buena idea.

Hasta ahí todo se desarrollaba sin sobresaltos, pero empezaron las críticas de algunos dirigentes empresariales y líderes de opinión yucatecos que no estaban de acuerdo. Entre los personajes que el Diario entrevistó estuvo el presidente de la Coparmex, quien, para curarse en salud, dio a conocer que él tenía unos terrenos por esa zona y lo informaba para no caer en especulaciones.

Pero oh sorpresa… el director del Fonatur declara que la propuesta no era del gobierno federal, sino de un grupo de empresarios que se la plantearon al gobernador y que el gobierno federal veía con buenos ojos.

El jueves, el Diario dice que el presidente de la Coparmex declara que fue uno de los que propuso la reubicación del aeropuerto en sus terrenos, junto con otros empresarios que poseen tierras por esa zona, declaración fuera de tiempo, pues lo debió haber dicho cuando dijo que tenía terrenos ahí, antes de que el director del Fonatur declarara que fue propuesta de los empresarios.

Amigos empresarios y dirigentes de organizaciones empresariales, les hago un atento llamado para que se abstengan de conducirse como muchos políticos que criticamos y que luego actuamos como ellos.

Esta situación que ya todos conocemos me lleva a hacerles la siguiente pregunta: ¿Esta actuación es conflicto de intereses, tráfico de influencias o solo un error de omisión? Ustedes tienen la palabra.