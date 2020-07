Causa indignación la poda de árboles de una preparatoria de la Uady

A través de redes sociales, estudiantes de la Preparatoria Número 2 de la Uady lamentaron la poda de árboles de la escuela, ya que varios de estos dejaron sin sombra los lugares recreativos de la institución, a pesar de que aún no está claro en qué momento se regresará de forma presencial a las aulas.

Aunque las imágenes causaron varias reacciones de enojo y crítica hacia la administración de la preparatoria, otro administrador de la página aclaró que se trata de una medida de prevención para que estos árboles grandes no puedan dañar estructuras o a las personas que realizan el mantenimiento de las instalaciones.

“Si los cortan así es para evitar que los árboles crezcan de más y puedan caerse por algún viento fuerte, mientras no corten el tronco esos árboles vuelven a retoñar y crecen hacía arriba en vez de a los lados. Dense cuenta que hay cables cerca, si seguían creciendo podían ser otro problema. Los arbolitos estarán bien, aprovecharon que no hay clases para que la falta de sombra no afecte a nadie. No los talaron por completo”, explica la página Prepa 2 Uady.