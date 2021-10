“En el Gobierno del Estado no hay lugar para la impunidad, todos los funcionarios deben respetar la ley y servir con integridad a la sociedad, quien no lo haga, deberá responder a las consecuencias”, afirmaron en el ejecutivo estatal, sin responder si el Fiscal General del Estado sigue firme o no en su puesto, por el nuevo giro que dio el caso de la muerte de José Eduardo Ravelo Echevarría.

El jueves 28 de noviembre se informó que, la investigación de la Fiscalía General de la República generó otro punto de conflicto, en este caso entre autoridades, al eximir de responsabilidades a los cuatro policías municipales y acusar a la Fiscalía yucateca de manipular evidencias, por lo que también se anunció que se separaría de sus cargos a funcionarios de esta dependencia estatal.

Al insistir en el Gobierno del Estado por este caso y la suspensión de funcionarios acusados de falsear pruebas y presionar testigos se les envió las siguientes preguntas:

¿Está firme en su puesto el Fiscal Estatal?

“De acuerdo con los resultados de la investigación sobre la muerte del joven José E.R.E. difundidos por la Fiscalía General de la República (FGR), hasta el momento la indagatoria de la dependencia federal indica a 3 funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) y estaremos atentos, dándole seguimiento al caso”.

Pero no respondieron si el Fiscal esta firme en su puesto o no, que fue la pregunta concreta que se hizo.

¿Se investigará si hay más casos de falsificación de pruebas en la FGE?

“Con base a la información proporcionada por la FGR, la investigación continúa en proceso y, en su informe más reciente, se refiere a un caso específico y, cuando no sea así, no habrá

impunidad y la ley se aplicará con firmeza”.

¿Queda en entredicho la probidad de la Fiscalía Estatal?

¿Pueden repercutir las acusaciones en otros casos de investigación, por qué?

“Como ya se ha expresado con anterioridad, el Gobierno del Estado tiene un compromiso con la verdad de los hechos y la aplicación de la ley con toda la firmeza y en todo momento. Asimismo, el Gobierno Estatal, a través de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV) seguirá atendiendo a la familia del joven José E.R.E.”.

Añadieron que “en el Gobierno del Estado no hay lugar para la impunidad y todos los funcionarios deben respetar la ley y servir con integridad a la sociedad, quien no lo haga, deberá responder a las consecuencias”.

Y por último manifestaron que: “El Gobierno estatal reitera su disposición de seguir trabajando como lo ha hecho hasta el momento con las autoridades federales, mantener una absoluta cooperación y transparencia para llegar a

la verdad y al fondo en este caso, pero en estricto apego al Estado de Derecho”.- DAVID DOMÍNGUEZ MASSA//AGENCIA NFORMATIVA MEGAMEDIA.

