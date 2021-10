MÉRIDA.- Amigable, alegre y con metas, así describen a María José Rodríguez Chalé, joven de 18 años de edad que murió al caer de un edificio en Montes de Amé el pasado lunes.



"Ella tenía muchos amigos, mucha gente la quería", dicen María José y Alejandra Chalé Martínez, madre y tía de la joven, respectivamente. Ella era estudiante de derecho en una escuela particular de Mérida y trabajaba con su padre en una recicladora, comentan.



Entre flores, veladoras y una foto de la joven, las mujeres hablaron de "Majo", como le decían, con Megamedia; de su alegría y de que solía criticar a la gente que pasaba por la calle. "Lo único que ella tenía, era que criticábamos. Nos sentábamos en la calle y que si pasa una mujer, 'mira su vestido está feo…' ", dice la señora Alejandra.



Ambas insisten en que "Majo" no pudo haber terminado con su vida por voluntad propia como se ha dicho y exigieron a las autoridades aclarar el hecho. De acuerdo con lo que relatan, no era normal que María José esté en ese círculo de gente con dinero. Sin embargo, aseguraron que Daniel sí, ya que por trabajar en un famoso restaurante pudo conocer a la mujer de nombre Érika y a su esposo Michel, a quienes servía como chofer cuando éstos salían de fiesta, incluso fuera del Estado.



Hace un año y dos meses que Daniel y "Majo" comenzaron una relación que terminó mal porque, desde el principio, él trataba mal a la joven y, según la tía, en muchas ocasiones la humilló y le dijo que estaba gorda y fea. "Pero era una niña enamorada, entonces dijimos, de que se vaya a otra parte, mejor que se queden a vivir aquí", dijo la madre de Majo.

La señora Alejandra mencionó que a lo mejor las intenciones de Daniel eran otras. Según la mujer, en muchas ocasiones el joven le dijo a la ahora fallecida que vaya a su trabajo, pues ahí van señores de la alta sociedad que pagan por compañía de "niñas jóvenes". Sin embargo, ella jamás habría aceptado ir con alguno de ellos.

La pareja, a lo largo del año y dos meses que duraron, tuvo muchos problemas. Se separaban y en poco tiempo él regresaba a la casa donde Majo vivía con su abuela, para que retomaran su relación.

"Una vez le dije a la mamá de él que evite que regrese a buscar a Majo, que se den un tiempo, pero al día siguiente él ya estaba aquí en la puerta. La convencía de regresar y regresaba", dijo la señora María José. "Yo no sé si él la mató, pero él la llevó con ellos y de alguna manera están involucrados. Porque, ¿cómo es que mi hija apareció en ropa interior y con golpes que no corresponden a una caída?", subraya.



"Tenemos feo carácter pero no somos asesinos"

Respecto a las presuntas amenazas hacia la familia de Daniel, ambas negaron las acusaciones. Las mujeres dijeron que si bien su familia no es "una santa", tampoco son personas que causen daño a las demás. "Pueden preguntar en toda la colonia. La gente nos conoce. Sí tenemos feo carácter, pero no somos asesinos. A él no le vamos a hacer nada, ella estaba muy enamorada de él", expresa Alejandra.



La señora María aseguró que va a insistir a las autoridades para que se haga justicia y ayer el padre de la joven tuvo una reunión en la Fiscalía General del Estado, donde le habrían dado pormenores de la carpeta de investigación.



"El papá de ella estaba citado hoy en la Fiscalía. Vamos a esperar a ver qué le dicen, si vemos que no hay alguna esperanza de justicia, yo voy a hacer mis plantones en donde sea, en el palacio, en el restaurante y hasta en la tienda de la familia de la muchacha", aseguró la madre de la joven.