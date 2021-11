Durante los dos años que desempeñó el cargo de fiscal general del Estado, lo cesaron hace exactamente un año, el 3 de noviembre, Wílbert Cetina Arjona mantuvo abierto su despacho particular de abogado, en evidente violación a la ley.

No obstante que era “vox populi” que el entonces funcionario pasaba muchas horas de su jornada laboral en sus oficinas particulares; en la colonia Emiliano Zapata Norte. El gobierno del Estado no se dio por enterado, sino hasta que el conflicto de Cetina Arjona con el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, hizo insostenible su permanencia en el puesto.

Pocos días antes de su “renuncia”, Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, publicó varios reportajes con indicios según los cuales Cetina Arjona, como abogado, participaba en el negocio de la compra y venta de terrenos ejidales, usando su influencia como fiscal.

Un día después del anuncio de su salida del gobierno, el Diario sacó a la luz varias grabaciones que evidencian el involucramiento en este negocio del ahora exfuncionario.

Esto, a su vez, lo habría orillado a incurrir en delitos como cohecho, conflicto de interés, utilización indebida de información, información privilegiada, abuso de funciones, enriquecimiento oculto u ocultación de conflicto de interés, tráfico de influencias y encubrimiento.

No obstante, como ya publicamos en entregas anteriores, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Yucatán continúa las investigaciones de estos delitos; a un año de las primeras publicaciones sobre la conducta de Cetina Arjona.

Éste permaneció a cargo de la Fiscalía del 30 de octubre de 2018 al 3 de noviembre de 2020; aunque estuvo cinco días más en el puesto para el proceso de entrega-recepción.

Según testimonios recabados en ese tiempo, Cetina Arjona se mantuvo muy activo en su despacho particular de abogado mientras estuvo al frente de la Fiscalía, aunque esto lo prohíbe expresamente la ley.

El artículo 14, fracción II, de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, establece que “los fiscales ni los peritos podrán (...) ejercer la abogacía por sí o por interpósita persona, salvo en causa propia, de su cónyuge, concubina o concubinario, de sus ascendientes o descendientes, de sus hermanos o de su adoptante o adoptado”.

No obstante esto, ni la Secretaría de la Controlaría ni el Organismo Interno de Control de la Fiscalía investigaron el caso.

Muchos de sus asuntos como abogado tenían que ver con el tráfico de tierras.

El 19 de octubre de 2020, por ejemplo, publicamos que tras el violento asalto a una casa en el norte de la ciudad, los ladrones se refugiaron en las oficinas del empresario Gabriel Guzmán Millet, conocido traficante de terrenos ejidales, en la colonia Buenavista, hasta donde llegó la Policía, pero sin poder detenerlos por la negativa de Cetina Arjona de tramitar una orden de cateo, dada las relaciones de trabajo que existían entre los dos.

En ese reportaje dimos a conocer que el propio Guzmán Millet era blanco de numerosas denuncias judiciales de personas que le habían dado dinero para comprar terrenos ejidales pero que éste no les había cumplido.

Esta situación afectaba también a otros empresarios que financiaban las actividades de Guzmán Millet.

Para enfrentar la crisis, éste y sus socios se reunieron en varias ocasiones en una residencia del norte de Mérida, a las que habría asistido el fiscal Cetina Arjona, como asesor de Guzmán Millet.

El entonces funcionario estatal negó esta versión, pero pocos días después aparecieron las grabaciones en las que Cetina declara que mantenía una estrecha relación con el empresario. Él “confía mucho en mí”, dice en las grabaciones.

Los audios muestran también la vinculación del funcionario con otros empresarios del mismo ramo, como Arturo Millet Reyes, Rodolfo Rosas Moya y Alfredo Ríos Madrid.

En una de las grabaciones se oye a Wílberth Cetina concertar una reunión entre Rosas Moya y Millet Reyes, para resolver un antiguo litigio por un terreno en Quintana Roo.

En otra, Cetina -como abogado de Ríos Madrid, cabeza de un grupo de inversionistas-; en una reunión realizada en su oficina particular, le propone a Millet la firma de un convenio. Esto para que éste le devuelva a Ríos el dinero que le habían adelantado para la compra de tierras ejidales, no en efectivo, sino en terrenos.

En este audio se escucha a Cetina pedirle al empresario que también le entreguen terrenos a él; independientemente de los honorarios que le pagarían sus clientes.

El fiscal, comportándose como un gestor de negocios, igualmente le propone a Millet Reyes un comprador para esas tierras: Guzmán Millet.

“Lo estoy ayudando, (a Guzmán) te voy a decir la verdad, porque ahorita confía mucho en mí, me dice: veme esto, esto. Tiene a su abogado, pero hay cosas que no se las pueden sacar, ¿ya me entendiste?”.