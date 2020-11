El exfiscal habría influido en retiro por la fuerza de grupo ejidal

El poder, “para usarse”

Los tratos del exfiscal general del Estado Wílberth Cetina Arjona con Gabriel (“Gabino”) Guzmán Millet no solo tienen que ver con la compraventa de terrenos, sino con el uso de su influencia como funcionario para resolver problemas legales del grupo empresarial al que pertenecería Guzmán.

De acuerdo con declaraciones del propio Cetina Arjona, contenidas en una serie de grabaciones en poder de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, en 2019 el entonces fiscal general habría movilizado a la Policía Estatal y a altos funcionarios del gobierno del Estado a favor de ese grupo, a fin de terminar con la invasión de una calle que conduce al desarrollo inmobiliario Cittadela, cerca de Santa Gertrudis Copó.

Este fraccionamiento pertenece a Inmobiliaria Vertro, S.A. de C.V., en la que Guzmán Millet funge como secretario y dueño del 20% de las acciones. Como presidente y propietario del 75% de las acciones de esa sociedad aparece José Rafael Palomeque Roche, y como socio minoritario (5%), Alfonso Sánchez Tello Zapata.

En las inmediaciones de Cittadela, un grupo de ejidatarios había reclamado la propiedad de una superficie sobre la que se trazaría una avenida de acceso a ese fraccionamiento, por lo cual invadió el lugar.

Por la fuerza

En las grabaciones se escucha parte de la conversación del exfiscal Cetina Arjona con quien parece ser un funcionario del gobierno estatal, en la que le informa de sus planes para desalojar a los ejidatarios por la fuerza y lo cita a su oficina particular para preparar el caso.

Más adelante, en otra conversación, Cetina se comunica con Guzmán Millet y le pide el teléfono de uno de los socios de Inmobiliaria Vertro “porque tal vez lo necesite”, le dice en relación con los preparativos para el desalojo.

En la primera grabación se oye el timbre del teléfono de la oficina de Cetina Arjona. Él mismo contesta y conecta el aparato en altavoz, para que otra persona sentada enfrente del fiscal pueda oír.

En ese audio se escucha cuando Cetina Arjona (WC) contesta el teléfono y pregunta a su interlocutor: “¿Aref? (presumiblemente Aref Miguel Karam Espósitos, director del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial del gobierno del Estado).

En contexto: Presiones del fiscal yucateco a un empresario

Interlocutor: “Ya te contesté el mensaje, discúlpame, estaba ocupado...”

WC: “No te preocupes. A las seis (te espero) en mi oficina. ¿Me confirmaste?”

Interlocutor: “Sí, te confirmé con mensaje”.

WC: “Oye esto, mira: me va a dar tiempo de estudiarlo hoy, porque de que vamos a abrir esa pu... calle, la vamos a abrir, chin... a su madre. Está loco ese ca... (refiriéndose al supuesto líder de invasión). Mira, ¿ya leíste el contrato que hay del ejido con la Comisión? Eso quiero que lo cheques, eso va a ser nuestra base”.

“(La escritura) De ese hi... es posterior y por eso se corrió su terreno, ¿ya me entendiste? Vamos a entrar con la fuerza pública, voy a abrir esa avenida, ¿ok? Es más, tú a las seis de la tarde, ya cité a dos más, ¿de acuerdo?, para que los armemos. Es el camino seguro, pero además es una cosa de interés social, y un idiota no puede estar parando toda una avenida, que además será súper importante en la ciudad. Es una estupidez eso, es una locura”.

Tinte político

Luego el fiscal le confirma la cita a la seis en su oficina particular “porque si voy a Fiscalía, nos rompen la ma...” y le dice: “vamos a trabajarlo exclusivamente, porque tengo que cuidar todos los aspectos legales, no vaya a ser que este hi... como es medio político, vaya a querer sacar prensa”.

“Saque lo que saque, nosotros tenemos que estar fundados, ¿ya me entendiste? Voy a preparar a la prensa también, como contra choque para que cuando pase, ¡paa! (pronuncia un sonido similar a golpe), para que se lo bajen”.

Jactándose de la llamada comenta: “si te dan una pistola es para usarse. (Si) te dan poder es para usarlo, te tienes que remojar”.

Más adelante, en la misma grabación, Cetina Arjona habla con Guzmán Millet para seguir preparando sobre el mismo asunto. Le dice:

WC: “Oye, Gabriel, oye esto, mira: el asunto aquel que estábamos viendo con Poncho (al parecer Alfonso Sánchez Tello Zapata), mándame por celular el teléfono de Poncho, porque es muy probable que yo lo necesite, ¿o tú puedes ir a las seis de la tarde el lunes a mi oficina? Van a ir dos funcionarios, los más fuertes del gobierno, para ver esa ma... de la calle y tú lo conoces perfectamente; es más, tú vas media hora antes, lo avanzamos yo contigo y Vicente, y te quedas en la junta a las cinco y media...” (Continuará).— HERNÁN CASARES CÁMARA

Audios/ Exfuncionario

Al final de las conversaciones, y dirigiéndose a la persona que lo acompaña, el exfiscal dice satisfecho: “ya trabajo más ahora aquí (en su oficina) que en la Fiscalía”.

Nexos con delito

Como informamos, fuentes confiables dijeron a periodistas de Central 9 hace varias semanas, luego de la publicación de la eventual vinculación de Guzmán Millet con los responsables de un violento asalto en una casa del norte de la ciudad, y que decenas de personas lo demandaran por abuso de confianza y fraude, que Cetina Arjona se habría reunido en varias ocasiones en la casa de José Palomeque Roche con el propio Guzmán Millet y otras personas con el fin de preparar una estrategia de defensa.

Te puede interesar: Presiones del fiscal yucateco a un empresario