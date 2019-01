Celebran 103 años del primer Congreso feminista en Yucatán

Reconoce y enaltecen la labor de las mujeres a favor del desarrollo de Mérida

MÉRIDA (Boletín de prensa).- En el marco de las festividades por el aniversario 477 de la fundación de la ciudad, Mérida recuerda y celebra hoy el preponderante papel de la mujer en los cambios sociales y políticos que contribuyeron a la transformación del país con acciones como el Primer Congreso Feminista en Yucatán realizado en enero de 1916.

Durante su mensaje en la Sesión Solemne de Cabildo para conmemorar el histórico suceso, el alcalde Renán Barrera Concha subrayó que Mérida está de plácemes porque también celebra la cultura del empoderamiento de la mujer como valor inherente a los derechos que como seres humanos todos poseemos.

Agradeció la presencia de la oradora huésped, uno de los rostros de Mérida: María Teresa Lavinia Mézquita Méndez, escritora, docente, periodista e incansable promotora cultural de espacios para la mujer.

El presidente municipal destacó el papel femenino en la preservación de valores de la ciudad.

Remarcó que esta sesión de Cabildo es fiel reflejo de lo que la mujer yucateca representa para esta ciudad y para nuestro Ayuntamiento en su tarea incansable, pero trascendente por lograr a esta altura de sus responsabilidades en diferentes ámbitos.

“En este marco de nuestro Festival de Mérida reconocemos los rostros de quienes nacieron aquí y de los que han hecho de esta ciudad su hogar, han forjado a esta urbe no solo evocando el pasado, sino también en el presente con una visión clara hacia el futuro”, abundó.

Dijo que la administración municipal promueve una nueva cultura ciudadana, en la que todos los meridanos están invitados a impulsar cambios con sus acciones cotidianas.

Señaló que como consecuencia de ese primer congreso feminista, Mérida fue la primera ciudad de la república en elegir a una mujer para un cargo público: la regidora Rosa Torre González, cuyo retrato al óleo en el Cabildo es un recordatorio permanente que invita a reflexionar sobre lo que cada uno puede y debe hacer para que Mérida siga siendo referente de buenos gobiernos, generosos, incluyentes y promotores de la igualdad.

Aseguró que la administración municipal seguirá aplicando políticas públicas tendientes a lograr la plena participación de la mujer en los distintos ámbitos de vida, así como a prevenir, sancionar y erradicar la violencia en los ámbitos familiar, laboral, docente y social, incentivando, al mismo tiempo, los liderazgos femeninos en reconocimiento a la lucha que diariamente realizan.

En su intervención, la oradora huésped hizo un recuento de las luchas y enemigos que enfrentaron las mujeres de hace un siglo para trazar el camino de reconocimiento a la igualdad de derechos.

“Un siglo después ya no hablaremos de enemigos, pero todavía la vida cotidiana, la calle, la compra, el trabajo, la escuela, la noche son espacios de riesgo para la mujer; todavía el hogar es muchas veces el lugar donde hay más incertidumbre y más miedo, y el último sitio al que se quiere acudir porque en su interior lo que debería ser la consumación de la seguridad resulta todo lo contrario”, expresó.

Recordó que el lunes, en el foro “Los Rostros de Mérida” el alcalde respondió inquietudes de los meridanos en el tema de seguridad, especialmente de la mujer, destacando la importancia de contar actualmente con un refugio especializado para las víctimas de violencia.

Comentó que a pesar de los logros y avances evidentes de las mujeres, aún falta mucho por hacer.

“Ojalá llegue el día en que no haga falta tener refugios para mujeres víctimas de violencia, ni vagones del metro especiales para las señoras, que no sean obligatorias las cuotas de género, que no sean necesarias las cartas y los comunicados y los movimientos internacionales como el “Me too””.

“Que cuando celebremos en el futuro más aniversarios del Congreso Feminista de Yucatán de 1916 no sólo rindamos homenaje a todas esas heroicas mujeres que marcaron un parteaguas en el territorio de la defensa de los derechos de la mujer y abrieron las puertas rumbo a un tiempo de igualdad y justicia, de equidad y reflexión, de lucha y pensamiento, sino también, ojalá, que ya se viva un nuevo pasaje de esperanza y certidumbre que acompañe nuestros pasos”, concluyó.