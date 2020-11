Wílbert Cetina Arjona, quien oficialmente ayer domingo abandonó el cargo de fiscal general de Yucatán, mantenía estrecha relación de negocios con Gabriel Guzmán Millet, a quien le atendía también algunos asuntos legales, según se escucha decir al ahora exfuncionario en un paquete de nuevas grabaciones obtenidas por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia.

Esto confirmaría la versión según la cual, en virtud de esa relación, Cetina Arjona se habría negado a autorizar una orden de cateo, el jueves 6 de agosto, para revisar la oficina de Guzmán Millet, polémico comerciante de tierras ejidales, en donde se habría escondido una peligrosa banda de asaltantes, cuya cabecilla estaría ligada al empresario.

Igualmente pondría en duda las declaraciones de Cetina Arjona en las que niega "categóricamente" haber asistido a varias reuniones realizadas en la casa de José Palomeque Roche, en las semanas siguientes al asalto, a las que, según fuentes confiables consultadas por Central 9, habrían acudido, además de Guzmán Millet, su abogado, un representante de inversionistas afectados y el mismo fiscal general.

En esas reuniones se intentaba diseñar una estrategia para enfrentar la avalancha de denuncias en contra de Guzmán Millet, acusado de defraudar a cientos de personas.

Socio inmobiliario

La relación de Cetina Arjona –encargado de investigar delitos y procurar justicia en Yucatán– con Guzmán Millet, sería tan cercana que el exfuncionario, como informamos ayer, lo invitó a participar en un negocio inmobiliario que beneficiaría a uno de los clientes de su despacho particular.

En 2015, estas personas, asesorados por Cetina Arjona, denunciaron a otro empresario relacionados con los terrenos ejidales, Arturo Millet Reyes, por abuso de confianza, ya que le habían entregado una cantidad de dinero para que les comprara dos lotes de terrenos ejidales, al parecer en Quintana Roo, y éste no les había cumplido, por distintas razones.

En 2017 Millet Reyes ofreció a esas personas, representadas por Alfredo Ríos Madrid, un convenio para entregarles terrenos suyos en Tulum, como garantía, mientras les devolvía el dinero que le habían adelantado.

Desde sus primeros días como fiscal –tomó posesión el 30 de octubre de 2018 – y durante los siguientes ocho meses, Cetina Arjona se reunió en varias ocasiones con Millet Reyes para urgirlo a concluir ese convenio, para lo que se necesitaba encontrar un comprador de los terrenos.

El comprador lo consiguió el mismo fiscal: Guzmán Millet.

En las grabaciones, en poder de Central 9, se escucha al entonces funcionario decirle a alguien -quien sería probablemente Millet Reyes, según se desprende de los audios- "que se había reunido con Gabino" (el apodo de Guzmán Millet) y que éste había mostrado interés en los predios de Tulum.

Operación trabada

Comportándose Cetina Arjona como un gestor de la compraventa de terrenos, en la grabación se le escucha decir lo siguiente:

"Gabino me vino a ver por un asunto y me volvió a preguntar (...), oye, ¿qué pasó con lo de Arturo?, porque nunca más lo volvimos a hablar. La verdad (le responde el fiscal) es que se echó atrás la operación, y le hice todo ese cuento, pero ahorita, al parecer, puede que haya otra vez la posibilidad de hacerlo. ¿Te sigue interesando? Me dijo él: sí me interesa. ¡Puta (refiriéndose a su interlocutor), pues a toda madre!"

Millet Reyes le pregunta: "tú ya hablaste con él?"

Cetina Arjona: "sí, pero estate tranquilo. Hable con él porque ellos (las personas representadas por Ríos Madrid), querían un precio, nosotros queríamos otro precio y dijimos aquí está, pero no hay nada. Cuando haya, vemos cómo lo cocinamos. ¿Cuál es la ventaja que hay?, que esos terrenos ya los acordaron ellos (las personas afectadas) y ellos tienen que... La diferencia es que él (Guzmán Millet) no los va a pagar así ¿Qué va a hacer ese cabrón? La verdad, ya te dije..."

Millet Reyes: ¿Darles terrenos de acá?"

El entonces fiscal responde: "Gabino les quiere dar un millón de dólares o no sé cuánto te dije, para que vean (los denunciantes) la presión sería y él, ya sea que les garantice y que les diga les pago en dos años el saldo, con las garantías, o si ellos quieren les da los terrenos que ellos querían garantizar y Gabino se queda con Tulum".

Proyecto en Tulum

Más adelante, Cetina Arjona precisa cuál sería el interés de Guzmán Millet en Tulum. Dice: "es que él va a construir allá. El cabrón busca oportunidades, se queda con una parte y suelta lo demás..."

"Sus pedos tendrá ese cabrón, no me interesa (...). A ti te lo voy a decir con toda honestidad", le confía el exfiscal a su interlocutor y le dice que Guzmán Millet se le acercó y le dijo que le venda una parte de los terrenos de Tulum, "no me dijo en cuánto, me imagino que es un financiero que tiene", afirma Cetina Arjona.

Y añade en la grabación que él le dijo lo siguiente: "Pero te lo pago en dos años, en dólares. ¡Puta, le dije, no mames cabrón!, ¿cómo le voy a decir eso a mis clientes?, ¡dos años! En dólares, me dice, y yo por eso quiero verlos el lunes para saber cómo lo ven. Ya le dije a él (a Guzmán Millet): mira (...), la única posibilidad que pudiera haber sería que este cabrón les garantice una buena cantidad, mínimo una tercera parte".

"No vamos a poder hacer (la operación) de inmediato. Esto no está fácil, que den dinero, que no lo den. Ellos tienen que pensarlo..."

En las grabaciones, el interlocutor del fiscal, presumiblemente Millet Reyes, dice: "está bien. Habla tú el lunes con ellos. Yo el martes voy a Tulum y el miércoles a ver si sale lo de Gabino".

Cetina Arjona le comenta que se había hablado con Guzmán Millet en venderle a 120 o 150 pesos el metro cuadrado de los terrenos de Tulum. "Lo que veo de Gabino", añade, "es que no te va a subir, no va a pagar los 150 pesos, él nunca dijo 150, ¿o si dijo?"

Millet Reyes: "Yo le dije: están entre 120 y 150".

Cetina Arjona: "Tal vez a 120 sí los tome, pero ¡a dos años!, puta, esto a ti te lo digo: no lo veo muy bien. ¿A dos años?..." y añade: "Gabino está en un plan, porque sí le interesó, así lo entendí, sí le interesó, no sé por qué, pero, una pregunta: ¿son siete los lotes? Estamos a 120 por metro. ¿Cuántos dólares son?". CONTINUARÁ

