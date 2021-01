Cecilia Patrón, en la Comisión Permanente del Congreso

Como parte de sus objetivos de trabajo como diputada federal del PAN en representación de Yucatán, Cecilia Patrón Laviada fue designada como integrante de la Comisión Permanente, que en estos días se encuentra en operación debido al receso legislativo que concluye el día 31 próximo, se informa en un comunicado.

La Comisión Permanente es un órgano del Congreso que entra en funciones durante los recesos de las cámaras que lo integran; en este caso las Cámaras de Diputados y Senadores entraron en receso del 15 de diciembre al 31 de enero, y luego lo harán del 1 de mayo al 31 de agosto, esto en cada año. Está compuesta por 37 legisladores de los cuales 19 son diputados y diputadas y 18 senadores y senadoras.

La diputada Cecilia Patrón indicó que ser parte de la Comisión Permanente refuerza la seriedad y dedicación, además ratifica su labor de estar al servicio de la Nación, aún cuando los demás legisladores se encuentran en receso de funciones.

“Mediante estas funciones ratifico la exigencia de servirles a los yucatecos, a los mexicanos y aquí estoy, lo que me permitirá aprovechar para preparar más iniciativas en favor de los ciudadanos y darle el debido seguimiento a las que ya he presentado y que aún no han terminado de ser evaluadas y debidamente aprobadas”, agregó la legisladora.

También, dijo, hay asuntos presentados por el Partido Acción Nacional que se estarán atendiendo, como el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Cofepris, a otorgar la autorización del uso del medicamento antiviral Remdesivir en el tratamiento contra Covid-19 y un punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SRE, SCT y de la Secretaría de Salud, a suspender de manera inmediata los vuelos procedentes del Reino Unido ante el brote de una nueva cepa de SARS-CoV-2.

En cuanto al tema de vacunación, anticipó que se va a presentar un punto de acuerdo la semana entrante para que la Secretaría de Salud lleve un transparente un padrón único.

“Debemos trabajar para que la vacunación no se politice, ni sea un problema público, y que se lleve a cabo de manera rápida, abarque amplios sectores de la población y sobre todo se realice con mucha transparencia y responsabilidad.

“Nos hemos enterado de casos en que directivos de hospitales le dan un mal uso a la vacuna, por ello, cada dosis aplicada debe estar plasmada en un padrón sujeto al escrutinio público.

Además, expuso, vamos a insistir en que el gobierno debería permitir, facilitar y alentar que los propios gobiernos estatales puedan adquirir y/o aplicar las vacunas, pues les caracteriza una mayor proximidad a la población y sobre todo, los une con la Federación la imperiosa necesidad de salvar vidas y cuidar la salud de las y los mexicanos.

“Se sigue protegiendo a los corruptos, que además resultan ser sumamente ineficaces en su trabajo. Prueba de ello es la indolencia que ha mostrado Manuel Bartlett, director de la CFE ante las catástrofes naturales a nivel nacional, aumentando las tarifas, suspendiendo los suministros de energía a quienes han sido brutalmente afectados por la pandemia del Coronavirus, los múltiples huracanes y tormentas tropicales en toda la península de Yucatán y las inundaciones en Tabasco.

“El último acontecimiento que ha visibilizado la enorme incompetencia y la falta de ética en la Dirección de la CFE, fue el apagón que se presentó a lo largo y ancho del territorio nacional, afectando a más de 10 millones de usuarios de la empresa estatal, y ante el cual, la CFE presentó un oficio falsificado para tener justificación. Todos estos hechos ya están siendo investigados.

Al respecto, denunció los intentos del gobierno federal de desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y dijo que gracias al trabajo de esta institución es que se han visibilizado algunos de los múltiples escándalos de corrupción en los que está envuelto el gobierno federal de Morena, entre ellos, los contratos de la prima del Presidente, Felipa Obrador. Y también los contratos con sobreprecio del hijo de Manuel Bartlett.

Hasta ahora, el INAI ha cumplido con su mandato constitucional de manera satisfactoria, contribuyendo a inhibir o exhibir y sancionar abusos de poder, así como casos de corrupción.

Sobre el caso Odebrecht es importante precisar que el Instituto ejerció a plenitud sus facultades y agotó todos los medios legales a su alcance para hacer que la autoridad correspondiente acatara la resolución.

El INAI ha fallado en favor de los ciudadanos, por lo que toda acción o injerencia por parte de cualquiera de los órganos del Estado para restar autonomía a este organismo pone en riesgo las legítimas causas que dio su origen, así como los avances democráticos del país a los que la propia institución ha abonado.

Lo anterior, significaría un retroceso inadmisible para nuestra democracia, el ejercicio de los derechos humanos y la lucha contra la opacidad y la corrupción.