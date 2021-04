¿Cuál es la mejor raza de perro para niños? Estas son sus características

Entre los factores a considerar antes de darle la bienvenida a un perro en la familia están los rasgos de personalidad de la mascota de acuerdo con su raza, pues aunque los caninos son los mejores amigos del ser humano no todos congenian con el carácter de los niños.

Cocker spaniel, chihuahua, rottweiler, doberman, dogo argentino y salchicha son algunos linajes caninos que en general no se aconsejan para convivir con los pequeños. Sin embargo, “si un adulto hace una buena introducción del cachorro a la casa se puede lograr que un perro que no tiene la predisposición a tolerar a un niño lo haga”, aclara la médica veterinaria zootecnista Juliana Cahero Cortazar, vocal del Colegio de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies de Yucatán (Comevepey), A.C.

¿Qué se debe considerar para elegir la raza de un perro?

Pero elegir la raza debe ser un paso posterior al análisis de otros aspectos cuando se está pensando en recibir a una mascota. “La edad adecuada para tener la responsabilidad de un perro es los 10 años, a lo mejor un poco más grande o un poco más chico (de edad), todo está en función de la madurez del niño: que pueda alimentarlo, darle un paseo, estar pendiente si tiene una enfermedad”, señala la profesional.

“Si la familia está pensando en adoptar un perro para darle una responsabilidad al niño tiene que pensar que el niño sea lo suficientemente apto para esa tarea”, afirma.

Cahero Cortazar, quien dirige el Centro Veterinario 2Vet en sociedad con la médica veterinaria zootecnista Faviola Díaz Espadas, dice que también hay que analizar si se cuenta con el espacio adecuado para tener al canino y recursos económicos que garanticen la cobertura de necesidades como vacunas, desparasitación, pastillas antiácaros, antigarraptas y antipulgas; profilaxis dental, esterilización y cuidados en caso de accidente o enfermedad.

Después es que debe considerarse la raza y si la personalidad del perro se adapta a las características de la familia. Por ejemplo, un beagle, labrador o bóxer, que requieren tener mucha actividad física, podrían contrastar con la dinámica de un hogar sedentario.

La raza de perro ideal para las familias con niños

A las familias con niños la veterinaria Cahero Cortazar les recomienda tener de mascota a un labrador, golden retriever, shih tzu, ganadero australiano, yorkie o bulldog inglés, al igual que un mestizo “que no sea muy miedoso”.

Entre los caninos de talla grande sugiere al gran danés y el pitbull, que, aunque “con otros animales es dominante”, es “una buena raza para acompañar a un niño”, indica.

Del shih tzu explica que tiene predisposición a los problemas de salud, “pero es muy bueno con los niños; a pesar de su talla es aguantador, juguetón y tolera a los niños, sobre todo si son chicos”.

En ese sentido, la veterinaria Cahero Cortazar recuerda que no todos los perros pequeños resisten el trato de un menor de edad y ése es el caso del chihuahua, el poodle, el schnauzer y el beagle, este último “muy activo, pero no muy juguetón”.

Añade que, de acuerdo con su experiencia, tampoco son aconsejables el cocker spaniel, el rottweiler, el doberman, el dogo argentino, el salchicha, que es “agresivo o poco tolerante”; el huskie, al que “no le gusta que invadan su espacio personal”, ni el mastín napolitano, de personalidad solitaria.

La médica veterinaria hace énfasis en que estas recomendaciones se basan en datos estadísticos, sin embargo “casi todas las razas se pueden adaptar a vivir con un niño, siempre y cuando tengan una buena instrucción del adulto, un temperamento adecuado y desde cachorro convivan con el niño”.

Enseñanzas importantes para la convivencia

Enseñar al menor de edad y la mascota a respetarse mutuamente es una medida clave para procurar la buena relación entre ambos. “Hay que enseñar al niño a que no abuse del contacto con el perro: no lo jale del cuello, no lo agarre de las patas o no lo cargue incorrectamente, porque el perro no nació para ser cargado como un bebé”.

A su vez, al canino hay que hacerle ver que el menor de edad “es un miembro de la familia al que debe respetar, que está por encima de su jerarquía y no se le debe parar en dos patas ni jalar, y debe tolerar que le sirva de comer y le quite el plato” cuando el pequeño lo haga bajo la supervisión del adulto.

“Otra recomendación”, continúa, “es que, además de que lo provea de atención médica, cariño, juego y educación, la familia se informe con el veterinario sobre cómo manejar a su perro. Mucho lo da la convivencia; hay que darle tiempo de calidad, no podemos querer un perro educado si no le mostramos qué tiene o no que hacer”.

La veterinaria Cahero Cortazar enlista cuatro beneficios que los niños reciben al tener un perro como mascota:

“Al mantener un contacto constante con el animalito su sistema inmunológico se hace más fuerte”.

“Los niños que tienen un perro o un gato son más empáticos porque lo desarrollan (ese rasgo) con el animal y lo proyectan a otras personas”.

“Tienen más sensibilidad”.

“Es una oportunidad para que los niños sean más responsables” al encargarse de pasear a la mascota, darle comida y agua, recoger las heces y bañarla.

“Bien decía Gandhi que el desarrollo de un pueblo está muy relacionado con el trato que da a sus animales”, subraya la médica veterinaria. “Un niño que aprende a respetar a los perros seguramente es producto de la enseñanza de la casa; esa sensibilidad lo va a hacer una mejor persona, lo que va a llevar a tener una mejor sociedad”.— Valentina Boeta Madera

Labrador

Cualidades: Amistoso, activo, extrovertido.

Expectativa de vida: De 10 a 12 años.

A fondo: El labrador es conocido por ser amigable. Es un buen compañero doméstico que forja lazos con toda la familia y socializa bien tanto con los perros de los vecinos como con los humanos. Es un atleta entusiasta que requiere mucho ejercicio, como nadar o participar en juegos de captura a fin de mantenerse física y mentalmente en forma.

Golden retriever

Cualidades: Amistoso, inteligente, devoto.

Expectativa de vida: De 10 a 12 años.

A fondo: Es un perro familiar extrovertido, confiable y deseoso de agradar, al igual que relativamente fácil de entrenar. Mantiene la conducta juguetona y alegre hasta la edad adulta. Energético, disfruta del juego en exteriores.

Shih tzu

Cualidades: Afectuoso, juguetón, extrovertido.

Expectativa de vida: De 10 a 18 años.

A fondo: Es conocido por ser especialmente afectuoso con los niños. Es la mascota ideal para quien vive en un espacio reducido o carece de un gran patio. La idea de diversión del shih tzu es sentarse en el regazo de su dueño y comportarse de manera adorable.

Ganadero australiano

Cualidades: Alerta, curioso, complaciente.

Expectativa de vida: De 12 a 16 años.

A fondo: Es muy leal, astuto, siempre alerta, y cauteloso con los extraños. Al dueño de un ganadero australiano se le recomienda participar junto con él en un trabajo, deporte o ejercicio regular para mantenerlo física y mentalmente en forma.

Yorkie

Cualidades: Afectuoso y vivaz.

Expectativa de vida: De 11 a 15 años.

A fondo: El yorkie (yorkshire terrier) es tenaz, valiente y en ocasiones mandón. De larga vida y poco alérgeno (su manto se asemeja más al cabello humano que al pelo animal), es un buen guardián. Su personalidad provee años de risas, cariño y estrecha compañía.

Bulldog inglés

Cualidades: Amistoso, valiente, tranquilo.

Expectativa de vida: De 8 a 10 años.

A fondo: Puede llegar a pesar más de 22 kilos, pero eso no le impide acostarse en el regazo de su dueño... o al menos intentarlo. El bulldog disfruta los paseos y necesita de ejercicio moderado regular, al igual que una dieta cuidada. Su hocico chato puede hacer trabajosa su respiración en climas cálidos y húmedos.

Fuente: American Kennel Club.