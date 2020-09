Casi un año sin reembolso

No les devuelven lo pagado por un evento cancelado

A casi un año de que se canceló el evento del “Festival de la Trova”, que incluía conciertos de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, y lo promovía el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Fomento Turístico, al menos 112 personas de diversas partes del país, incluso del extranjero, siguen sin que se les devuelvan lo que pagaron para acceder al evento.

El dinero que se les adeuda supera el medio millón de pesos y los afectados ya se organizan para demandar al Ejecutivo del estado.

“Se han aprovechado de la pandemia poniéndola como pretexto, al menos en la Profeco, que no abre en todo el país, para darnos evasivas y no devolvernos lo que pagamos por nuestros boletos; pero ya nos estamos organizando, y como la empresa Magnos, que lo organizó, no responde, ya consideramos irnos contra el gobierno del estado por ser el que lo promovía”, dijo una afectada.

Como se recordará el gobierno estatal dio a conocer el año pasado que como parte de la segunda edición del “Festival Internacional de la Trova”, que sería en esta ciudad del 4 al 7 de diciembre del año pasado, se incluyó un concierto con la presentación estelar de los trovadores cubanos Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, y el brasileño Caetano Veloso, además de Natalia Lafourcade y otros artistas más.

El precio de los boletos para entrar al concierto fluctuaba entre los $480 y $3,200 por persona, pero como la empresa que contrató la Secretaría de Fomento Turístico, Magnos, resultó estar involucrada en actos de corrupción en el estado de Morelos, el gobierno yucateco dispuso cancelar el evento.

Aunque se ofreció devolver el dinero a quienes ya habían comprado sus boletos, al menos a estas 112 personas todavía no les reembolsan lo que pagaron. Según una afectada, a quien menos se le debe de ese grupo se le adeudan $960, pero “hay a quienes pagaron $16 mil”.

La entrevistada, quien pidió el anonimato por temor a represalias, proporcionó al Diario la lista de las 112 personas afectadas.

“Ni nos contestan”

“Ahora ya ni comunicación tenemos con la empresa, vamos casi para el año que lo pagamos y ahora ya ni nos contestan cuando hablamos para reclamar. Hemos intentado también en la dependencia de turismo, pero nos dicen que no tienen nada qué ver, que es de un particular”, dijo la afectada.

Según la informante, al parecer solo quienes compraron su boleto a través del banco han recuperado su dinero, porque lo reclamaron como un cargo no reconocido, pero todavía hay muchos de diversas partes del país y el extranjero a quienes no les devuelven lo pagado.

En la lista hay más de 30 defraudados de Mérida y otros municipios de Yucatán, además de unos 12 de Quintana Roo, cinco de Campeche, cuatro de Tabasco, cinco de Chiapas, tres de Veracruz y otros de Oaxaca, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Aguascalientes, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Tampico, Monterrey, Saltillo, Nogales, Guatemala y Augsburgo, Alemania.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Más de medio millón de pesos

En total, la informante calculó que les deben más de 600 mil pesos que no les quieren rembolsar, y por lo que ahora, cansados de reclamar su devolución sin respuesta favorable, ya consideran presentar demandas, incluso contra el gobierno del estado, debido a que fue el que promovió el evento.