Aunque los números a la baja de los últimos días son muy positivos y significan un alivio, no son definitivos ni pueden hacernos pensar que la pandemia de coronavirus está de salida, que ya pasamos lo peor.

En los últimos 14 días se registraron en México tres muertes por cada 100,000 habitantes, un 33% menos que la quincena anterior. El lunes 10 se reportó la menor cifra de decesos (57) en el país desde abril del año pasado. Y en Yucatán, hace varias semanas que los fallecimientos no llegan a 10 por día y las cifras de contagios van en descenso.

Sin embargo, esto no puede hacernos creer que hemos logrado dominar la pandemia y llevarnos a caer en un exceso de confianza, que sería muy peligroso, advierte el Dr. Alejandro Guerrero Flores, especialista en enfermedades infecciosas por la UNAM y en Epidemiología Química por la Universidad Autónoma Metropolitana.

“La verdad de las cosas, a toda la población –y con esto siento referirme también a muchas autoridades políticas, médicas, del sector social, a los tomadores de decisiones- nos costó prácticamente un año hacer un poco de conciencia de cuáles eran las medidas que teníamos que tomar para que la pandemia, que fue en ascenso durante varios meses, llegara a tener un espacio de tiempo que permitiera ver menos saturados los servicios de salud, ver con mejores perspectivas los tratamientos de las personas”, considera.

Las vacunas no son milagrosas

Lo cierto es que no hemos salido de la epidemia, no podemos bajar la guardia, insiste.

El Dr. Guerrero Flores señala que aunque no es epidemiólogo (“ellos tienen más conocimiento”, dice), ser especialista en infectología le permite advertir que no podemos relajarnos, lanzar las campanas a vuelo pensando que la vacunación, que ya va a alcanzar a personas de 50 a 59 años y sectores como los maestros, es la tabla de salvación.

“Definitivamente no. Es un factor de notable ayuda en esta pandemia en Yucatán, pero no la solución”, señala con firmeza.

Las autoridades, la Secretaría de Salud, la población en general tienen que seguir adoptando las medidas de seguridad recomendadas por la OMS desde hace más de un año, como son el uso de cubrebocas, el lavado de manos, la distancia de 1.5 metros, acudir de manera temprana a los servicios de salud si existe la sospecha de estar contagiado con el Covid.

“La gente ya sabe cuáles son los síntomas de la enfermedad: fiebre, dolor de cabeza, malestar en la garganta, estornudos, pérdida de olfato, dolor de cuerpo… Y muchas veces existe el antecedente del contacto con alguien que se sintió así o que de plano le confirmaron que tuvo Covid”.

La prevención es lo que ha permitido que efectivamente el número de infecciones y de casos graves vaya disminuyendo, opina, “pero los hospitales –hasta donde yo sé- siguen guardando espacios para atender pacientes con enfermedades respiratorias, que pueden ser Covid o algún otro padecimiento. En el IMSS, el Issste, en Salubridad, el O’Horán, etc., no han dejado de tener esos espacios porque en cualquier momento la situación puede ponerse conflictiva otra vez”.

La casa, foco de contagio

“Por ejemplo el lunes fue 10 de mayo y muchas personas decidieron organizarse para estar juntos con la abuelita, la mamá. Eso pudo constituir un riesgo, porque muchas veces los contagios ocurren más en la casa que en la calle, en el camión o en la oficina, que no digo que nos los haya, pero los casos que están viendo ahora los médicos se infectaron en el medio familiar”.

Lo primordial entonces es tener cuidado y no confiarse, hay que recordar que todavía no hay medicamentos para tratar el Covid, prosigue. Se han postulado dos o tres fármacos muy caros para los enfermos graves en terapia intensiva, pero de profilaxis o tratamientos tempranos realmente no hay nada… Es una infección viral y como tal solamente los anticuerpos que genera el paciente pueden ayudarlo a neutralizar el virus.

Y no hay que olvidar que a veces la neutralización del virus causa una inflamación desmedida y el enfermo, aunque tenga 25, 40 años, puede ponerse mal, alerta. Cada vez hay más casos de muchachos que se ponen mal en forma muy rápida. Y los jóvenes son a veces los que se confían más y hay que insistirles que deben tener mucho cuidado.

Variantes peligrosas

El infectólogo advirtió también que están empezando a ser descritas nuevas cepas del virus con mayor resistencia y transmisibilidad, de una de las cuales -la variante B.1.1.7, conocida como “británica”- se reportó ya un caso en Yucatán.

“En el país se confirmó la presencia de las cepas de Manaos, California e Inglaterra”, comenta. “La circulación de esas cepas, que son de diferente respuesta, muchas veces son más contagiosas y más graves, es una complicación más”.

Inmunidad

El especialista se muestra cauto a la hora de evaluar la situación actual y señala que no se puede hablar en estos momentos de que estemos en una etapa de declinación. Si acaso, prosigue, es un ‘stand by’, un período de paréntesis que no nos debería llevar a relajar las medidas.

Para que se alcance la inmunidad colectiva o de rebaño, que tanto se preconiza, se requiere que el 70% de la población tenga anticuerpos, ya sea por la vacuna o porque se haya contagiado. O sea, la incidencia de la infección comenzaría a disminuir en el país cuando la proporción de personas con inmunidad adquirida al virus del Covid alcance a siete de cada 10 mexicanos.

“Y para que eso ocurra en nuestro país falta un año por lo menos”, dice. “Es decir, ni siquiera podemos esperar el beneficio de la inmunidad de rebaño, tenemos que seguir cuidándonos todos, día con día, de forma personal”.

El sitio covidvax.live confirma la apreciación del Dr. Guerrero e incluso le pone fecha al final del ciclo pandémico en México. Según la página, que sigue en vivo la aplicación de vacunas en el mundo, hasta el martes 11 de mayo a las 6:30 de la tarde 17.848,179 de mexicanos tenían ya las dos dosis, esto es, el 11.52% de la población total.

La vacunación en el país avanza actualmente a una velocidad de una dosis cada 4.58 segundos o 395,484 cada día, detalla. “A este ritmo, en México podría haber 70% de las personas vacunadas (dos dosis) en 400 días, o sea, para el 15 de junio de 202”.

Mientras llega esa fecha, lo que todos tenemos que hacer es seguir guardando las medidas de higiene y protección, insiste el Dr. Guerrero Flores, quien hace hincapié en que cuidarse es una responsabilidad personal, un acto de solidaridad y una obligación política también. “Hay que hablar mucho con los jóvenes, con las personas de forma individual para que entiendan que todavía necesitan mantener las medidas de protección”.

Los adultos mayores

De acuerdo con los reportes oficiales, en los últimos 14 días (hasta el 9 de mayo) de las 95 víctimas de la pandemia en Yucatán, 54 (el 56.8%) tenía más de 60 años. ¿Por qué si este sector de la población ya recibió al menos una dosis de la vacuna –en 42 municipios, según el gobierno del Estado, ya se aplicó el esquema completo- sigue siendo el más vulnerable al virus?

“La gente tiene que saber que la vacuna no previene la infección. No es como otras que al aplicarse evitan el contagio. Por ejemplo, te ponen la antitetánica y te protege contra el bacilo tetánico, no te da ni leve ni moderado. Simplemente no te da”, responde.

Jornada de vacunación contra el Covid en la sede habilitada en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI (Foto de Ramón Celis)

En cambio la anticovid no es una vacuna totalmente preventiva. Su eficacia está en relación con el índice de mortalidad o letalidad que alcanza el virus en el paciente al que afecta, explica. “Esto es, si una persona de 70 años se contagia cuando ya está vacunada con la de Astra Zéneca, por ejemplo, va a tener 68% de posibilidades de que la gravedad del Covid no derive en fallecimiento. Pero tendrá un 32% de posibilidades de morir por complicaciones de la enfermedad”.

O sea, la vacuna solamente te da cierta protección de los eventos graves de la infección, respiratorios, vasculares, trombóticos… Obviamente, continúa, hay que pensar que un gran porcentaje de personas de 60 años son hipertensas, diabéticas, pueden tener cáncer, problemas metabólicos… Pueden tomar otras medicinas que seguramente los van a predisponer a tener complicaciones más fácilmente que una persona joven y sana.

“Pero incluso una persona joven puede sufrir complicaciones. Ayer leí el caso de una chica de 15 años, basquetbolista, que falleció en Estados Unidos en solo dos días a causa del Covid. O sea, es una infección de la cual los médicos seguimos aprendiendo día con día”.

Se ha obtenido mucha experiencia en el tratamiento, en las terapias intensivas. Los médicos han adquirido conocimientos sobre su manejo adecuado, pero con todo y eso las complicaciones se siguen presentando, dice.

Los niños no están exentos

El especialista advierte también que los niños de todas las edades pueden contagiarse de Covid. Y aunque la mayoría tiene síntomas leves –o no los tienen- algunos sí enferman gravemente.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), de los casos diagnosticados de Covid, menos del 4% corresponde a niños de 0 a 14 años. En los Estados Unidos, estudios de la American Academy of Pediatrics (Academia Estadounidense de Pediatría) y la Children's Hospital Association (Asociación de Hospitales para Niños) amplían el porcentaje a un 13%.

Hace unos días, Hugo López-Gatell informó que desde el inicio de la pandemia cerca de 600 niños han muerto de Covid en México. En Yucatán 11 pequeños menores de 14 años han perdido la vida a causa de la enfermedad.

Lo cierto es que, aunque en un porcentaje mucho menor que los adultos, los niños pueden enfermarse gravemente de Covid. “Podría ser necesario hospitalizarlos, tratarlos en la unidad de cuidados intensivos o colocarles un respirador para ayudarlos a respirar”, de acuerdo con un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Además, los niños con afecciones subyacentes, como obesidad, diabetes y asma, podrían tener un mayor riesgo de enfermarse de gravedad con Covid. Y los que padecen una enfermedad cardíaca congénita, afecciones genéticas o enfermedades que afectan el sistema nervioso o el metabolismo también podrían tener más alto riesgo de enfermarse gravemente con el virus, añade.

Y el problema es que las vacunas no están diseñadas para menores de 15 años. Eso también hay que decirlo abiertamente. Se está diciendo que van a regresar a las escuelas para recibir clases presenciales y los maestros van a estar vacunados, pero los niños no, observa el Dr. Guerrero Flores.

Medidas extraordinarias

“Los niños van a tener oportunidad de infectarse en el salón, en el arribo y la salida de la escuela… Y aunque los pediatras nos dicen que la evolución y el pronóstico son mejores en los niños cuando se contagian, a veces no es tan así”, previene. “De manera que hay que tener mucho cuidado con esa disposición de abrir escuelas. Las autoridades, los maestros y los padres de familia tendrán que ser muy cuidadosos”.

No nos queda más que seguirnos cuidando, apremia. El hecho de que no tengamos más de 10 fallecimientos y 100 contagios al día no significa que el brote esté controlando. Porque además nos está reflejando días anteriores, hay que esperar a ver que va a pasar de aquí a dos semanas después del 10 de Mayo. Tenemos que estar conscientes de que esto no ha terminado.

“Los números han bajado, pero eso no nos puede llevar a suponer que estamos de salida. Hay que ser propositivos, pensar que estamos como al comienzo: así fue el comienzo de la pandemia en Yucatán, con poquitos, y luego nos empezamos a llenar. Hay que pensar así, medio al revés, convencernos de que apenas estamos comenzando y tenemos que cuidarnos”, finaliza.