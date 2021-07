Cecilia Patrón: nunca imaginé una alianza

Cecilia Patrón habla de su futuro en la política

El proceso de sucesión a la gubernatura del estado dentro del PAN ya comenzó y ese partido cuenta con numerosos ciudadanos muy capacitados para competir por ese puesto, entre ellos el que será tres veces alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, dijo la diputada federal Cecilia Patrón Laviada.

Respecto a su propio futuro político inmediato, la legisladora plurinominal, que obtuvo su reelección el 6 de junio, ahora como diputada de mayoría relativa por el IV Distrito Electoral Federal, afirmó que ella se ve “donde los ciudadanos la vean”, aunque precisó que es “el servidor público que mejor conoce esta ciudad”.

La diputada Patrón Laviada concedió una entrevista a los periodistas de Grupo Megamedia, Hernán Casares Cámara y Regina Montañez Raz, como parte de una serie de conversaciones programadas por esta casa editorial con algunas de las mujeres más destacadas de la política local, con el fin de analizar los resultados de los últimos comicios y entender cómo serán los siguientes tres años.

En la entrevista, cuya versión completa aparece en la página de Facebook de Diario de Yucatán, Cecilia Patrón reconoce que nunca imaginó ver una alianza entre el PRI y el PAN, pero acepta que ésta se haya dado a nivel nacional, no local, para buscar contrapesos a Morena.

También cuenta que aunque colaboró mucho tiempo con su hermano Patricio Patrón Laviada, el primer gobernador panista de Yucatán, éste ya se retiró de la vida pública “y ahora es el camino de Cecilia Patrón, como persona y como política”.

A continuación, un extracto de la entrevista.

Grupo Megamedia (GM): 2024 parece lejano, pero no tanto. Desde ahora se oyen noticias de quienes podría participar en el proceso panista de sucesión a la gubernatura. ¿Usted cree que este proceso ya inició y si es así, a quién ve como candidatos?

Cecilia Patrón Lavidada (CPL): En el caso de Acción Nacional hay grandes cuadros, personas totalmente capacitadas —que lo han demostrado con su trabajo— que pueden ser gobernadores del estado. Allí está Renán (Barrera Concha), el más importante, que va a ser tres veces alcalde. También hay mujeres (que pueden aspirar a ese puesto).

GM: Y usted, ¿cómo ve su propio futuro político?

CPL: Yo estoy en un momento de mucho agradecimiento, por los más de 94,000 votos que recibí de los meridanos y de decir que Cecilia Patrón Laviada siempre ha estado del lado de la ciudad, que soy el servidor público que mejor conoce esta ciudad. Conozco cada esquina, cada rincón, cada problemática en los fraccionamientos, las colonias. Las comisarías, me las conozco al derecho y al revés. Conozco a la gente, por sus problemas, por sus necesidades y esto me satisface mucho. Como servidor público uno siempre tiene que estar en crecimiento constante, tiene que ser mejor de lo que fue ayer y entonces, por eso, yo quiero dar resultados como diputada federal para todos los yucatecos para luego decir: estoy lista para lo que viene.

GM: ¿Y qué podría venir?

CPL: Pues muchas cosas...

GM: En la calle hay gente que dice que Cecilia Patrón podría ser candidata a la gubernatura o a la alcaldía de Mérida. ¿Usted se ve por allí?

CPL: Yo me veo donde los ciudadanos me vean, así de claro. Lo primero es dar resultados, porque mucho se habla del futuro, pero lo primero es el presente, el ahora. ¿Qué está haciendo Cecilia, qué resultados me ha dado a mí como ciudadano, a la ciudad, al estado. Entonces allí podremos hablar. Yo he estado dando resultados, he trabajado a lo largo de mi vida y me he estado preparando para servir a los meridanos y a todos los yucatecos. Siempre daré mis talentos, mi amor, mis ganas y mi orgullo yucateco para servir en la trinchera en que los ciudadanos decidan que yo esté.

GM: Usted pertenece al PAN desde hace mucho tiempo. ¿Imaginó alguna vez que su partido podría aliarse con el PRI a nivel nacional, como ocurrió en los últimos comicios, no obstante que según muchos panistas, aquí el PRI le ha hecho mucho daño a Yucatán y al propio PAN? Parece que los panistas de ahora ya olvidaron el fraude electoral a Correa Rachó, la represión a los panistas de Chemax, el desacato del gobierno priista que intentó torcer la ley electoral en perjuicio de Acción Nacional...

CPL: La verdad, no, con toda sinceridad, pero insisto, pasamos por momentos históricos. Aclaremos que en el caso de Yucatán, el PAN fue solo, no en alianza, porque así lo consideramos los consejeros yucatecos del partido, aunque a nivel nacional fueron otras las circunstancias. Allí fuimos en alianza en busca del equilibrio en la Cámara de Diputados, que atraviesa por un momento muy complejo, muy diferente a los que habíamos vivido en otros tiempos (por la mayoría absoluta de Morena). Tuvimos que estar a la altura de ese momento que nos tocó vivir.

Hace 15 años, sin embargo, a lo mejor nunca hubiese votado por una alianza con el PRI y el PRD, pero ahora tuve la visión de escuchar y entender a diferentes liderazgos y a personas de la sociedad que te decían: necesitamos los contrapesos en el Congreso, cosa que yo sabía, porque lo vivía en carne propia: quieres levantar la voz por temas tan sensibles como la falta de medicinas para los niños con cáncer, por ejemplo, y te encuentras con pared, con que nadie te quiere escuchar. Esto es peligrosísimo, sobre todo cuando oyes los ataques a órganos autónomos como el INE.—HERNÁN CASARES CÁMARA

GM: En su carrera política, ¿ha recibido apoyo de su hermano Patricio? ¿Cuál es su relación con él?

CPL: Buena pregunta. En su momento hubo mucha relación con Patricio, cuando él fue gobernador y también como alcalde. En esta época él era soltero y mi mamá dijo que ya estaba muy vieja para hacerse cargo del DIF municipal. Yo también era soltera y pues que vaya la hermanita... Allí empezó esa relación, que construyó mucho, pero debo decir que luego de varios años, Patricio se retira prácticamente de la política y empieza el camino, ahora sí, de Cecilia Patrón, como persona y como política. Agradezco lo que aprendí con él, pero también entiendo, y el mismo Patricio me lo dijo en su momento, que tenía que abrir mi propio camino y ahora llevo los últimos nueve años haciendo un camino, el de Cecilia Patrón, con su esfuerzo, cayéndose, levantándose, pero siempre con muchísimas ganas, muy comprometida. Ahora puedo decir que Patricio decidió seguir su camino, que ya no es participar en la política, sino dedicarse a sus cosas, a su esposa, a sus tres hijos y a continuar su trabajo en cuestiones de pesca y que hoy, ya, el rumbo de Cecilia Patrón, es de Cecilia Patrón. Continuará.

