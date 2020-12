Dicen que todas las épocas son distintas y en cada una aparecen circunstancias que definen a sus protagonistas y el por qué de la grandeza.

Atreverse a hablar de una superior a otra puede resultar aventurado y, no lo dude, hasta ridículo. Nada que ver la pasada con la actual, los tiempos y las formas así lo señalan.

Por ello cuesta trabajo hacer un enfoque acertado. Si el América de los años 70 y 80 con Enrique Borja, si el Real Madrid de la época de Alfredo DiStéfano o el Barca de Johan Cruyff o los Yanquis de Ruth y Gehrig o Mantle y Maris fueron mejores que las Águilas de Cuauhtémoc Blanco, el Real de Cristiano o el Barcelona de Messi y los Mulos de Jeter y Pettitte. Ese será el dilema.

En boxeo, ¿los tiempos de Jack Dempsey, Rocky Marciano o Muhamad Ali y, vamos, hasta con Miguel Canto y Julio César Chávez, fueron mejores o menores en categoría que los actuales donde manda Saúl “Canelo” Álvarez?

¿El mejor de México o del mundo?

Veía recientemente una entrevista que le hicieron a Nacho Beristain sobre Saúl Álvarez. Lo conocemos de “anti Canelo”, ni duda, pero muchas de las cosas que dice el legendario mánager veracruzano pueden ser ciertas.

Reitero, no se trata de decir por decir porque no me corresponde, aunque pueda hacer mi juicio sin problema, y afirmar si el tapatío es el mejor boxeador mexicano o del mundo en estos momentos o si puede llegar a ser el mejor peleador de todos los tiempos.

Me viene a la mente una frase de Juan Herrera Marrufo cuando lo entrevistamos a inicios de semana para hablar de Callum Smith, quien peleó ante “Canelo” con un brazo lesionado (inflamación o rotura de bíceps), cuando él, 38 años atrás, defendió durante siete raunds su campeonato del mundo ante el argentino Santos Benigno Laciar, pero tuvo que retirarse en el raund 13 porque, con el hombro derecho dislocado, era una locura seguir peleando solamente con una mano.

“Había que llegar a ganarles a los principales. Para ser campeón tenías que ganarles a los buenos… había un sinfín de peleadores buenísimos. Había que darles en la ma… Eran otras cosas”, afirmaba Juan Herrera.

¿Les ha ganado “Canelo” a los principales?

Es fácil meterse a las estadísticas que aparecen en la red. Allí se puede adentrar a la documentación histórica de lo que fue y lo que es. En este resumen, en los “Domingos Especiales de yucatan.com.mx”, pretendemos hacer un recuento de lo vivido recientemente por Saúl “Canelo” Álvarez, cuya carrera alcanzó cotas totalmente inalcanzables para los demás peleadores.

Factura más millones que nadie, pelea cuando quiere y tiene en su poder los cinturones de los principales organismos. Para las empresas, es algo así como la gallina de los huevos de oro o el rey midas.

Y es que, pondremos ejemplos, en sus años Ali dejó fuera de combate a Sonny Liston para ser campeón, y repitió ante el mismo Liston, para luego irse a hacerle frente a todo aquel que quería desafiarle.

Pero, refiriéndonos a lo que Juan Herrera decía, los mejores de las épocas hacían cola para desafiar a los monarcas. Era la única forma que había para subir al trono. No los escogían de acuerdo con los favorecimientos que se puedan alcanzar.

Fuertes declaraciones

Ignacio Beristáin (81 años, nativo de Actopan, Veracruz) es un inmortal del boxeo mexicano que suele darle duro a lo que no le gusta. Saúl Álvarez es un buen blanco suyo, pero su concepto de ver las cosas tiene sentido, si somos analíticos concepto a concepto.

Cito textual las declaraciones de don Nacho y distribuidas en muros de Facebook varias veces. Insistimos en que es su punto de vista. Si alguien no quiere ver u oír, pues no se ve o no se oye. Pero don Nacho no tiene la culpa de que se lo pregunten.

“Cuando me dicen que va a pelear “Canelo”, no me gusta verlo, ni le pongo atención. A mi juicio, van como cinco peleas que le regalan. Pero unas… realmente descarado, se ve la gran protección que tienen para cuidar el negocio, y hasta ese punto estoy de acuerdo, pero que no nos lo quieran vender como el ídolo actual del boxeo mexicano, porque la neta, no lo es".

"Ídolo de México, Raúl Macías, en alguna medida Rubén Olivares, Julio César Chávez. Ahora últimamente veo que en todas las partes donde se para Juan Manuel Márquez la gente lo idolatra, y me da gusto porque realmente se lo ganó, es un atleta cien por ciento atleta”.

Ignacio Beristáin es uno de los manejadores más reconocidos de todos los tiempos, conocido crítico de la carrera de “Canelo” Álvarez por las comodidades de sus rivales principalmente

El mejor... popularmente

Una reportera le pregunta, por ejemplo, “¿Para usted, ’Canelo’ es el mejor libra por libra, o tiene otro?”.

“Está en búsqueda de esa posición, pero hay peleadores mexicanos que son mejores”, le responde.

Le insisten en que diga quiénes son, y menciona a un par de peleadores: “El ‘Gallo’ Estrada (Juan Francisco, monarca minimosca del mundo), o como José Ramírez, el peso ligero. Técnicamente sí son mejores, popularmente no, porque el chico ese Ramírez no ha sido promocionado como debe de ser”. Su visión y concepto están más que definidos.

Aquí pueden entrar los “ismos” o “istas”. A los “canelistas” podría no gustarles la interpretación que da don Nacho Beristáin sobre Saúl. Pero el laureado manejador habla propiamente de algo “Técnicamente son mejores, popularmente no”.

Quizá, por un lado, si revisamos el perfil de los rivales de Saúl Álvarez podríamos toparnos con que, efectivamente, no se ha liado con tantos rivales de primera como los campeones de antaño, mexicanos o no mexicanos.

Y los rivales duros que ha tenido, no ha podido sortearlos con la autoridad que un “mejor del mundo libra por libra” debería hacer.

La ridícula decisión dividida que dieron la noche en que Floyd Mayweather Jr. le dictó cátedra seguirá siendo para su carrera un lunar del tamaño del Everest, y la primera ante Genady Golovkin dejó muchas dudas, si bien es cierto que el europeo no pudo descifrar al cien al peleador mexicano. No ganó ninguno de los dos, pero a Saúl le costó mucho entrar en ritmo.

Arrastrando masas

En cuanto a la referencia que hacen sobre la popularidad o promoción, es el gran éxito de los peleadores mexicanos de la actualidad.

Porque, a falta de una lista, aunque fuera corta, de peleadores que tuvieran jale e impacto es probable que sea la razón por la que, en un pueblo carente de héroes grandes y más acostumbrado a noticias trágicas o a verlo todo en las redes sociales, los aficionados se vayan con lo “mejor” que haya en escena.

El que les alegre la pupila, el que les haga festejar cada que llega 5 de mayo y 16 de septiembre (fechas en las que regularmente pelea).

Es un imán de taquilla y un midas en cuestiones de marketing, lo que le hace acumular fortunas en cada pelea. Reiteramos: no es su culpa, quizá sean circunstancias del propio sistema que rige en el deporte profesional.

Es como que, en los toros, llevemos al ruedo el caso de José Tomás: es el ídolo de las masas de la actualidad, por enigmático. Torea una, dos o cinco veces al año, a lo mucho, pero la gente paga grandes cantidades por verle hacer el paseíllo, a sus condiciones de imagen y difusión.

Una mina de oro

“Canelo” pelea cuando quiere, con él no existen defensas obligatorias ni rivales oficiales (como marca la norma con los otros monarcas y sus desafiantes, antes y actualmente). A él, como a José Tomás, las empresas le suplican por subir al ring, especialmente la televisión.

¿Tiene usted idea de la mina de oro que genera una de sus peleas, ante el rival equis?

Si nos vamos al asunto que envuelve a su profesión, boxear, de 2017 a 2020 ha peleado siete veces.

Poniendo un ejemplo simple: Miguel Canto, nuestro inmortal “Maestro”, realizó diez peleas entre enero de 1975 (cuando se coronó ante Shogi Oguma) y noviembre de 1976, ocho fueron por el campeonato universal mosca, cuando las peleas titulares eran maratones de 15 asaltos.

O vayamos a otro punto: la calidad de los rivales, de lo que habla Juan Herrera, quien se coronó campeón en 1981 derrotando a Luis Ibarra, verdugo, en ese orden, de Laciar, en Argentina, y Betulio González, en Venezuela. Era sí o sí para poder llegar a la cumbre.

A Chávez le recordamos épicas peleas, siendo su contienda ante “Macho” Camacho algo así como Mayweather fue contra “Canelo”, con la diferencia que el “gran campeón mexicano” le dio una paliza al bocón de Camacho.

Mexicanos inmortales

El mismo panorama se vivió años atrás por otra gloria como lo fue el malogrado Salvador Sánchez, a quien le recordamos su memorable pleito ganado con paliza inverosímil ante Wilfredo Gómez, o, mexicanizándonos más, las batallas entre Marco Antonio “Barreta” Barrera y Erik “Terrible” Morales, o ambos enfrentándose a Manny Pacquiao, pero ni se diga lo de “Dinamita” Márquez con “Pacman” y sus cuatro combates épicos.

Las defensas, o peleas de revancha, no eran obligatorias o mandatorias de los organismos, sino orgullo propio. Era ganarle a los mejores para poder ser el mejor.

Y llenaban las arenas… y peleaban, Canto como “Sal”, a 15 raunds… y dos meses después ya estaban listos para subir al ring porque los retadores estaban detrás suyo tocando a la puerta. Pero el marketing era otro, las comunicaciones, ni se diga.

A “Canelo” se le tiene que aplaudir por lo que le está tocando vivir. La modernidad, las reglas de su deporte actual que le permiten, especialmente a él, pelear cuando quiera, han sido aprovechadas como se deben.

Ganancias sin comparación

Ejemplarmente, con los recursos que gana, ha logrado un verdadero equipo de profesionales altamente calificados para todos los puntos que se requieran. Eso, tristemente, no existía en las épocas en que los que hicieron grande el boxeo reinaron.

Tan solo con decir que los pantaloncillos iban lisos, sin publicidad. Con lo que hoy ganan portando anuncios en sus calzoncillos pagan los salarios de los campeones anteriores.

La más reciente pelea de “Canelo”, ante Callum Smtith, la ganó con claridad el mexicano

Boxísticamente, podría hacer un señalamiento personal: todas las peleas que le he visto han sido con el mismo argumento, es decir, él atacando y sus rivales en las cuerdas.

Él pega, él lleva la batuta. Y al final, salvo con “Money” y la primera con “Triple G”, él termina ganando. Pero ataca lento, porque los estilos, salvo Mayweather, así se le prestan la ocasión.

En esta pelea reciente ante Callum Smith, le iba a ganar con lesión o sin lesión del británico. Pero, igual en la visión del reportero, parecía una pelea de pesos completos, parada, lenta. Esa percepción me dio.

Hoy es el que manda

Épocas distintas, sin duda. Lo de Nacho Beristáin, más claro ni el agua. Lo de los perfiles de los rivales, ni se diga. Y lo hecho por los grandes monarcas de otras épocas, se cuece aparte. Pero hoy en día “Canelo” es el que manda en el boxeo.

Así que, enfrentar a los hombres de la leyenda pasada con los héroes de la actualidad debe ser siempre algo impensable, aunque, evidentemente, todos tenemos un concepto de ver las cosas. Esa intriga le da más sabor.

Y, como apuntamos arriba, leer las reseñas de cada pelea puede sentar bases para poder definir.

“Canelo”, en el tiempo

Las peleas de campeonato mundial en que ha participado Saúl “Canelo” Álvarez son las siguientes, de acuerdo con recuentos tomados de diversas páginas de boxeo, como www.boxrec.com, así como en TUDN, ESPN Deportes y Wikipedia.

Superwélter

Álvarez vs Hatton: Primera corona mundial

El 5 de marzo de 2011, Álvarez derrotó a Matthew Hatton por decisión unánime, para agenciarse el vacante cinturón superwélter de CMB en el Honda Center de Anaheim.

Saúl fue sancionado con reducción de un punto en el séptimo asalto, por golpear después de la indicación del réferí. Los tres jueces anotaron puntuaciones de 119-108 en favor de Álvarez. Saúl conectó 47 por ciento de los 626 golpes que lanzó, incluyendo 53 por ciento de sus golpes de poder, mientras que Hatton tuvo efectividad del 25 por ciento, de los 546 golpes lanzados.

Con 20 años y 6 meses de edad, Álvarez entró a la lista de los 10 mexicanos más jóvenes en coronarse campeones mundiales.

Álvarez vs Gómez

El 18 de septiembre de 2011 se enfrenta a Alfonso Gómez, quien, previo a la pelea semanas antes, le compone un "freestyle" de hip hop en una conferencia de prensa, mencionándole de su supuesta estafa con Golden Boy Promotions y Televisa, recalcándole que el cinturón superwélter del WBC se lo "regalaron".

La pelea se efectuó en la fecha acordada y la superioridad de Álvarez fue notoria, así también el poder de manos. Álvarez gana por nocaut en el sexto asalto y Gómez termina reconociendo la superioridad física y boxística de “Canelo”.

Álvarez vs Mosley

El 5 de mayo de 2012 defendió su corona de peso superwélter contra el estadounidense Shane Mosley para retener el título por decisión unánime.

La notable diferencia de edad (22 años del “Canelo” y 41 de Mosley) fue clara: en los primeros raunds Mosley tiraba jabs a la cara, los cuales le entraron al rostro del mexicano. En los últimos Mosley solo tiró jabs al guante, ganando Saúl de forma clara por el mal boxeo de Mosley.

Álvarez vs Trout

Su siguiente pelea tomó lugar el 20 de abril de 2013 en el Alamodome de San Antonio. Durante los primeros asaltos, Austin Trout parecía tener un buen plan de pelea. Sin embargo, el poder de Álvarez se impuso a partir del tercer asalto; finalmente Saúl logró derribar a Trout, quien cayó al tapiz por primera vez en su carrera.

Las tarjetas de los tres jueces dieron el triunfo a Álvarez por un margen justo (115-112, 116-111 y 118-109). A pesar de que la tarjeta de 118-109 generó controversia, la mayoría de los analistas deportivos coincidieron en que Álvarez ganó por al menos 2 puntos.

Saúl defendió exitosamente su título superwélter del CMB y ganó la corona de la AMB, así como el cinturón vacante de la revista "The Ring". Inmediatamente después del encuentro, Trout declaró que nunca subestimó a Álvarez, pero que él había entrenado para enfrentar a un peleador completamente diferente.

Álvarez vs Mayweather

El 14 de septiembre de 2013, Álvarez fue derrotado por el invicto Floyd Mayweather Jr., quien lo superó durante los doce raunds gracias a su velocidad, su juego de piernas y su jab izquierdo. El combate había sido anunciado hacía tiempo y bastante vendido como uno de los mejores del año.

Las expectativas de “Canelo”, que venía con una impresionante carrera ascendente con un 42-0-1 (30 KO), eran muy grandes. El mexicano de tan solo 23 años quería sorprender al mundo y derrotar al veterano e invicto Mayweather Jr.

Desde un primer momento se demostró que “Canelo” no estaba preparado del todo para una lucha de tanta magnitud, aunque supo defenderse bien y aguantar los doce asaltos.

Esta derrota supuso la única mancha de su historial hasta la actualidad y permitió a los críticos del peleador mexicano hablar con pruebas de sus dificultades ante rivales de percha grande.

La derrota de “Canelo” ante Floyd Mayweather Jr. será siempre una mancha en la trayectoria de Saúl Álvarez

Álvarez vs Lara

El 12 de julio de 2014, “Canelo” se enfrenta al cubano Erislandy Lara, en una pelea sin título en juego en un peso acordado de 155 libras, en la cual el mexicano se impone en las tarjetas por decisión dividida.

Los jueces anotaron 115-113 para Lara y 115-113 y 117-111 para Saúl Álvarez, ganando este por decisión dividida. La pelea, como corrobora su resultado, fue muy pareja.

El cubano conectó más golpes, pero el mexicano supo defenderse bien y contraatacar. Lara conectó 107 golpes de 386 lanzados en la pelea para un porcentaje de efectividad del 28 por ciento; “Canelo” golpeó 97 veces al cubano de los 415 que tiró en el combate para una efectividad del 23 por ciento.

En golpes de poder, Álvarez pegó 88 de 232 tirados para un 38 por ciento efectividad, mientras que el de Guantánamo pegó 52 de los 140 que lanzó para un 37 de precisión. En cuanto a los jabs, Lara conectó 55 de los 246 que lanzó, mientras que “Canelo” pegó 9 de los 183 que tiró en el combate.

Álvarez vs Kirkland

El 9 de mayo de 2015 se enfrenta ante James Kirkland, un boxeador con buen currículum de rivales en su historial, con saldo de una derrota a cambio de 32 victorias y 28 nocauts. Sin embargo, llevaba alrededor de un año y medio inactivo.

La pelea se prendió desde la primera campanada, pero el poder de Álvarez se impuso a partir del segundo asalto y en el tercero, Saúl conectó un derechazo a la quijada de Kirkland que lo dejó inconsciente en el suelo junto a las cuerdas.

Fue nominada a Nocaut del Año y dejó así pasar el mal sabor de boca que siete días antes dejó de la llamada “Pelea del Siglo” entre Mayweather Jr. y Manny Pacquiao.

Álvarez vs Smith: Quinta corona mundial

El combate se efectuó el 17 de septiembre de 2016, donde Saúl Álvarez cumplió con lo esperado. La pelea estuvo reñida, con margen cerrado para “Canelo”, mientras que "Beefy" Smith conectaba lo mejor que podía, dándole mejor batalla de lo que esperaban al tapatío.

Fue a partir del sexto asalto cuando el poder superior de Álvarez se empezó a notar y en el séptimo conectó un upper de izquierda a la barbilla y un gancho derecho a la sien y provocó la primera caída en la carrera de Smith, quien posteriormente se levantó y pudo continuar el combate.

En el octavo asalto, Álvarez conecta un gancho a la boca del estómago y de nuevo lo derriba, poniéndose el británico sobre una rodilla. El combate duró hasta el noveno, donde Canelo manda de espaldas a la lona a Liam Smith de un gancho al hígado y fue imposible que el inglés se levantara, proclamando a Saúl Álvarez como nuevo campeón superwélter de la OMBante 51,249 asistentes en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Después del combate, "Canelo" retó a "Triple G" para un futuro combate, argumentando que no tenía miedo a nadie, que era el mejor boxeador del momento y que cuando y donde quisiera lucharían.

Mediano

Álvarez vs Cotto: Primer título mundial mediano

El 21 de noviembre de 2015, se proclamó campeón de peso medio del CMB, tras derrotar por puntos y por decisión unánime (117-111, 119-109, y 118-110) al puertorriqueño Miguel Cotto de 34 años de edad.

Con esta victoria, “Canelo” consiguió su segundo título en dos categorías diferentes, en superwélter y mediano. Aunque el combate fue parejo, la mayor pegada y potencia de Canelo y la pasividad del puertorriqueño le ayudaron a este para llevarse la victoria final.

Álvarez vs Khan: Primera defensa mundial

El 7 de mayo de 2016, en el escenario del T-Mobile Arena de Las Vegas, defendió por vez primera su título mundial mediano del Consejo. Venció por nocaut al británico Amir Khan en el sexto asalto.

Un combate lleno de polémica por la diferencia de pesos ya que Khan, un peleador de peso superligero, el cual solo contaba con una incursión en peso wélter ante Chris Algieri, fue forzado a subir dos divisiones para una pelea desigual, el encuentro terminó con nocaut espeluznante. El árbitro del combate fue el estadounidense Kenny Bayless.

Después el mexicano hizo unas declaraciones desafiantes a Gennady Golovkin, presente en ese mismo escenario. Se llevaba un tiempo queriendo que estos dos púgiles se juntasen en un mismo ring, pero aún no se había concertado nada. Este combate fue el inicio de la carrera al combate Álvarez vs Golovkin. “Canelo” deja vacante el título.

Álvarez vs Golovkin I

Se enfrentaron, después de muchas vueltas y propuestas fallidas. Se programó para el 5 de mayo de 2018, sin embargo la fecha se cambió por el 15 de septiembre de ese mismo año debido al positivo de “Canelo” por clembuterol (sustancia con propiedades anabólicas) lo que derivó en la suspensión temporal de su licencia de boxeador.

Finalmente ambos peleadores de la elite lograrían enfrentarse en un combate parejo, donde el mexicano sería quien mostraría ser mejor en los seis primeros raunds, y el kazajo mostraría su superioridad en los siguientes.

Ambos demostraron una gran resistencia a los golpes, ya que ambos recibirían fuertes lanzamientos de parte de su rival; Golovkin durante la mayor parte de la pelea iría hacia adelante atacando a Álvarez; no obstante, este último luciría una gran capacidad para evadir los golpes de Gennady.

Al final el resultado sería un empate por decisión dividida; siendo este el segundo en la carrera de Saúl Álvarez y el primero de la de Gennady Golovkin.

Las dos peleas que sostuvieron “Canelo” y “Triple G” levantaron controversia desde antes de subir al ring

Álvarez vs Golovkin II

Canelo derrotó por puntos, en decisión mayoritaria (114-114, 115-113 y 115-113) a Golovkin para proclamarse nuevo campeón mundial CMB y AMB de peso medio. El mexicano sorprendió por su planteamiento en Las Vegas, ante una audiencia récord.

Salió a boxear a Golovkin como nadie lo hizo, plantándose y cerrándole. Gozó de buena cintura, buenos golpes y… también tuvo que encajar. La pelea fue muy igualada, y como ocurrió la primera vez todo pudo ocurrir.

Supermediano

Álvarez vs Fielding

En octubre de 2018, Álvarez anunció que pelearía con el británico de 31 años Rocky Fielding (27-1, con 15 nocauts) en el Madison Square Garden de Nueva York por el título regular de peso supermediano de la AMB.

El 15 de diciembre, Álvarez ganó por nocaut técnico después de derribar repetidamente a Fielding con golpes al cuerpo. Después de cuatro caídas sufridas por Fielding, el referí Ricky Gonzalez detuvo el combate.

Regreso a Mediano

Álvarez vs Jacobs

El 4 de mayo de 2019, en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Álvarez defendió sus cinturones CMB, AMB, The Ring y campeonato lineal frente al campeón de la FIB Daniel Jacobs en una pelea unificatoria de peso medio.

Jacobs, un neoyorquino de 31 años que venció al cáncer y se volvió campeón del mundo, tenía un registro de 35-2 con 29 nocauts. A pesar de su derrota con Gennady Golovkin en 2017, Jacobs no había perdido desde entonces y obtuvo el cinturón mediano de la FIB al derrotar por decisión uánime al ucraniano Sergiy Derevyanchenko.

Álvarez ganó en forma unánime con tarjetas 115-113, 115-113, 116-112, para derrotar a Jacobs y añadir el título de peso medio de la FIB a sus cinturones unificados.

Semicompleto

Álvarez vs Kovalev

El 13 de septiembre de 2019, Álvarez anunció a través de redes sociales que subiría dos divisiones para retar al campeón de peso semipesado de la Organizacion Mundial (OMB), el ruso Sergey Kovalev.

El 2 de noviembre de 2019 en el MGM Grand de Las Vegas, "Canelo" derrotó a Kovalev en el raund 11, para convertirse en campeón en cuatro divisiones.

Kovalev controló la distancia con su jab atacando el rostro de Álvarez, mientras que el mexicano avanzaba con la guardia arriba buscando una apertura dentro de la defensa.

En el undécimo Álvarez lanzó una combinación de izquierda-derecha que mandó a Kovalev a la lona y finalizó la pelea. Kovalev quedó sobre sus rodillas y con la mano derecha colgando de la segunda cuerda cuando la pelea fue detenida a los 2:15.

La victoria sobre el ruso y el título en la cuarta categoría de peso no pasó desapercibido: Sául Álvarez fue clasificado 1 en la lista de los mejores boxeadores del mundo "Libra por Libra" de la revista "The Ring", apenas el segundo mexicano en alcanzar dicha distinción, luego del mítico Julio César Chávez.