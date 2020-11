Audios revelan un costoso viaje del exfiscal a EE.UU.: no avisó "ni al gobernador"

En otra de las grabaciones del exfiscal Wílbert Cetina Arjona, obtenidas por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, se oye a éste presumir su asistencia a un costoso partido de tenis de Roger Federer, en Miami, en marzo de 2019, con recursos, al parecer, solicitados a otra persona a la que le estaría viendo asuntos personales en la Fiscalía General del Estado.

En la grabación se escucha al exfuncionario decir que viajó para ver ese partido sin avisarle a nadie, “ni al gobernador”, y se ufana de que en el estadio se sentó a dos sillas de la esposa y el papá del tenista.

Por lo que se entiende de la grabación, Cetina Arjona habría asistido al Abierto de Tenis de Miami, celebrado en la última semana de marzo del año pasado, donde Federer tuvo varias actuaciones y finalmente ganó el torneo.

En el audio se deduce que en esta ocasión su interlocutor sería el inversionista Arturo Millet Reyes, dedicado a la compraventa de terrenos ejidales.

Como hemos publicado, en algunas grabaciones éste aparece como víctima del exfiscal y en otras como cliente y socio. Hasta este momento Central 9 no puede precisar cuál es la relación entre el exfuncionario y el empresario.

En uno de los audios se oye cuando el exfiscal (WC) le cuenta a su interlocutor, Millet Reyes (AMR), algunas peripecias de su viaje a Miami, Florida.

WC: "Cuesta mucho eso, choferes y todo, pero independientemente de eso, es una chin..., aunque sean dos horas y media o tres de partido, pero pagar ¡p..., fíjate! éramos seis, a 12,000 pesos, ¿cuánto es?”

AMR: “68,000 pesos...”

WC: “De haber pagado a 5, la mitad, o sea, serían treinta y pico mil pesos, que son 1,500 dólares. No, además, los boletos los compré —por eso te pedí lana—, porque (...) compré carito, compré, me costaron, como 1,600 dólares (33,600 pesos al tipo de cambio de entonces), porque estuve, ¡p%&4!, yo quería, porque ese era mi regalo, ¡ver el partido de ese hijue%&4!”.

“Estaba sentado donde estaba su esposa (de Federer), su papá y nosotros, a dos sillas, allí estábamos...”

“Lo que no me gustaba es que me afocaran" (las cámaras de televisón que transmitían el partido, y pensaba): '¡Peluná, chi%&4 a su ma%&4, te van a ver!'," y se ríe a carcajadas.

AMR: “Estuvimos un día en La Llave (el bar del Club Campestre), viéndolo" (el partido).

WC: “Te lo juro y nos sacaban (en la televisión). P%&4 (se ríe), nos sacaban. Chi%&4 a su ma%&4, allí estábamos y yo, cuidándome, ¡p%&4!, pues todos me iban a ver y dirían, este hijue%&4, ¿mira dónde está?”

“A nadie le dije que me fui, a nadie, ni al gobernador, a nadie”.

Propuestas de solución

En otra grabación se escucha a Cetina Arjona discutir con Millet Reyes sobre el modo de resolver una diferencia entre éste y el empresario Rodolfo Rosas Moya (cliente y compadre del exfiscal) por unos terrenos en Quintana Roo.

Al parecer, Cetina Arjona le habría pedido unos predios a Millet Reyes para convencer a Rosas Moya de resolver sus problemas con él. Éste le dice que ese asunto ya está listo, pero, según se desprende de la grabación, el exfiscal prefiere esperar. “Va a creer Rosas que lo estoy jodi%&4”, comenta.

Este es el diálogo que se oye en la grabación:

WC: “Y lo de Rodolfo, ¿cómo está?”

AMR: “¿Lo de Rodolfo?, está bien, firme, no, o sea...”

WC: “Me habías dicho que ya está”.

AMR: “Lo que tengo firme es lo tuyo, eso sí lo podría operar, pero, p%&4, ya quedamos...”

WC: “Afuera... Va a decir (Rosas Moya) que lo estoy jodi%$&4”.

AMR: “Este, entonces, con él estoy, o sea, tengo varias cosas con él, pero me dice: no, p..., cuando menos (que) me des el 10 por ciento, p..., y hacemos este..."

WC: “Pues ya se lo dije a Rodolfo, por eso te lo digo (a ti) ¿se lo digo o no se lo digo? Fui a la boda de su hijo, se lo dije (los detalles de un supuesto acuerdo entre Millet Reyes y Rosas Moya) y me dijo: sí, estoy de acuerdo, agarra lo tuyo y está bien, pero p..., me dice Rodolfo que hace un año y medio se lo ofrecieron y quedaron hace más de un año. ¡No me digas que estás en la mesa! P..., tiene más de un año y medio que se lo iban a dar. Cada día que pasa, peor, se complica, pero esto no es de ahorita, eso tiene un año y se lo ofrecieron todo...”

Terrenos en Ucú

En otra grabación se escucha a Millet Reyes hablar con el exfiscal, en presencia de otras personas, sobre varios terrenos que, al parecer, servirían para que el empresario pague algunas deudas que tiene con clientes de Cetina Arjona. Así se escucha:

AMR: “En el de Ucú, Willy, le estoy diciendo (a otra persona presente en la conversación) que allá nos puedes ayudar. Que lo único que tiene es una anotación. Hay anotación en el Registro Público que hizo el magistrado agrario por una demanda agraria que presentó un supuesto usufructuario, un contrato de usufructo supuestamente anterior a nuestra escritura pública de compraventa. Ya el magistrado agrario se excusó”.

WC: “¿Qué dijo?”

AMR: “Se excusó diciendo que ya no era agrario” (el asunto).

WC: “¡Ah!, ¿ya dijo que no es agrario?”

AMR: “Ya lo dijo y lo mandó al Tribunal Superior de Justicia del Estado para que éste lo asigne al juzgado civil. Entonces allá es donde le digo que tú nos puedes ayudar, viendo que caiga y que se haga lo que se tenga que hacer para aligerarlo y escriturar, o sea, no lo veo difícil, si nos ayudas...”

WC: “Bueno, no soy Supermán, pero se puede intentar" (Todos ríen).

