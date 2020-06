Cecilia Patrón acusa a Morena de incongruencia con los préstamos

“Es inconcebible que los legisladores locales de Morena frenen los proyectos del gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Mérida para crear empleos en Yucatán, señalando que están en contra de financiamientos, mientras el gobierno federal, emanado de su partido, adquiera deudas por miles de millones de pesos”, señala en un boletín Cecilia Patrón Laviada, diputada federal y presidenta del comité municipal de Acción Nacional.

“Esa incongruencia de los diputados de Morena, que afecta directamente a miles de familias yucatecas sin trabajo, algunos incluso sin comida, solo puede entenderse por motivos políticos”.

Según las últimas cifras publicadas por el IMSS, ya son 60 mil los yucatecos que han perdido sus empleos en esta contingencia sanitaria y económica.

La diputada revela que en la página del Banco Mundial se identifican 5 proyectos para los que el Gobierno Federal ha solicitado créditos a ese organismo: “2 en 2019 por un monto total de 18 mil millones de pesos, y 3 proyectos más para 2020, por un monto de $24,600 millones”.

En el Banco Mundial se informa que el 6 de febrero de 2020, el gobierno federal contrató un préstamo de 2,200 millones de pesos “para la modernización de los sistemas de gestión de las finanzas públicas”. Ese mismo mes, el 27, contrató otro crédito, por 2,400 millones de pesos, para el proyecto llamado “Seguridad del Agua y Resiliencia para el Valle de México”.

“Ninguno de esos créditos servirán para apoyar a las personas que han sido afectadas por el coronavirus”, recalca, y asegura que en la información que da el Banco Mundial “no aparece México como beneficiario de los financiamientos que ese organismo internacional ha otorgado para hacer frente a la pandemia”.

“Este endeudamiento del gobierno federal contradice el argumento utilizado por los diputados de Morena en Yucatán para frenar los planes de reactivación económica presentados por el gobierno del Estado y algunos ayuntamientos yucatecos, entre ellos el de Mérida”, señala la presidenta municipal del PAN. “La realidad demuestra que mienten”.

“Las más perjudicados por la postura incongruente de Morena son las familias yucatecas que han perdido su empleo a causa del coronavirus, primero, o se han visto perjudicadas por los daños causados por la tormenta “Cristóbal”, puntualiza.

La diputada recuerda que “nuestro Estado vive uno de los momentos más difíciles en su historia, estamos combatiendo un virus que trajo consigo una crisis de salud sin precedente que ha demandado el esfuerzo de todos, ahora tenemos también el enorme reto de enfrentar la crisis económica, se han perdido decenas de miles de empleos y muchos negocios tendrán que cerrar sus puertas permanentemente”.

“A eso se enfrentan todos los estados del país y en Yucatán aparte tenemos que trabajar ahora por ponernos de pie y recuperarnos de los estragos que dejó la tormenta tropical ‘Cristóbal’”, considera. “Hasta el momento los especialistas estiman que son más de 5,400 millones de pesos en afectaciones, alrededor de 8,300 viviendas afectadas, el 85% de los cultivos es pérdida total y hay cuantiosos daños a la infraestructura carretera que conecta nuestro estado”.

A pesar de vivirse un momento sin precedente, hasta el día de hoy el gobierno federal no ha brindado apoyo a los estados, dice. “Una crisis de este tamaño por supuesto que necesita recursos extraordinarios. No son recursos para los gobiernos o el gobernador, son recursos para las familias y que estas puedan enfrentar los duros meses que están por venir. Las familias necesitan del apoyo del gobierno federal”, acota.

“La sociedad, como lo ha hecho hasta ahora, será vigilante de que esos recursos se entreguen a las personas que más lo necesiten y que se ejerzan con transparencia”.

En esta situación, añade Cecilia Patrón, “hay quienes ven la tormenta, el sufrimiento y las dificultades que están pasando las familias y deciden negarles empleos. Eso fue lo que hicieron los diputados del PRI y Morena cuando rechazaron el plan para generar empleos que se elaboró con miembros de la sociedad civil y presentó al Congreso”.

“Queda claro que así fue por que, como he demostrado con los datos del Banco Mundial, el propio gobierno federal ha adquirido deuda y ahí no han dicho nada (los de Morena). La única diferencia es que esos recursos no se destinarán a lo más importante ni lo que se necesita hoy más que nunca, que es la salud y generar empleos y programas para que las familias puedan salir adelante en los meses venideros”.

“Basta de incongruencias. Basta de anteponer intereses partidistas a las necesidades urgentes de las familias de Yucatán”, solicita la legisladora federal. “Esperemos que ahora que se discute el crédito para los municipios que tanto lo necesitan, y después de sentir el reclamo de la gente, puedan dejar de lado los intereses de partido y votar a favor de Yucatán, a favor del empleo”.

