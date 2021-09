Caso Zac: Lo que se sabe del niño sustraído en Mérida

¿Qué pasó con Zac?

MÉRIDA.- Hace unos días, el 15 de septiembre, se viralizó el vídeo de unas cámaras de vigilancia en el que se ve cómo personas armadas bajan y presuntamente irrumpen en un domicilio en la Privada Real Montecristo, llevándose a Zac, un niño de ocho años. Este caso, que podría ser un asunto familiar, cobró repercusión nacional. A continuación lo que se conoce hasta el momento.

El vídeo que se volvió viral

A las 5 de la mañana con 11 minutos del 15 de septiembre, cámaras de vigilancia captaron tres vehículos afuera de la Privada Real Montecristo.

El pequeño de 8 años fue sustraído del domicilio de sus abuelos por personas que portaban placas, uniformes y armas largas, quienes ingresaron a la fuerza. Desde entonces se desconoce su paradero.

Denuncia de los abuelos por desaparición de Zac

Fueron los abuelos quienes interpusieron la denuncia UNADT29-GO/000238/2021 por desaparición ante la Fiscalía General del Estado, el mismo día que se llevaron al niño. También habrían señalado que la FGR sustrajo al menor.

En los vídeos se ve cómo golpean la puerta con un mazo y se escucha: "Fiscalía General de la República".

"Zac regresa", una página de Instagram

En redes sociales se viralizó la cuenta de Instagram, "Zac regresa" en la que se compartieron los vídeos y fotografías en los que solicitan ayuda para recuperar al menor.

Foto: Instagram

La FGR delegación Yucatán niega participación

La delegación en Yucatán de la Fiscalía General de la República negó haber tenido participación en la sustracción del menor.

"Por parte de la delegación no se tuvo participación en ese asunto", señaló la vocera de la FGR en Yucatán, quien tampoco confirmó si los uniformados que se ven en el vídeo difundido en redes realmente son agentes de la FGR.

Cabe destacar que la responsable del operativo pudo haber sido una unidad especial de la FGR, pero con sede en CDMX.

El caso de Zac se vuelve nacional

Ayer, en el noticiero En Punto de Denise Maerker, se recopilaron algunas declaraciones de los familiares del menor.

“Yo lo que hice pues salí corriendo en mi camioneta, pedí ayuda al 911. Me fui por Periférico rumbo a la Fiscalía. Me dijeron que el niño no estaba ahí”, empezó narrando para el medio citado José Luis Esquivel, abuelo de Zac.

“Pedimos a la gente que tenga buen fija su carita por si en algún momento en cualquier ciudad lo llegan a ver se nos notifique”, añadió Cristina Narváez, tía del menor.

Un asunto familiar

De acuerdo con autoridades de Yucatán, citadas en En Punto, el caso se trató de la sustracción del menor por parte de un familiar y no de un secuestro.

Cabe destacar que Zac fue reclamado por su mamá ante los juzgados familiares de CDMX por custodia. El abuelo presentó la denuncia ante la Fiscalia Estatal, organismo que pidió el reporte a las autoridades federales.