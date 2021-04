En crecimiento el tránsito aéreo de Mérida, señalan

MÉRIDA, Yucatán.- Hay al menos tres razones de carácter social, urbanístico y económico para considerar la posibilidad de reubicar el aeropuerto de Mérida, afirma José Antonio Loret de Mola Gómory, uno de los empresarios interesados en impulsar este proyecto, en la tercera y última parte de la entrevista que concedió a Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia.

—Desde el punto de vista social —dice— tenemos a 250 mil personas que viven alrededor del actual aeropuerto, en 25 de las 40 zonas con los mayores niveles de pobreza de la ciudad. Es decir, los aeropuertos, que en teoría pueden traer muchos beneficios, cuando ya no están en el lugar idóneo empiezan a traer perjuicios.

Obstáculo en el sur de Mérida

El empresario añade que hoy todos sabemos que en el sur de Mérida hay un obstáculo que se llama aeropuerto, el cual divide a la ciudad en dos y no permite a los habitantes de esa zona contar con servicios públicos adecuados y un eficaz sistema de transporte.

A ellos les cuesta más tiempo y dinero moverse a sus lugares de trabajo o de estudio, por ejemplo, porque deben tomar más camiones, afirma.

Pero el proyecto en su conjunto, ¿cómo beneficiará a la ciudad, al estado?, se le pregunta.

—¿Hay mayor beneficio que cambiarle la vida a 250 mil personas? Este es uno de los muchos beneficios de la nueva terminal. La experiencia en otros lugares del mundo marca que cuando quitas un aeropuerto de un lugar inadecuado viene una reurbanización y esto es la segunda razón para reubicar la terminal de la ciudad.

Loret de Mola Gómory explica que con este cambio esperamos lograr la creación dentro de Mérida “de una nueva Ciudad Caucel o un nuevo Altabrisa, alrededor de un subcentro urbano con servicios modernos y de calidad y que, incluso, revalorice toda la zona para beneficio colectivo”.

—Esto significaría que los predios de las 250 mil personas que viven alrededor de la terminal aérea empiecen a tener plusvalía, además de mejorar su calidad de vida a partir del retiro del aeropuerto de esa zona.

Terrenos de la actual terminal

Los terrenos de la terminal actual son federales, ¿qué pasará con ellos?

—Eso será decisión de la autoridad federal. ¿Qué sucederá allí? No tengo mucha información, pero estoy convencido de que la mayoría de los elementos positivos y favorables de la reubicación se reflejará en ese entorno.

—Además, otro motivo para cambiar de lugar el aeropuerto es que la nueva terminal aérea, construida junto a un Centro Logístico Integral, atraerá muchas inversiones y generará múltiples empleos.

Millonaria inversión reciente

Pero mucha gente se preguntará por qué reubicar el aeropuerto si éste trabaja bien y el concesionario acaba de invertir varios cientos de millones en su mantenimiento y modernización.

—El concesionario tiene la obligación de hacer esas obras periódicamente, porque así lo establece su título de concesión. Nosotros, lo que proponemos, es un nuevo aeropuerto para una nueva realidad.

—El tránsito aéreo en Mérida está creciendo muchísimo más rápido de lo previsto. En 2019, por ejemplo, el aforo a la terminal fue de casi tres millones de pasajeros y se estima que éste crezca a más de seis millones en 2035.

Por otro lado, habrá usuarios del aeropuerto preocupados por el alejamiento de la nueva terminal. ¿Es así?

—No, el nuevo aeropuerto quedaría a 13 kilómetros del Periférico, una distancia que se hace en ocho minutos. La terminal aérea de Querétaro, por ejemplo, está a 21 kilómetros de la ciudad y la de El Bajío a 26 km de León.

Momento de invertir

En otra parte de la entrevista, el empresario afirma que “debido a la pandemia algunos piensan que no es momento de invertir, pero creo que, al contrario, esta es una inversión contracíclica que sienta las bases para un futuro económico y social más próspero para los yucatecos”.

—Un futuro que implica que el aeropuerto impulse el turismo, la carga aérea y los servicios aeroportuarios asociados, que todo esto se convierta en más y mejores empleos para competir mejor en la etapa post pandémica.

¿Cómo se relacionará el Puerto de Altura con este proyecto? ¿Hay un plan para rehabilitar la línea férrea?

—No sé qué se hará para llevar el tren a la Terminal Remota. Espero que pronto algún técnico haga una propuesta de solución...

Entrevista José Loret de Mola Gómory

Se le preguntó cómo se vinculará el nuevo aeropuerto con el proyecto del Tren Transístmico que impulsa el gobierno federal para unir Salina Cruz con Coatzacoalcos.

Enlace

“Con seguridad nos vincularemos con ese tren para llegar a los mercados de Asia”, respondió el empresario.

Inversión

En todos los años de preparación de esta propuesta, ¿qué obstáculos ha enfrentado? “Quizá lo único que hemos percibido es algo de escepticismo. Ahora, si me pregunta si la tarea ha sido fácil, digo: para nada. No es fácil invertir en este momento en México, pero sé que tenemos la oportunidad y la responsabilidad de seguir creyendo en nuestro país”, dijo. “Mucha gente me dice que estoy medio loco porque quiero hacer un proyecto de esta envergadura. Tal vez, pero no me importa”.