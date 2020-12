Covid-19 en Yucatán: Reportan siete muertes y 57 nuevos casos

MÉRIDA.- Este domingo, las autoridades dieron a conocer 57 nuevos contagios de coronavirus en Yucatán. Actualmente hay 149 pacientes en hospitales públicos.

21,394 pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que son 24,980.

La distribución de los casos en Yucatán

45 en Mérida.

2 en Bokobá, en Motul y en San Felipe.

1 en Baca, Izamal, Mocochá, Progreso, Ticul y Umán.

De los 24,980 casos positivos, 213 son de otro país u otro estado.

Los casos en Mérida

Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 14,902 personas contagiadas de Coronavirus (casos acumulados al 12 de diciembre), que viven en:

4,340 en la zona Norte

4,145 en la zona Oriente

1,409 en la zona Centro

1,965 en la zona Sur

3,043 en la zona Poniente

Las defunciones

Lamentablemente, en este parte médico informamos de 7 fallecimientos:

1.- Masculino 81 años de Mérida HAS

2.- Femenino 78 años de Mérida DM

3.- Masculino 57 años de Mérida DM

4.- Femenino 70 años de Bokobá DM

5.- Femenino 73 años de Mérida DM/HAS

6.- Masculino 71 años de Baca HAS

7.- Masculino 85 años de Mérida HAS

Siglas: HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA (HAS), DIABETES MELLITUS (DM) e INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC).

En total, son 2,787 las personas fallecidas a causa del Coronavirus.

De los casos activos, 650 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la SSY; presentan síntomas leves.

El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años.

LOS INDICADORES SEMANALES DE NUESTRO SEMÁFORO ESTATAL DE SALUD MARCAN COLOR NARANJA.