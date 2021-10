Familiares de María José, indignados: ''No quiero dejar aquí a la Negrita''

“No quiero dejar aquí a la Negrita”. La frase entre llanto de la única hermana de María José fue uno de los momentos más tristes para quienes acompañaron a su última morada a la joven de 18 años que perdió la vida al caer de un balcón en Montes de Amé en la primera hora del lunes.

Más de 100 personas, entre familiares y amigos, encabezadas por un mariachi, recorrieron a pie la distancia de la casa de la joven en San Sebastián al Cementerio General de Mérida.

Sollozos e indignación rondaron por igual durante el trayecto y en los pasillos del panteón. Nadie cree que “La Negrita”, como le decían de cariño a María José, se haya quitado la vida. Por ese motivo se habría interpuesto ya una denuncia por homicidio.

Sin acusar directamente a nadie, la familia Chalé insiste en que hay situaciones sospechosas en la muerte de María José. El principal sospechoso es Daniel M.B., el novio con quien María José vivía desde hace un año y con quien habría discutido antes de su muerte.

“Ni hola nos ha dicho, ni su mamá ni nadie nos dan la cara”, lamenta Teresa Chalé, tía de María José. En realidad Daniel se ha comunicado dos veces, ambas con primos de María José. Alrededor de las 2 de la mañana del lunes y antes del sepelio de ayer.

El lunes fue con el hijo de Teresa Chalé, a quien alrededor de las 2 de la madrugada le dijo que habían discutido y María José “se tiró de un balcón” y estaba muerta. En la llamada de ayer, que según familiares fue desde Cancún, Daniel solo dijo que no tuvo nada qué ver, que él no la mató, pero no podía acudir al sepelio. “Solo queremos que nos expliqué qué pasó”, afirma Teresa Chalé.

La indignación familiar aumenta por la actuación de las autoridades en el manejo del caso. “No nos dejaron pasar” a ver el cuerpo, “solo un carro rojo entró y salió”, en el edificio donde ocurrió “quitaron las cintas amarillas el mismo día y no hay vigilancia”, “la Policía nos dijo que (Daniel) estaba detenido, pero no era cierto, no detuvieron a nadie, ni a la dueña del departamento y su marido”… Son algunas expresiones que tienen sumida en la incertidumbre a la familia de María José.

Familiares de María José esperaron unas cinco horas

“¿Quién los ayuda a ellos?”, pregunta María Teresa. Y casi de inmediato agrega: “Y quién nos va a ayudar a nosotros?”. Según dijo Teresa, ella, su hijo y los papás de María Teresa, María Jesús Chalé y Juan Rodríguez, esperaron unas cinco horas frente a los departamentos “Elite” en Montes de Amé, hasta que a las 7 de la mañana los forenses se llevaron el cuerpo de “La Negrita”.

Les dijeron que a las 10 de la mañana les entregarían el cuerpo, pero eso no ocurrió sino hasta las 7 de la noche. El cuerpo de “La Negrita” llegó alrededor de las 11 de la noche a la casa donde vivía con su abuela y su perro “Coquito”, que también estuvo en las exequias. Unas 100 personas acudieron al velorio de la joven, de quien su tía comentó que “era la reina de la casa”.

La abuela no asistió al sepelio de su nieta debido a que se sintió tan mal que tuvo que ser hospitalizada.

Las autoridades aún no confirman si la muerte de “La Negrita” fue suicidio o mantienen abierta la investigación, pero familiares de María José dicen que ya se giró orden de presentación para el novio.- JORGE PINZÓN FRANCO

