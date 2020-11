Diputados piden investigar a fondo el escándalo del exfiscal

Diputados de cuatro de las fuerzas políticas en el Congreso del Estado se pronunciaron por que el escándalo de tráfico de influencias en torno a Wilbert Cetina Arjona, ahora exfiscal general, sea investigado por las autoridades por los delitos que pudieran desprenderse de su actuación.

El priista Felipe Cervera Hernández recalcó que la autoridad correspondiente tiene que hacer la investigación y sancionar al ahora exfiscal, pero no solo a él, porque están involucrados otros funcionarios del gobierno estatal.

Para el perredista Alejandro Cuevas, el caso se tiene que revisar a fondo, pues es evidente que las llamadas son prueba contundente de varias cosas que se pueden configurar en delitos.

Harry Rodríguez Botello Fierro, del PVEM, dijo que las investigaciones deben hacerse por la autoridad competente para saber si existe algún delito.

Para Silvia López Escoffié, de MC, cualquier situación que involucre a un servidor público debe investigarse, no importa quién sea.

“Que no quede impune”

El nuevo fiscal debe comprometerse a seguir y aclarar las grabaciones publicadas en el Diario porque pueden derivar en delitos graves, se debe investigar también a los que acusaron el exfiscal, y las principales características de su sucesor deben ser capacidad y honestidad, opinaron algunos diputados.

En medio de un escándalo por posibles actos de corrupción, Wílberth Cetina Arjona dejó el cargo de fiscal general del Estado el domingo.

Se buscó a los siete representantes de las fuerzas políticas en el Congreso, por ser quienes lo designaron para el cargo y también designarán a su sucesor, pero solo cuatro respondieron las preguntas, a pesar de que a todos se les envió a su teléfono celular.

No respondieron la coordinadora de la bancada del partido en el gobierno, el PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama; el coordinador de los diputados de Morena, Miguel Candila Noh, y el legislador Luis María Aguilar Castillo, de Nueva Alianza Yucatán.

Felipe Cervera Hernández, coordinador de la bancada del PRI, dijo que en este escándalo la autoridad correspondiente tiene que hacer la investigación y sancionar al ahora exfiscal, pero no solo a él, porque se debe recordar que en las publicaciones del Diario queda claro que están involucrados otros funcionarios.

“El hoy exfiscal, estando en el cargo según las grabaciones, hizo acusaciones directas no solo de su parte en el tráfico de influencias: involucra a María Fritz Sierra por su esposo, que era uno de los clientes del despacho de Cetina Arjona; a Olga Rosas Moya, secretaria de Administración y Finanzas; su hermano también era su cliente (el exfiscal también fue abogado en un principio de la consejera electoral María de Lourdes Rosas Moya, por el caso del PREP), y hay toda una lista de involucrados que debieran ser investigados”, añadió.

El priista advirtió que en el Congreso (donde desde el pasado domingo el Ejecutivo del Estado envió la terna de candidatos para sustituir al fiscal) se debe valorar qué actitudes o acciones se deben seguir, porque este es un hecho sumamente escandaloso, insultante y no recuerda otro que se hubiese dado de esta magnitud.

Él recordó que en su momento designaron al fiscal porque el Ejecutivo les presentó conforme a la ley una terna de posibles fiscales, y de las tres opciones era el más calificado.

“Llegó con el respaldo de diferentes agrupaciones que lo apoyaban, en su comparecencia pareció ser el más comprometido, en mi caso personal no hubo (presión) del gobierno para designarlo, lo que hubo fueron referentes a través de otras personas que decían era el mejor visto por el Ejecutivo”.

Aspirantes

Para la futura designación, Cervera Hernández dijo que siempre son cuidadosos, pero lo importante es que la propuesta del Ejecutivo tenga la validación, el Legislativo no caerá en prisas, lo hará con libertad, mediante el Parlamento Abierto escucharán lo que la sociedad tenga que decir de los aspirantes, “sin prisas porque no pretendemos forzar los nombramientos con apuro, porque quien escucha a la sociedad es más difícil que se equivoque”.

El o la nueva fiscal, dijo el diputado, deberá cubrir entre los principales requisitos los de capacidad y honestidad, que sepa cuál es el desempeño de sus funciones y obligaciones, honestidad en todos sentidos, tanto intelectual para reconocer cuando no se tienen todos los conocimientos y buscar ayuda, recordar que el hoy exfiscal, en lugar de perseguir a quienes se aprovechaban del tráfico de influencias, se repartió los favores y esto es gravísimo.

Alejandro Cuevas Mena, diputado del PRD, señaló que el caso del exfiscal se tiene que revisar a fondo, es evidente que las llamadas que exhibe Diario de Yucatán son prueba contundente de varias cosas que se pueden configurar en delitos.

“Para empezar, seguir litigando con un cargo público no solo es ilegal, es beneficiar a los cuates, a los amigos y socios, eso no puede quedar impune, a nivel federal ya hay reformas y los actos de corrupción son delito grave”.

El perredista recordó que lo eligieron como fiscal porque se los presentaron como un ciudadano que no había estado en la vida pública, una persona que tomaría de manera adecuada a la ley, a ser independiente menos de su esposa, como el mismo declaró, y que era un tipo honesto.

“Hoy vemos que cuando se juntan lo particular con lo público se pervierten las actuaciones de las personas, como él mismo dijo, ahí se puede hacer lana, a este gobierno actual lo único que les interesa hacer es lana y eso en voz del mismo exfiscal”, puntualizó.

Aunque comentó que no hubo presiones por parte del gobierno del Estado para designarlo, sí hubo una solicitud expresa en el sentido de que “quien más le acomodaría para hacer un trabajo independiente y autónomo, era el abogado Wilberth y por eso decidimos darle la confianza al Ejecutivo con esta propuesta”.

Para la próxima designación, Cuevas Mena consideró que tendrán que ser no solo más cuidadosos, sino más escrupulosos sobre quién será el o la fiscal.

“Pero no solo eso, nos tienen que dar razón a esta Legislatura, porque esta Legislatura lo eligió, nos tienen que dar razón de cuáles fueron las verdaderas razones por las que el abogado renunció y qué acciones hará el gobierno del Estado para que estas grabaciones que señala el Diario no queden como una anécdota chistosa o vergonzosa, para que haya justicia”, afirmó.

En cuanto a los requisitos para el nuevo fiscal, el perredista indicó que debe tener, además de los que marca la ley, “tiene que comprometerse a que no queden en el olvido estas grabaciones, que no haya impunidad en este caso, es lo primero a lo que se tienen que comprometer, un delito grave se puede perseguir de oficio y se tiene que comprometer a esclarecer este tema, y a que no haya más impunidad en este caso”.

Verde y naranja

Harry Rodríguez Botello Fierro, diputado del PVEM, informó que dentro del ámbito de acción del Poder Legislativo está ejercer su tarea de elección de perfiles para diferentes cargos, como lo dispone la ley, y radica en escoger sobre una terna enviada por el Ejecutivo.

Sobre las acusaciones o especulaciones en el tema del exfiscal, su único comentario es que las investigaciones correspondientes deben hacerse por la autoridad competente para saber si existe algún delito que perseguir o no.

Respecto a las decisiones tomadas por el Congreso local, el legislador citó que no solo en la terna, sino en cualquier tema legislativo “quiero negarte categóricamente la intervención a modo de presión por parte del gobernador, ya que siempre se ha conducido con el respeto y la separación de poderes que marca la ley”.

Siempre en el Legislativo se evalúa y se toma la mejor decisión de los perfiles presentados, con la información que les dan tanto curricular como de experiencia y desempeño en el ámbito judicial, dijo.

Silvia López Escoffié, legisladora de Movimiento Ciudadano, respondió que desde que comenzó la actual legislatura la suya ha sido la única fuerza política que se pronunció en contra del tráfico ilegal de tierras.

Sin embargo, dijo, persisten actos omisos por parte de servidores públicos en distintos niveles de gobierno y cualquier situación que involucre a un servidor público debe investigarse, no importa quien sea.

“Cetina Arjona fue parte de la terna presentada por el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado, de acuerdo con lo que establece la ley, nuestro trabajo como legisladoras y legisladores es seleccionar, entre las tres opciones, a la persona que cuente con más experiencia en la materia y así lo hicimos”, manifestó.

Al igual que sus compañeros, negó que la hubiesen presionado para designar al ex fiscal, “el Poder Ejecutivo ha sido muy respetuoso con el Congreso Local, en su momento, únicamente cumplieron con enviar la terna. Y nosotros como diputadas y diputados hicimos lo que nos correspondía”.

En su fracción parlamentaria, refirió, siempre he sido muy respetuosa y tomo con mucha seriedad todos los procesos de selección. Evaluamos los perfiles y su historial profesional, con base en ello tomamos la mejor decisión, en esta nueva terna no será la excepción, haremos lo mismo, y vigilaremos con mucho rigor a quien seleccionamos, para mí, la impartición de justicia y la seguridad en Yucatán es un tema que merece toda mi atención y dedicación.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Legisladora MC

Más de las opiniones de Silvia López Escoffié, diputada de Movimiento Ciudadano.

Perfil

Para la legisladora, uno de los principales requisitos que debe cubrir quien aspira a ser fiscal es tener una trayectoria ejemplar, no estar involucrado (a) en casos de corrupción, que se rija con honestidad, transparencia y promueva la justicia, muy importante es que cuente con perspectiva de género, sepa cómo funciona el aparato administrativo de la Fiscalía, tenga un amplio conocimiento, sea una persona comprometida con Yucatán y no tenga intenciones de sacar provecho personal del cargo.

María Fritz Sierra, secretaria general de Gobierno, habló a título personal de los dichos del exfiscal que involucran a ella y a su esposo Jorge Estrada Avilés.