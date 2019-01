Cecilia Patrón en Pacabtún convive con simpatizantes

Eran casi las ocho de la noche y en el parque El Pez Volador de Pacabtún ya se habían reunido casi 800 panistas con la diputada Cecilia Patrón, para compartir una rosca de Reyes de 38 metros, pero el encuentro vecinal tomó una fuerza política inesperada con la presencia de los líderes municipal y estatal del PAN, ocho de 11 regidores meridanos, dos diputados, liderazgos vecinales, y una gran cantidad de veteranos y nuevos militantes de este partido, dice un boletín.

El evento se convirtió en una fiesta del PAN en el que se ponderó la unidad y presencia del partido en el estado, pero sobre todo, las perspectivas de desarrollo que se ciernen en Yucatán y Mérida.

Había mucha alegría antes de iniciar los mensajes de los presentes, abrazos por doquier, antiguos militantes como Luis Santamaría con más de 40 años de membresía a quien saludaron muchos, otros panistas se reencontraron después de mucho tiempo, grupos de jóvenes que contagiaban con su entusiasmo, música y banderines de colores.

Antes de cortar la rosca, Cecilia Patrón dijo que le ha gustado desempeñar la figura de representante de los yucatecos ante el Congreso, papel con el que ha subido a la tribuna en cuando menos cinco veces, incluso abanderando causas, representación y posicionamientos del partido y del Estado.

“Tengo que estar allá, pero ustedes saben que lo que más me gusta es estar con ustedes, trabajar para ustedes. También estén seguros que tienen ustedes en mí a alguien que representa a los yucatecos y a los mexicanos, una persona que lleva su voz y que es una voz fuerte porque yo no me doblo, a mí no me callan, que no se raja ante el trabajo duro, que no se raja ante las injusticias y ante un gobierno opresor”, afirmó.

El presidente del Comité Estatal del PAN, Asís Cano Cetina aprovechó la cantidad de militantes y liderazgos reunidos para hacer un llamado a consolidar la unidad y a mantenerse firmes en el trabajo en este 2019.

“Debemos sentirnos orgullosos y bien representados por nuestros diputados federales, como Cecilia Patrón, quien ha ocupado la tribuna de la Cámara para defender los intereses de los yucatecos ante los intentos de imposiciones que lastiman a nuestro país y en debates de mucha importancia para el destino de la gente”.

“Sigamos juntos haciendo del PAN el partido de la generosidad, de la voz y acciones firmes este 2019, haciéndolo un año de intenso trabajo por México y Yucatán, a eso estamos llamados los panistas”, agregó el líder blanquiazul.

Luis Canto, presidente del Comité Municipal, advirtió que no bajarán la guardia porque en las pasadas elecciones se ganó el gobierno municipal y estatal “pero no podemos perder de vista lo que pasa a nivel federal porque también nos repercute”.

En ese sentido agradeció que la diputada sea factor de unión entre los diversos liderazgos de Acción Nacional.

El expresidente municipal Manuel Fuentes, también presente, agradeció a Cecilia la invitación y recordó que han sido compañeros de lucha por muchos años, la felicitó por seguir adelante, por ser una mujer que no se deja derrotar, pero aún más importante, porque siempre trabaja por el bien común, dando la mano a quienes más lo necesitan.

Acompañaron a la legisladora los regidores meridanos Arturo León Itzá, Jesús Pérez Ballote (coordinador de los regidores panistas), Gonzalo Puerto, Karla Salazar González, Brenda Ruz Durán, Nora Pérez Pech, Gabriel Mena Guillermo y Diana Canto Moreno.

En representación de los vecinos de Pacabtún habló Javier Cantón Chicatti, quien agradeció a la diputada que hiciera este tipo de eventos para los vecinos de la zona porque fomenta el uso de espacios públicos para una sana convivencia y por siempre estar cerca de los ciudadanos para apoyarlos.