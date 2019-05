Causa extrañeza constantes revisiones a una gasolinera

Verificaron cinco veces en un año a “La Completa”

Michel David Alonzo Godoy, gerente administrativo de la gasolinera “La Completa” de esta ciudad, dejó ver que han afrontado una serie de situaciones inusitadas por parte de quienes realizan las inspecciones oficiales, sobre todo en lo que se refiere al manejo y disposición de documentos originales, identificaciones de los empleados y hasta dispositivos electrónicos que se instalan en las bombas.

“La Completa”, con 10 años de servicio, opera en el Periférico Poniente, a un costado de los depósitos de la línea de autobuses Minis 2000; figura entre unas 30 gasolineras en Yucatán que operan en solitario o no pertenecen a grupo alguno; en ella laboran 20 empleados que operan cinco bombas despachadoras de gasolinas Magna, Premium y diesel de Pemex. Acepta tarjetas de crédito y ofrece el servicio de venta de vales libres de comisión.

“Algo que siempre ha distinguido a ‘La Completa’ es que somos una gasolinera comprometida con los clientes al proveer combustible en los volúmenes más exactos dentro de la norma. Es por esa razón que nunca nos hemos opuesto a las inspecciones y verificaciones, no nos oponemos a utilizar las jarras volumétricas a petición del cliente y, por el contrario, invitamos a los compradores a traer sus bidones para que se cercioren, verifiquen por sí mismos y se convenzan de que se están llevando el volumen de combustible por el que están pagando”, indicó.

“Por nuestra parte cada semana realizamos verificaciones volumétricas de los equipos, las mangueras, para verificar y en su caso calibrar, tarea que realiza una empresa acreditada para tal fin dos veces al año”, agregó.

El margen es que por cada 20 litro puede haber una variación de hasta 100 ml por arriba o por abajo; sin embargo, aun cuando nuestras variaciones son de 40 ml hacia arriba o hacia abajo, de inmediato se realiza la calibración de las mangueras.

“Hay 3,000 verificaciones programadas al año a las 12,500 gasolineras del país y a nosotros, en un año, nos hacen cinco verificaciones; en lo que va de 2019 ya hemos tenido dos, pero existen otras que en 15 años nunca las han verificado. Nos causa extrañeza”, manifestó.

La Profeco ha sido muy autoritaria, las últimas tres revisiones: la primera, hace seis meses, una noche a las 22 horas, revisaron todos los dispensarios, no hubo diferencia, en algunas salimos dando más. Ahí un verificador nos hizo ver que un dispositivo tipo chip que va en la puerta de una de las máquinas (dispositivo que según se indicó tiene un costo de $40,000) tenía raspada e ilegible una serie de números, lo que hacía pensar que había sido violado y alguien tuvo acceso a la máquina; “tengo la certeza de que la persona que verificaba dañó el chip de manera deliberada porque se las ingenió para quedarse unos segundos a solas con el dispositivo, tiempo que pudo usar para dañar la numeración. El daño al chip era razón suficiente para que se clausurara la gasolinera”.

“No permitimos la inmovilización de las bombas por lo que nos hacemos acreedores a una multa por más de un millón cuatrocientos cuarenta mil pesos; nos fuimos a tribunales y demostramos que no había nada anormal en el hecho y que el chip estaba funcionando. Se declara la nulidad de la multa”.

A principios de año otra verificación, piden documentos originales, incluyendo ultimas actas de verificación, actas constitutivas y hasta la credencial de elector del encargado al momento; revisan, jarrean (término utilizado al usar las jarras volumétricas) no encuentran nada anormal, y cuando aguardábamos que nos entregaran el acta de que todo estaba en orden, simplemente el personal de Profeco se retiró del lugar con toda la documentación original que nos requirieron.

Ante esto interpusimos una denuncia ante la PGR el 26 de marzo, contra los funcionarios públicos, pues nos dejaron en estado de indefensión, es un hecho inédito. A final de cuentas logramos que se nos regresen los documentos originales, excepto la credencial de elector del encargado.

Nos llama la atención que de 12,500 estaciones en el país, resulta que por sorteo de 125 gasolineras elegidas, nos toca a nosotros cuando hay estaciones operando desde hace 15 años sin haber sido verificadas nunca.

Nos llegan a verificar el 2 de mayo, el encargado, el mismo al que le habían retenido su identificación oficial en la última revisión, les da acceso a los equipos: Todo en orden, e incluso hubo una bomba que surtía un poco más. Pasan a la oficina y solicitan documentación original e identificación oficial del encargado. Se indicó a los verificadores que podemos exhibir documentos originales, incluso entregarles copias fotostáticas de los mismos, pero no se podían llevar los originales porque ya existía un mal precedente al respecto y había un acta que daba cuenta de ello. Los inspectores no aceptan y levantan un acta donde dan por sentado que no se les permitió quedarse con la documentación original. Unos días después el presidente López Obrador exhibe a “La Completa” como una de las 10 gasolineras del país que no accedieron a ser verificadas.

Según el gerente administrativo el hecho no ha tenido mayores repercusiones entre clientes consuetudinarios y amigos que la frecuentan y están satisfechos con la atención y los volúmenes entregados, pero sí entre personas de otras partes de la ciudad y del país que, por lo dicho por el Presidente, no nos dan la oportunidad de demostrar que no es verdad.

Los inventarios no mienten, si al final del día tienes gasolina de más, estas vendiendo incompleto. No es nuestro caso. Cuando una pipa nos surte 20,000 litros hay mermas de hasta 200 litros por carro tanque. Ojo no quiere decir que las pipas vengan incompletas, no, pero en ocasiones los depósitos no tiene espacio suficiente para la recarga; hasta el año pasado la merca nos era reembolsada por Pemex, ahora no.

“Yo creo que el Presidente está actuando de buena fe respecto a este asunto de las gasolineras, pero creo que al exhibir a nuestra gasolinera viola la presunción de inocencia y nos está prejuzgando por algo que no es como él cree que pasó porque no nos negamos a la revisión, misma que sí se hizo y de la que salimos limpios. Hay actas y videos, ellos no terminaron el proceso porque no quisimos entregar documentos originales para sacarlos de la oficina”.— Emanuel Rincón B.

“En términos beisboleros, ya que éste deporte le gusta tanto al presidente como a los yucatecos, nos quieren batear de hit sin haber empezado el juego. No nos ha llegado ninguna multa, ni la notificación previa”, dijo

Por último el entrevistado indicó que aquellos que lleguen en estos días a la estación y soliciten el jarreo de su combustible, habrá aditivos de regalo como un estímulo a su confianza.

Sin multa

“No nos ha llegado ninguna multa, ni la notificación previa”, dijo Michel David Alonzo Godoy, gerente administrativo de la gasolinera “La Completa”.

Regalos

Por último, el entrevistado indicó que para aquellos que lleguen en estos días a la estación y soliciten el jarreo de su combustible, habrá aditivos de regalo como un estímulo a su confianza.