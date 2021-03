Leandro Sauri May y Mauricio Peraza Muros, dos medallistas yucatecos en el reciente filtro selectivo de Guadalajara (Foto de Ramón Celis)

Antaño conocido por ser como una fábrica de campeones mundiales de boxeo, de los logros de sus famosos beisbolistas que llenaron estadios noche a noche, y futbolistas en una modernidad creciente, Yucatán ahora se coloca en la elite de otras disciplinas que se abren paso poco a poco, sin tanto ruido mediático, ni presupuestos elevados. La esgrima, por ejemplo. Bueno, no un simple ejemplo. Muchísimo más.

Y varios de las jóvenes figuras de esta disciplina están en el camino que, esperan, les pueda llevar al sueño de participar en los Juegos Olímpicos de París en 2024.

Antes, sin embargo, hay una importante lista de eventos internacionales a los que se han abocado la tarea de prepararse para asistir representando a México.

Medallas de oro, plata y bronce

Recientemente, en la reapertura de las actividades deportivas a nivel nacional, Yucatán hizo acto de presencia en el primer filtro de cara a justas que son parte del proceso olímpico.

En la burbuja de Guadalajara, la Federación Mexicana de Esgrima realizó su primer filtro y la representación de Yucatán se apuntó una medalla de oro, dos de plata y una de bronce, con una delegación de cuatro atletas:

Leandro Sauri May, Mauricio Peraza Muros, Gerardo Franco y Abigail Valdez, que, pese a sus escasos veinte años en promedio, se han colocado entre los mejores exponentes del país, entre espadachines mucho más experimentados. Otro nacido en Yucatán, Julián Ayala, también fue oro en el evento, aunque no con bandera yucateca, sino por otra entidad.

El desarrollo de la disciplina en la entidad recibió un fuerte impulso con la apertura de gimnasios con amplios espacios, adecuados para esta especialidad, y luego con la llegada de metodólogos cubanos y entrenadores experimentados.

Poco a poco la esgrima se fue colocando entre los deportes del programa nacional y Yucatán apareció en escena.

Destacado en el deporte y estudio

Lo hecho en Guadalajara en días recientes significó el refrendo de Yucatán en el firmamento nacional.

“A lo mejor no pensaban hace años que Yucatán pudiera llegar lejos. Hoy, el trabajo hecho es reconocido a nivel nacional y hemos tenido participación desde hace años en competencias en el extranjero”, señala Leandro Sauri, sexto lugar en los Juegos Panamericanos de Lima en 2019, cuando tenía escasos 18 años de edad. Ahora, con 20 años, tiene una beca en licenciatura en Administración de Negocios en la Universidad Anáhuac Mayab.

En el filtro de la Perla Tapatía, Leandro, especialista en espada, se apoderó de la medalla de oro en espada en primera fuerza, la principal categoría de este deporte.

Gerardo obtuvo plata en espada juvenil y bronce en la misma, pero en primera fuerza, mientras que Mauricio fue plata en sable de primera fuerza. Abigail se clasificó sexta en sable.

Los triunfos recientes no son casualidad.

“Todo esto es con base a los esfuerzos que se hacen. No se ven muchas veces los trabajos de un deportista. Por ejemplo, sesiones largas e intensas de entrenamientos, a veces dobles, o tener que sacrificar a la familia, actividades de los jóvenes, vacaciones".

"Porque además hay que estudiar y corresponder a quienes desde las universidades nos otorgan oportunidades de estudiar gracias al deporte”, expresa Mauricio Peraza, quien estudia Terapia Física y Rehabilitación, también por la Anáhuac Mayab.

Expectativas altas

Las metas las tienen bien claras. Así nos cuentan durante una sesión de entrenamientos en el Multigimnasio “Socorro Cerón Herrera” del Kukulcán, a la que, por diversos motivos, no pudieron asistir Gerardo y Abigail.

Mauricio expresa que sus expectativas ahora están puestas en participar en el Campeonato Panamericano y la Universíada Mundial.

“Sé que, al paso que vamos, y a como estamos trabajando, podemos lograrlo. Siempre he pensado una frase: ‘el trabajo duro supera al talento cuando el talento no trabaja duro’. No la inventé. La dijo Floyd Mayweather. Creo que es la mejor forma de alcanzar las metas”.

Y están cargados de ilusiones, lo mismo que de responsabilidades. Porque quieren trascender, pero deben corresponder igual a quienes han puesto su confianza en ellos. Leandro lo cuenta así para los “Domingos Especiales de yucatan.com.mx”:

“El deporte me cambió la vida. Antes de llegar a la esgrima no me pasaba por la mente que en tan poco tiempo pudiera viajar a muchos países, de estar en un nivel de competencia alto, que puedas representar a tu país".

"Y además logré una beca en una universidad tan importante como la Mayab. ¡Todo gracias al deporte! Y en tres años, me veo en los Juegos Olímpicos de París. Voy a trabajar para lograrlo”.

Cuidado contra el Covid

Y pues si quieren alcanzar esas metas, lo que tienen que hacer es trabajar y mentalizarse. Recién desempacados de Guadalajara acudieron a sus entrenamientos en el Kukulcán, a una larga sesión que se dificulta no solo por entrenar, sino todo lo que gira en ese entorno.

Y también guardando las debidas medidas protocolarias por el Covid, pues para entrenar allá tienen que estar sometidos a constantes pruebas, máxime que acababan de regresar de un viaje en el que tuvieron contacto con participantes de otras entidades y encerrados.

Ponerse el uniforme de combate, por ejemplo, un combinado de varios kilos de peso, con telas especiales, incluidos metales para los toques, con caretas, que por sí solos causan bochorno intenso y cansancio natural. Y ni se diga la cuantiosa inversión para obtenerlos.

No solo cargan eso. Ya tienen sobre sí el peso de ser deportistas de elite, representantes de una sociedad que les va conociendo poco a poco, pese a la difusión tan escasa que su deporte tiene.

El impacto del deporte

Leandro Sauri y Gerardo Franco, con Ángel Díaz Farfán "Boni", presidente de la Asociación Yucateca de Esgrima, en la premiación en Guadalajara

¿Cuál ha sido el impacto de la esgrima en nivel para el estado en los últimos tres años?

La pregunta se contesta con logros y con la presencia de Yucatán en el top 3 del medallero nacional.

De acuerdo con detalles proporcionados por la Asociación, en los últimos años se han tenido participaciones en más de 30 eventos nacionales y en cuatro internacionales.

Se incluye una larga lista de deportistas que han dado medallas al país internacionalmente como Abigail Valdez, Gerardo Rojas, Leandro Sauri, Mauricio Peraza, Alekxandra Echeverría, Daniel Echeverría, Álvaro Dorantes, Yéssica Méndez, Mariana Marrufo, Guillermo Reyna y Javier Novelo, varios con actuaciones en eventos como Juegos Pananericamos y Centroamericanos, y actualmente en posición de pelear por un puesto en los Juegos Olímpicos de París en 2024.

El gran año 2019

Yucatán vivió en 2019 su mejor año pues se apoderó del título de la disciplina en la Olimpíada Nacional, desarrollada en Chetumal. También fue el año en que Leandro Sauri, con 18 calendarios, cerró bien un gran ciclo juvenil para clasificarse a los Juegos Panamericanos de mayores celebrados en Lima, donde ocupó la sexta posición en espada.

De acuerdo con las estadísticas, en los últimos tres años la esgrima acumula en Olimpíada Nacional nueve medallas de oro, 14 de plata y 11 de bronce.

