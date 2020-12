El 2020 en buenas noticias: yucatecos destacados y avances científicos

En el año de la pandemia del Covid-19 y de una inusualmente intensa temporada de huracanes en el Atlántico se podría pensar que todo lo que sucedió en 2020 merece la pena de olvidarse pronto.

Pero en este año hubo también noticias positivas relacionadas con éxitos tecnológicos, logros académicos e iniciativas sociales, que ofrecieron alivio a una sociedad golpeada material y emocionalmente por los desastres sanitarios y meteorológicos.

Motivos de satisfacción fueron tanto hallazgos médicos, hitos de ingeniería espacial y premios a la actividad cultural en México como triunfos de estudiantes y artistas yucatecos en los ámbitos nacional e internacional y la respuesta a convocatorias para ayudar a la población afectada por el confinamiento y las inundaciones.

A continuación, algunas de las cosas buenas que, para variar, ocurrieron en 2020:

El yucateco Edgar Antonio Moreno Medina obtuvo un reconocimiento nacional por su desempeño como auxiliar enfermero general del Hospital “Ignacio García Téllez” del IMSS. El 6 de enero, en Ciudad de México recibió el Premio Afore XXI/Fundación IMSS al Mérito de Enfermería, en el marco de la conmemoración del Día de las Enfermeras y los Enfermeros.

Dos bailarinas yucatecas se unieron a la Compañía Nacional de Danza, la primera vez en 20 años que ejecutantes del Estado se integraban a la agrupación. El 1 de febrero, Ana Laura Pérez Várguez e Ixchel Gómez Sandoval se sumaron al cuerpo de baile de la CND, codirigida por Cuauhtémoc Nájera y Elisa Carrillo.

Después de años de aprovechar su poder en la industria fílmica para acosar a actrices, Harvey Weinstein fue encontrado culpable de violación y abuso sexual. El fallo, anunciado el 24 de febrero, fue agridulce para las impulsoras del movimiento MeToo, pues aunque finalmente hacía al productor responsable de sus actos, también lo absolvía de los cargos más severos (agresión sexual predatoria) y se daba en respuesta a las denuncias de solo dos de las decenas de mujeres que fueron sus víctimas. El 11 de marzo Weinstein escuchó su sentencia: 23 años de cárcel.

El 9 de marzo mujeres de todo el país, con distintas ideologías y provenientes de diferentes entornos académicos y sociales, se unieron para reclamar “Un día sin nosotras”, iniciativa que buscaba visibilizar las contribuciones de la población femenina, sobre la cual planean aún inequidades y violencia de género.

El músico yucateco Alejandro Basulto Martínez conquistó el Premio Ottorino Respighi 2020 en la categoría de composición. El galardón, convocado por la Orquesta de Cámara de Nueva York y anunciado en marzo, se le otorgó por “Pequeña serenata ranchera”, obra para orquesta de cuerdas que ya figura en un disco grabado por la Shakespeare Sinfonía en Londres.

Un yucateco creó, el último día de marzo, un portal especializado en español con datos sobre la pandemia en México y el mundo. Sur Herrera Paredes, originario de Mérida e investigador postdoctoral en el Departamento de Biología de la Universidad de Stanford, en California, diseñó coronamex.github.io para ofrecer estadísticas y gráficas sobre el avance del Covid-19 en el orbe y en nuestro país, inclusive por estados.

Otro yucateco, el doctor en Física y Astronomía Antonio Herrera Martín, lideró el hallazgo de una “supertierra” en el centro de la Vía Láctea. El descubrimiento, consignado en la edición de junio de “The Astronomical Journal”, es el de un planeta con tamaño y órbita alrededor de su estrella similares a los de la Tierra. Herrera Martín es oriundo de Progreso, egresado del Instituto Tecnológico de Mérida y académico de la Universidad de Canterbury, en Nueva Zelanda.

Los admiradores de J.K. Rowling pudieron leer un libro más de ella... y gratis. El 3 de junio, la obra infantil “The Ickabog” se publicó en internet en diferentes idiomas, entre ellos español. Para ilustrarlo, la escritora británica convocó a un concurso de dibujos entre pequeños lectores de todo el mundo. De los 34 ganadores, uno es de México: la oaxaqueña Laura Eloise.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara fue anunciada el 9 de junio como ganadora del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2020 por su resonancia popular y masiva participación, lo que la hace un foco de proyección de la lengua española. El galardón fue compartido con el Hay Festival of Literature & Arts y se entregó en octubre.

Investigadores del Instituto Tecnológico de Israel desarrollaron una piel electrónica artificial con capacidad para sanar sola. Está hecha de materiales nanométricos que monitorean simultáneamente variables ambientales como presión, temperatura y acidez. El hallazgo se dio a conocer en junio en la revista “Advanced Materials”.

Las hermanas Ervina y Prefina, de dos años y unidas por el cráneo, fueron separadas con éxito durante una operación en el hospital pediátrico “Bambino Gesù” del Vaticano. Las niñas, originarias de República Centroafricana, superaron la intervención de 18 horas en la que participaron 30 médicos. Aunque la cirugía tuvo lugar el 5 de junio, su resultado se dio a conocer el 7 de julio. En agosto fueron bautizadas por el Papa Francisco.

Por primera vez en la Historia, científicos de la Universidad de California en Santa Cruz establecieron la secuencia completa de ADN de un cromosoma humano X sin espacios ni interrupciones en sus telómeros y con un nivel de precisión sin precedentes. Este logro, reportado en julio por la revista “Nature”, permitiría comprender mejor la biología humana y sus enfermedades.

La película “¿Qué le pasó a las abejas?”, codirigida por los yucatecos Adriana Otero Puerto y Robin Canul Suárez, fue seleccionada en julio para recibir el estímulo de Eficine para su distribución en México. El largometraje documental comenzó a gestarse en 2016 y requirió cuatro años de trabajo para exponer el impacto negativo del uso de agroquímicos en las poblaciones de abajes de la Península.

El cielo nocturno ofreció durante el verano en todo el mundo un espectáculo sin igual gracias al cometa Neowise 2000F3, que fue observable a simple vista desde mediados de julio y hasta principios de agosto. El objeto fue descubierto en marzo por el telescopio espacial infrarrojo Neowise de la NASA. El cometa será observable de nuevo en 6,953 años.

La Compañía Nacional de Teatro cuenta con nuevos integrantes, entre ellos la yucateca Ana Karen Peraza Méndez. El 1 de agosto comenzó la colaboración de la actriz, egresada del Cedart, licenciada en Actuación por la Escuela Nacional de Teatro y con posgrados en Argentina.

La bailarina yucateca Paola Patricia Hernández Ramírez obtuvo el primer lugar del concurso virtual “La Petite Danse”, en la categoría de 15 a 18 años. El resultado, en julio, le mereció varias becas de formación. Paola Patricia, egresada de la Escuela Nacional de Ballet de Cuba, fue preparada para el certamen por la maestra Delia Brito, en Mérida, donde la joven se encontraba al iniciarse el confinamiento por la pandemia. En noviembre, siempre con el montaje y la guía de la maestra Brito, Paola Patricia finalizó entre los primeros sitios del Dance Open America en la categoría Senior Classical, que le mereció, entre otros, becas de estudio y un contrato como invitada en el Ballet Arts Dance Company de Florida.

A finales de julio, desde Cabo Cañaveral la NASA lanzó “Perseverance”, el más grande y sofisticado explorador de Marte jamás construido, equipado con cámaras, micrófonos, taladros y láseres a fin de recolectar muestras de roca del planeta rojo y traerlas a la Tierra, donde serán analizadas en busca de evidencia de vida. Se espera que las muestras lleguen a la Tierra en 2031.

Investigadores del Instituto Salk de Estados Unidos generaron por primera vez células que controlan la glucosa en la sangre sin recurrir a fármacos supresores del sistema inmunológico una vez que son trasplantadas al organismo. Este avance, alcanzado en ratones con tecnología de células madre, es un paso más en la búsqueda de un mejor tratamiento para la diabetes tipo 1.

El cine mexicano sobresalió en el Festival de Cine de Málaga. En el cierre del certamen, el 29 de agosto, se anunciaron tres premios para “Blanco de verano”, de Rodrigo Ruiz Patterson: mejor largometraje iberoamericano, mejor actor de reparto (Fabián Corres) y mejor guión (Rodrigo Ruiz y Raúl Sebastián Quintanilla). Además, el cineasta Arturo Ripstein obtuvo el reconocimiento a mejor director por “El diablo entre las piernas”.

En Venecia, en septiembre, la cinematografía mexicana destacó una vez más: Michel Franco ganó el León de Plata (Gran Premio del Jurado) de la 77a. Mostra por “Nuevo orden”. La cinta obtuvo asimismo el Leoncino de Oro, que otorgó un jurado de jóvenes.

Un mexicano fue elegido para formar parte de la tripulación del ESAA-01 EX Sominus AD Astra del programa Latcosmos-C, primer viaje al espacio de astronautas latinoamericanos. José Alberto Ramírez Aguilar, jefe del Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Unidad de Alta Tecnología de la UNAM, fue revelado en septiembre como uno de los seleccionados para participar en la misión suborbital de entrenamiento.

La veracruzana Ivana Bueno resultó ganadora del premio Emerging Dancer 2020 (Bailarín Emergente 2020) del English National Ballet, la primera mexicana en obtener ese reconocimiento. La bailarina de 20 años es desde 2018 integrante del cuerpo de baile de la compañía que dirige Tamara Rojo en Londres.

El cine mexicano lo hizo de nuevo, ahora en San Sebastián. En el festival fílmico de la ciudad vasca, que finalizó el 26 de septiembre, “Sin señas particulares”, de Fernanda Valadez, ganó el Premio Horizontes Latinos por la historia de una mujer que viaja a la frontera norte en busca de su hijo, desaparecido cuando trataba de cruzarla, y de un joven deportado que emprende el camino de regreso.

En octubre, el Centro INAH Campeche confirmó el hallazgo de dos ciudades mayas en Candelaria que sobresalen por la monumentalidad de sus estructuras. Los sitios fueron descubiertos durante los trabajos de exploración del tramo 1 del Proyecto Tren Maya, que va de Palenque a Escárcega.

