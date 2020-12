2020, año de escándalos de familiares de AMLO y su gabinete

Si bien 2020 fue un año en que el coronavirus Covid-19 prevaleció como el tema de mayor interés no faltaron las polémicas que involucraron al gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, incluyendo a miembros de su familia y de su gabinete.

Los escándalos con familiares del presidente los protagonizaron su hermano Pío López Obrador, su prima Felipa Obrador Olán, su cuñada Concepción Falcón Montejo y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

Aquí te presentamos 10 casos polémicos que fueron noticia en el año que está por terminar:

Pío López en un videoescándalo

En el caso de Pío López Obrador, el periodista Carlos Loret de Mola reveló unos videos donde se ve al hermano de Andrés Manuel recibiendo dinero para la campaña del líder de Morena.

Se informó que la entrega se realizó en 2015 y estuvo a cargo de David León -ex coordinador de Protección Civil-, cuando era operador político del gobierno de Chiapas.

Te puede interesar: Vídeo: Pío López Obrador recibe dinero para la campaña de AMLO

Sobre el caso, el presidente señaló que ese dinero no era ilegal, sino que eran aportaciones para fortalecer al Movimiento de Regeneración Nacional.

A fin de cuentas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda, determinó que no encontró indicios de lavado de dinero o triangulación de recursos en las finanzas de Pío López Obrador y David León.

El @TEPJF_informa rechazó aceptar como prueba el video donde aparece Pío López Obrador recibiendo dinero para Morena.Con esto, se revocó el proyecto que permitiría al @INEMexico investigar el caso. ¿En verdad los magistrados no ven nada raro en el video? pic.twitter.com/cObogoxgfK — UNE México (@unemexico_) November 26, 2020

Contratos de Pemex con Felipa Obrador

Más reciente es el caso de Felipa Obrador Olán. Según un reportaje publicado por el portal Latinus, la compañía Litoral Laboratorios Industriales, de su propiedad, recibió cerca de 365 millones de pesos en contratos otorgados por Pemex durante la actual administración.

La publicación señala que, de acuerdo con información obtenida vía transparencia, en este año la compañía ganó, junto con otras empresas, tres contratos de 133 millones de pesos cada uno para realizar trabajos químicos en instalaciones de Pemex Exploración y Producción.

En un primer momento el presidente dijo que desconocía “con exactitud” sobre los contratos a su prima y que correspondía a Pemex informar sobre el caso.

Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima hermana de AMLO

Luego de que la petrolera confirmó la existencia de los contratos, López Obrador afirmó que "le metieron gol" a la paraestatal, no a él, en respuesta a la pregunta de un reportero en una conferencia matutina.

A mediados de diciembre Petróleos Mexicanos anunció que rescindió cuatro contratos a empresas ligadas a Felipa.

Cuñada involucrada en presunto desvío

Otro familiar de AMLO involucrado en un escándalo este año es Concepción Falcón Montejo, esposa de Ramiro López Obrador, a quien se mencionó como participante de un presunto desfalco millonario en Macuspana, Tabasco —municipio de donde es originario Andrés Manuel—, que ocasionó la renuncia de 11 funcionarios del gabinete local, entre ellos el alcalde Roberto Villalpando Arias.

Andrés Manuel López Obrador con su cuñada Concepción Falcón Montejo (Foto de "Libertad bajo palabra")

Según Infobae, el desfalco al erario habría sido superior a los 200 millones de pesos entre 2019 y 2020, a partir del desvío de recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).

Aunque los motivos aún no han sido confirmados por ninguna autoridad competente, fuertes rumores apuntan a que el alcalde, militante de Morena, realizó un desfalco al erario por 200 millones de pesos.

En las acusaciones se señaló a la síndica del Ayuntamiento, Concepción Falcón.

Viaje de Beatriz Gutiérrez a Europa

Aunque Beatriz Gutiérrez Müller ha estado más en el ojo del huracán por sus comentarios en redes sociales, causó polémica un viaje que realizó a Europa en octubre pasado en busca de conseguir en préstamo diversos objetos históricos para exhibirlos en 2021, cuando se cumple el Bicentenario de la Independencia de México.

Las críticas surgieron en principio porque ella siempre ha dicho que no representa la figura de una "primera dama" y después por el gasto que representó el viaje, de 364 mil 553 pesos, de acuerdo con una solicitud de transparencia que hizo el medio "24 Horas".

La esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, durante una conferencia durante su viaje por Europa (Foto de EFE)

La esposa del presidente erogó del erario 231 mil 575 pesos en transporte aéreo y 132 mil 978 pesos en hospedaje, durante la gira que incluyó visitas a París, Roma y Viena.

Pero los escándalos este año no sólo involucraron a familiares de López Obrador, sino también a algunos funcionarios de su gabinete, de manera directa o indirecta.

Polémica con hijo del director de la CFE

Tal es el caso del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett Díaz, pues su hijo León Manuel Bartlett Álvarez firmó un contrato con el IMSS para venderle 20 ventiladores para uso en el tratamiento de pacientes con afecciones en sistema respiratorio y en estado crítico, según reveló Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Aquí la información: Hijo de Bartlett vende ventiladores a 1.5 mdp cada uno al Gobierno Federal

El acuerdo con el IMSS en Hidalgo estipulaba que éste pagaría 1.5 millones de pesos por cada ventilador, los más caros de cuantos compró la Federación hasta el 1 de mayo.

Ante ello se siguió un procedimiento de responsabilidad administrativa contra Claudia Díaz Pérez, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal del Seguro Social, y Luis Camargo Cervantes, responsable del Hospital General de Zona Medicina Familiar número uno.

También contra Francisco Villeda, encargado del Despacho de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, y Edgar Aarón Hernández Torres, ingeniero biomédico delegacional.

Todos fueron suspendidos de sus cargos por faltas administrativas en el desempeño de sus actividades.

Además, el Gobierno Federal sancionó e inhabilitó a la empresa del hijo de Manuel Bartlett, llamada Cyber Robotic Solutions.

También Manuel Bartlett Díaz

El propio Manuel Bartlett Díaz se vio involucrado en la polémica, pues una investigación de Loret de Mola reveló en mayo que la casona de Chihuahua 216, Colonia Roma, que funcionó como casa de campaña y luego del gobierno de transición del presidente, es parte de la red de propiedades, empresas e intereses del grupo encabezado por el director de la CFE.

Manuel Bartlett Díaz, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados en octubre pasado (Foto de El Universal)

José de Jesús Hernández Torres, uno de los personajes más cercanos a Bartlett Díaz y socio de León Barlett, rentó y después vendió a Morena la casona.

De acuerdo con el reportaje, desde hace casi medio siglo Hernández Torres ha ocupado cargos cercanos a Bartlett Díaz tanto en el Gobierno Federal como en Puebla y en el Poder Legislativo, particularmente en el Senado.

La familia Sandoval-Ackerman

Otro caso que le explotó al gobierno de López Obrador ocurrió en junio, cuando se reveló que el patrimonio inmobiliario de la familia de la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, y su esposo, el investigador John Ackerman, es de hasta 60 millones de pesos en valor real de mercado.

Esa cantidad es cinco veces mayor que la que aparece en su declaración patrimonial, según documentó el propio periodista Carlos Loret.

Según dijo, cinco casas de la familia Sandoval-Ackerman las compraron al contado en solo nueve años, siendo ella y su esposo investigadores de la UNAM, con salario de académicos.

Además, la sexta propiedad se trató de la cesión de un terreno de 253 metros cuadrados en 2007 por el entonces gobierno del Distrito Federal.

Un "regalazo" que actualmente está valuado en seis millones de pesos, en la calle de Amatl, en Pedregal de Santo Domingo, señaló el periodista.

Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, en comparecencia ante la Cámara de Diputados en octubre, en medio de protestas de legisladores de la oposición (Foto de El Universal)

Problemas en el Indep

Otro caso que causó polémica es el de Jaime Cárdenas Gracia, quien hace dos meses renunció como director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep).

En su carta de renuncia, además de señalar los asuntos pendientes de la institución, expuso “irregularidades administrativas” que encontró al tomar el cargo.

De acuerdo con Infobae, la renuncia de Cárdenas Gracia tuvo nombre y apellido: Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del presidente.

Durante una entrevista con un diario de circulación nacional, Cárdenas reveló que Esquer Verdugo era la fuente de los males en el interior del Indep, pues solapó actos de corrupción en el instituto, en el cual otros robaron patrimonio e hicieron negocios.

Además, de acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio en una columna en El Financiero, en agosto de 2019, Carmelita -hija de Esquer Verdugo- fue nombrada como directora de Pemex Procurement International, división encargada de adquirir insumos para la empresa y la cual promedia 1,5000 millones de pesos al año.

Renuncia por diferencias con López Obrador

Otra renuncia en medio de la polémica fue la de Víctor Manuel Toledo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) pues se dio después de criticar las "contradicciones y luchas de poder" dentro del gobierno de López Obrador.

Sin embargo, la versión oficial de la dimisión es que se trató por problemas de salud.

Víctor Manuel Toledo, quien renunció como secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en medio de la polémica (Foto de El Universal)

Cabe señalar que luego de un largo período de que Toledo no tuviera alguna aparición pública se filtró a medios un audio de origen desconocido en el que arremetía contra la Cuarta Transformación.

“La 4T como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe, no existe. Por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y estas se expresan concretamente en luchas de poder al interior del gabinete que yo lo he notado en varias líneas”, expresó.

Reprochó que López Obrador, Alfonso Romo y varios secretarios están en contra de la agenda ecológica que intenta impulsar la Semarnat.

Luisa María Alcalde, entre polémicas

Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo, también estuvo en el ojo del huracán porque, de acuerdo con información de El Sol de México, siete integrantes de la familia Alcalde Luján trabajan en el gobierno de López Obrador.

Se trata de parientes políticos que son servidores públicos con cargos de primer nivel en las secretaría del Trabajo y Previsión Social, Gobernación, Relaciones Exteriores, Función Pública, Hacienda y el DIF, con salarios promedio mensuales de 78 mil 468 pesos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, en un evento (Foto de internet)

Luisa María Alcalde defendió el hecho de que sus parientes trabajen en la función pública y señaló que si tienen capacidad para desempeñar sus cargos pueden forjarse un futuro donde sea.

La misma funcionaria se ha visto envuelta en polémicas en redes sociales, entre ellas cuando se compartió un vídeo donde se le ve rompiendo las medidas de protección implementadas para evitar los contagios de coronavirus, lo que generó varias críticas.

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, hace sus compras sin cubrebocas, aunque éste es obligatorio en la CDMX. pic.twitter.com/N3p7ufY4aW — Diana Mabel Salgado (@Mabis_gs) May 22, 2020

No obstante que ella ha insistido en la necesidad de cumplir todos los protocolos sanitarios contra el Covid, el 21 de mayo se le captó realizando compras en un supermercado sin cubrebocas.

La funcionaria respondió que sí tenía cubrebocas, pero se lo retiró para hacer una llamada. “No debí hacerlo”, admitió.

Sin embargo, indicó que eso "no justifica el nivel de acoso y las mentiras relacionadas con un supuesto guardia”.