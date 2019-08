El plan: Un solo sistema

Cenagas: Aún no autorizan medida para Dos Bocas

El Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) dispone de una inversión de al menos $1,600 millones iniciales para resolver el desabasto de gas natural en la Península de Yucatán, pero lograr su objetivo principal de integración de toda la red de gasoductos para que solo haya un sistema nacional costará muchos millones de pesos más.

La directora general del Cenagas, licenciada Elvira Daniel Kabbaz Zaga, considera que cuando el abasto sea del 100 por ciento de la demanda de gas natural habrá una disminución automática en las tarifas de energía eléctrica en la región peninsular.

¿Ve posible garantizar el abasto y bajar las tarifas eléctricas en la Península?

“Van de la mano. Hoy en día, la demanda que tiene CFE para la generación en la Península va de 280 a 300 millones de pies cúbicos diarios, es lo que han manifestado”, señala. “Solo están recibiendo entre 50 y 70 millones de pies cúbicos por medio de Mayakán. Esto quiere decir que el resto de la demanda se genera con combustóleo y diésel. En mi ponencia (en las ‘Mesas técnicas de gas natural y electricidad’) mostré en una lámina el precio del diésel que puede ser de hasta 20 dólares en valor calorífico contra 4 o 3.80 dólares del valor del gas natural; el combustóleo es de casi 10 dólares. Cuando logremos entregar el 100% de la demanda de generación en gas natural, naturalmente bajarán los precios de producción, que es el más caro del país. Es muy caro porque usan muy poquito gas natural y mucho combustóleo y diésel. Para poder tener energía eléctrica a un precio competitivo tiene que haber gas natural suficiente”.

¿Cuándo considera que la Península podría tener suficiente gas natural?

“Voy a insistir, el abasto de gas natural y el suministro le corresponde o a particulares o a las empresas productivas del estado”, explica. “Estamos trabajando en una mesa con todos los involucrados y tenemos prevista una solución, que es con la famosa inyección en Dos Bocas, pero no está aterrizada todavía. El Presidente (Andrés Manuel López Obrador) conoce de este proyecto, pero nos lo tiene que autorizar. No quiero comprometerme en tiempo, pero le prometo a los yucatecos que será lo antes que se pueda”.

En sus siete puntos de solución al desabasto hay obras importantes, ¿cuánto es la inversión para poner al día a la Península y al Sureste con gas natural?

“La verdad es que en materia de gas natural los proyectos se pagan con el transporte. En el caso de Cempoala, el presupuesto ya venía de la administración anterior y lo que platiqué es que vamos a tener la estación completamente reconvertida en las fases uno y dos con un ahorro de 150 millones de pesos.

“El presupuesto es de 750 millones y probablemente lo bajemos a 600 millones, lo cual es un gran cambio. Acuérdese que los proyectos en materia energética siempre terminaban pagando de más, ahora en la 4T estamos pagando menos.

“En el caso de las estaciones de Lerdo y Tecolutla no tenemos previsto instalarlas en este momento porque dijimos que allí depende más de las regionales. Ahora bien, ya tenemos los compresores y la mayoría de la tubería y aquí estamos hablando de una inversión de 800 a 1,000 millones de pesos para estos dos proyectos, no es mucho y lo tendríamos autorizado, pero ahorita no los necesitamos. En materia de gas natural y de infraestructura uno invierte y puede no estar financiada, pero siempre se recupera la inversión porque el costo de la infraestructura como tiene un beneficio sistémico se cobra en el transporte. Y no reclaman el pago porque al entregar un combustible más económico incrementa el costo de la tarifa, pero como ya no tienen que usar combustóleo o diésel, disminuye el costo real; no necesitamos mucho dinero, necesitamos mucha voluntad.

“Respecto a la integración de los 26 sistemas independientes desconectados del sistema nacional de ductos puede tener un costo mayor, no lo tenemos determinado hoy. No sabemos si lo vamos a hacer nosotros o lo vamos hacer nosotros de la mano del sector privado, no lo sé. No me quiero comprometer a decir ahora alguna inversión, pero sabemos que eso se cobraría eventualmente en la tarifa y lo pagarían por los beneficios sistémicos que tienen”.

Tienen programado la construcción de 90 kilómetros de ductos, ¿cuánto se invertirá en esta infraestructura?

“Lo tenemos planeado porque estamos pensando en los 11 kilómetros de interconexión con Mayakán, más un par de kilómetros que tenemos que hacer entre los complejos procesadores de Cactus y Nuevo Pemex, más otros 5 km que irían del gas regasificador a la línea 5, más 60 km en la segunda etapa por donde correría en los terrenos de Dos Bocas para suministrar a la refinería y para interconectar después de la línea 5 con el sistema”.

¿Es muy caro el ducto?

“Hay quien dice que es un millón de dólares por kilómetro, hay quien dice que es de 3 millones de dólares, depende mucho si se tiene el derecho de vía. En este caso tenemos todos los derechos de vía, en el caso de los ductos se licitará o se concursará y esos ductos eventualmente son otra vez cobrados en la tarifa de transporte. La inversión en ductos es muy importante, en este año ya tenemos presupuesto, pero hay otros problemas grandes en las estaciones de mediciones y de regulación en el sistema que queremos solucionar y ya está autorizado y presupuestado un recurso para ello y lo licitaremos en septiembre entrante”.

Se le preguntó sobre la construcción de un ducto submarino de Progreso a Cancún que anunció el entonces secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwel, en marzo de 2018, con inversión de $3,600 millones. La directora de Cenagas informó que esa obra no está en el plan quinquenal donde se registran todos los ductos del país, “por lo tanto no existe”.

¿Cómo vislumbra al sector energético cuando concluya la administración del presidente López Obrador?

“Nuestro trabajo más importante para los próximos cinco años es tener un solo sistema nacional y no un sistema nacional y 26 sistemas independientes. Eso implica la gestión única integral, no vamos a tocar ni la propiedad ni los derechos de cobro que tienen los privados, lo respetaremos al cien por ciento, pero el cien por ciento de la capacidad va a ser gestionada por el estado. Esto garantiza que todos los mexicanos, empresas, industrias, distribuidores, generadores de energía eléctrica, productos de hidrocarburos, todos estarán en igualdad de condiciones en un sistema nacional, esto ya pasa prácticamente en todos los países de Europa y tiene beneficios sistémicos para todo mundo”.

La funcionaria federal descartó la construcción de plantas generadoras en las costas de Quintana Roo, como planteó el director general del Centro Nacional de Energía (Cenace), Alfonso Morcos Flores, para que cada estado produzca su energía eléctrica para afrontar el crecimiento, y tampoco está de acuerdo con el transporte en barco en forma permanente.— Joaquín Chan Caamal

“A mi esas propuestas no me satisfacen porque significa inyección de GNL (gas natural licuado) siempre, y nosotros creemos que tiene que haber una inyección de GNL a corto y mediano plazo, pero no siempre”, dijo. “Los países que producen gas natural no pueden y además están a lado de la cuenca más prolífera y competitiva. No deben de pensar en generación con GNL siempre, eso le toca a los países que no tienen la suerte de ser México, pero México que tiene la suerte de tener todo, principalmente la mejor población y muchos recursos naturales, no debe de pensar en un programa de generación de energía eléctrica siempre ligado al gas licuado”.

¿Ve error de ingeniería en la construcción del ducto de Mayakán (al que calificó de telescópico, como publicamos ayer)?

“No soy experta, no puedo hablar de un error de ingeniería. Mayakán es un ducto que tiene muchos años que se construyó, no tengo la calificación técnica para decir que hay un error de ingeniería, a lo mejor no tuvieron la visión para entender cuál podría ser la demanda creciente”, precisa. “El ducto se construyó en 1999, estamos hablando de casi 20 años, yo no sé si no tuvieron la visión a largo plazo, lo que podría decir es que las condiciones de la demanda de la península hoy nos obligan a repensar la forma de cómo queremos crecer en un futuro. En el caso de Mayakán, la empresa Engie ha mencionado que va a hacer algunos arreglos a muy corto plazo para que el ducto pueda crecer en su capacidad a 280 millones de pies cúbicos diarios.

Tendrían que hacer un par de inversiones importantes a futuro para llegar a 500 millones, seguramente harán los arreglos, pero eso ya es responsabilidad de Engie, nosotros no estamos tocando la propiedad ni los derechos que tienen los dueños de ductos o transportistas, seremos muy respetuosos de los derechos que ellos tiene, pero sí tenemos que trabajar de la mano con ellos porque aun cuando ellos sean los dueños de los ductos, garantizar el suministro de gas natural o más bien, garantizar la infraestructura que garantice el suministro, eso sí es responsabilidad de Cenagas”.