Catálogo virtual para capacitarse: la SCT ofrece cursos

A fin de apoyar los esfuerzos de educación y capacitación en línea durante la contingencia por el Covid-19, desde principios de mayo pasado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) mediante el Centro de Inclusión Digital (CID) Yucatán ha ofrecido diversos cursos, talleres y actividades virtuales dirigidos a niños, jóvenes y adultos.

Los cursos duran de dos a cinco días, comienzan cada lunes y se ofrecen de nueve de la mañana a siete de la noche. Asimismo, se imparten talleres los sábados en horario de 9 a.m., a 2 p.m.

A la fecha se han impartido 132 cursos y talleres y se han graduado 2,326 usuarios.

La oferta educativa incluye tres áreas: programación y codificación, alfabetización digital y profesional en TICS, dice un comunicado.

Para la próxima semana estarán disponibles los cursos Excel Básico (martes a viernes, de 5 a 7 p.m.), Formularios de Google (jueves y viernes de 10 a.m., a 12 p.m.), Drive (martes y miércoles de 10 a.m., a 12 p.m.), Google “Mi negocio” (martes a jueves de 5 a 7 p.m.) y Facebook Business (martes y miércoles de 10 a.m. a 12 p.m.)

Asimismo, Instagram Business (jueves y viernes de 10 a.m., a 12 p.m.), Introducción a macros (martes a jueves de 4 a 6 p.m.) y Zoom (sábado de 10:30 a.m. a 1:30 p.m.)

En años anteriores el centro era uno de los organizadores de la Feria Regional de Robótica, que se realizaba de manera si simultánea en todo el país.

De un vistazo

Inscripciones

Los interesados pueden registrarse en www.cid.gob.mx o enviando un correo electrónico a ulises.gallegos@cid.gob.mx.

Consultas

Para mayor información o dudas se puede comunicar vía WhatsApp al 9992-49-16-98, o en la página de Facebook “Centro de Inclusión Digital Yucatán”.