Falsa creencia: entre familiares no hay riesgo de contagio de Covid

MÉRIDA.- Uno de los mayores riesgos de contagio de Covid-19 ocurre en el seno familiar debido a la falsa creencia de que la relación entre familiares está totalmente libre de posibilidad de contraer el virus, advierten especialistas en un foro de Grupo Megamedia.

Se piensa indebidamente que entre padres e hijos, hermanos, tíos, sobrinos, abuelos y otros familiares no existe tanto riesgo de contagio y eso no es verdad, alertaron. También en el seno de los hogares, no solo en el ámbito público, hay que seguir las tres normas fundamentales en la lucha contra el Covid: uso de cubrebocas, lavado de manos frecuente y sana distancia.

A poco más de seis meses de que se inició la pandemia en Yucatán, Grupo Megamedia realizó nuevo foro, en esta ocasión con el tema: “Comportamiento de los yucatecos ante la reapertura económica”.

Para ahondar en ese tema, se invitó a tres especialistas: la doctora Rocío Quintal López; el doctor Iván Franco Cáceres y el doctor Jorge Carlos Guillermo Herrera.

Trayectorias

Rocío Quintal es investigadora, activista social y escritora, especialista en temas de género. Labora en el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi de la Uady.

Franco Cáceres es licenciado en Antropología Social, maestro en Historia de México y doctor por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.

Guillermo Herrera es médico cirujano y especialista en Salud Pública; maestro en Gobierno y Políticas Públicas y doctor en Educación.

Las preguntas que planteó la moderadora Regina Montañez Raz, editora multimedia de nuestro sitio yucatan.com.mx, fueron las siguientes:

1) Basados en la forma de ser de los yucatecos, ¿qué podemos esperar de nuestro comportamiento ante la creciente reapertura?

2) ¿Cómo influye la pandemia y este momento de reapertura en la dinámica familiar?

3) Desde su punto de vista y, de nuevo basados en lo que hemos vivdos en los últimos seis meses, ¿seremos yucatecos respetuosos de las medidas aplicadas?

4) ¿Cuál sería el peor escenario en la reapertura? Iván

5) Hubo un aumento en los casos de violencia en las familias en Yucatán. ¿Creen que podrían estar relacionados con la pandemia? Si la respuesta es sí, de qué manera.

6) En el contexto actual y tomando en cuenta el comportamiento, ¿estamos en el mejor momento para una reapertura económica? Sí/ no y por qué.

7.- Ante el contexto de hoy: ¿Qué consejos le darían a los yucatecos para la reactivación económica?

El entorno familiar

De las exposiciones de nuestros invitados, destacan los siguientes conceptos:

El comportamiento de los yucatecos ante la pandemia se puede observar desde dos escenarios: el público y el privado.

En el ámbito público, que comprende las calles, sitios comerciales o centros laborales, sí se cumplen en general las normas básicas establecidas para eviar los contagios, sobre todo el uso del cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos y otras.

Sin embargo, en el ámbito privado, en especial en el espacio doméstico, la gente relaja la prevención. Esto último por la falacia de que el hecho de ser familiar libera a la persona de la posibilidad de contagiarse.

Los adultos mayores

Ese relejamiento de las medidas en el entorno familiar es lo que puede explicar el fenómeno de los adultos mayores que se contagian a pesar de permanecer en un estricto confinamiento, pero que de vez en cuando reciben visitas de algún familiar que puede estar contagiado y no presenta síntomas.

Las pérdidas

La pandemia ha dejado pérdidas en muchos aspectos, en las empresas, escuelas, gimnasios, etc. Pero también en el ámbito afectivo, por la muerte de amigos o familiares. Se han perdido también proyectos de vida o incluso fiestas que estaban a punto de realizarse pero que se tuvieron que suspender de manera abrupta.

El duelo que se vive por esas pérdidas tiene varias etapas, comenzando por la negación de la realidad, que tiene componentes de enojo y rabia. Mucha gente todavía está estacionada en esta etapa.

Todo esto, incluyendo hasta las temperaturas de extremo calor que se sienten en la Península de Yucatán, son un caldo de cultivo para la violencia, especialmente contra la mujer.

Feminicidios

En el tiempo que llevamos de confinamiento se han registrado en Yucatán cinco feminicidios y en lo que va del año, la cifra es de ocho.

La violencia no solo se refleja contra la mujer o los niños sino también contra los animales, sobre todo contra las mascotas como perros y gatos, a los que se somete a torturas.

Un elemento que ha emergido de esa situación de violencia es la impunidad, porque el que ejerce ese tipo de violencia sabe que nadie le hace nada y su comportamiento no tiene consecuencias.

El trabajo del hogar

Otro ámbito en que se ha complicado la vida de las mujeres es en el trabajo en el hogar.

Por cuestiones de tipo laboral, muchos hombres han tenido que permanecer en sus casas, pero no contribuyen en las labores del hogar. Se calcula que por cada hora que el hombre trabaje en la casa, la mujer trabaja ocho horas más.

Ante la reactivación de algunas actividades, las mujeres han tenido que trabajar todavía más. Ese fenómeno se observa, por ejemplo, en la educación escolar de los hijos, pues la supervisión y acompañamiento ha recaído en las mujeres. Y ese es un tema no solo de salud física sino también emocional, que se traduce en depresión, ansiedad y somatización de los problemas.

El confinamiento en México no fue tan severo como en otros países, entre ellos China y algunos de Europa. Aquí la política fue más laxa. Esta situacón fue por dos motivos fundamentales:

1) La indisposición de los mexicanos para acatar las medidas de prevención y 2) el problema económico, porque la gente depende de su actividad diaria incluso para comer y entonces tiene que salir a trabajar.

El peor escenario

Lo peor que podría ocurrir en el país y en la Península de Yucatán, en particular, es un segundo o hasta un tercer rebrote, porque eso sí pondría en serios problemas al sistema sanitario, que no tuvo mejoría en los últimos 30 o 35 años.

No hay que bajar la guardia

La apertura de las actividades económicas no implica relajamiento de las medidas de prevención de contagios. No hay que bajar la guardia, ni en lo individual ni en lo colectivo. Hay que abstenerse, por lo menos por ahora, de realizar reuniones y fiestas. El relajamiento trae consecuencias.

También es importante estar bien informado, tomando la infomación de medios serios, que dan a conocer la situación real, con datos ciertos.

