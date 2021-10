MÉRIDA.- Daniel Blanco, pareja de la joven María José, quien falleció el pasado lunes al caer desde un departamento en Montes de Amé, negó que él haya estado presente cuando ocurrió el hecho y descartó que fuera feminicidio.

“No fue feminicidio, yo no estaba en el lugar cuando ocurrieron los hechos. Yo llegué a los departamentos donde estaban Érika y María José. Cuando llegó, la policía ya estaba ahí, ya habían acordonado el área. Hay cámaras de seguridad que muestran cuando yo corro al lugar . Yo quiero que los vídeos salgan a la luz. Yo llego mucho después de que pasó todo", dijo Daniel Blanco durante una entrevista difundida en redes sociales.

El novio de la joven de 18 años señala que estaban ingiriendo bebidas embriagantes en otro departamento antes de la tragedia. En un momento determinado, él y su novia comenzaron a discutir. Ella le dio una cachetada. Entonces, Érika le ofreció llevarla a su departamento para que se calmara, de tal forma que Daniel pasara luego por ella.

“Maria José se fue con ella al otro departamento, Erika me marcó y me dijo que estaba alterada, que se había puesto mal, que no dejaba de gritar. Después de la llamada me fui por ella. Tardé como entre ocho y 10 minutos, ahí están las cámaras que muestra cómo voy a exceso de velocidad. Cuando llego, la policía ya estaba ahí. Quito la cinta y veo que la manta ya estaba sobre ella”.

Daniel Blanco señaló que ha recibido amenazas de muerte y que trató de hablar con los familiares de su pareja, pero que solo recibía insultos. A pregunta expresa sobre por qué la familia de María José dice que se esconde y que no ha dado la cara, Daniel respondió: “Sé cómo es la familia y que en ese momento ellos no iban a entender, que iban a decir que fue mi culpa. No iban a tener cabeza para entender”.

“Yo no me escondo de nadie, no estoy prófugo. La policía no me está buscando, el día que quieran puedo dar mi declaración”, sentenció el entrevistado. Daniel negó que estuviera involucrado en trata de blancas o que hubiera drogas la noche en que ocurrieron los hechos.

"Cómo quieren que yo salga muy campante a la calle si todo Mérida me tiene quemado", dijo el joven entre lágrimas al final de su mensaje.