El fiscal general del Estado, Wílbert Cetina Arjona, mantiene una cercana relación con el empresario dedicado a la compra y venta de tierras ejidales Gabriel Guzmán Millet, a quien incluyó en una operación inmobiliaria para beneficiar a uno de los clientes de su despacho particular, de acuerdo con datos obtenidos por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia.

En otra de las grabaciones obtenidas por este periódico con declaraciones del hasta ahora fiscal, algunas de las cuales hemos publicado en los últimos días, se prueba la cercanía de éste con el polémico comerciante que, según el mismo Cetina Arjona, “confía mucho en mí”, además de que él mismo admite que le ha servido como abogado en determinados asuntos.

Los audios muestran también la vinculación del fiscal general con otros empresarios del mismo ramo, como Arturo Millet Reyes, un conocido comprador de terrenos ejidales en Yucatán y Quintana Roo.

A este último —se escucha en los audios, grabados en distintas fechas de 2019— Cetina Arjona le pide la entrega de cinco mil dólares.

Guzmán Millet, como hemos informado, ha sido señalado por no cumplir a numerosos inversionistas que le dieron dinero para comprar tierras ejidales y también a quienes le dieron dinero con la promesa de recibir intereses mensuales de 2.5 por ciento.

Esta situación originó la presentación de numerosas demandas en su contra.

Relación con un violento asalto

A Guzmán Millet, además se le atribuye haber protegido a una persona cercana a él acusado de cometer un violento asalto en una casa del norte de Mérida.

19 de octubre de 2020: Primera entrega del reportaje de Central 9 que ligaba a un comerciante de tierras con un violento asalto

Este sujeto y sus cómplices se refugiaron en las oficinas de Guzmán Millet, en la colonia Buenavista el 6 de agosto, y no pudieron ser detenidos, al parecer, por la negativa de Cetina Arjona de expedir una orden de cateo.

Posteriormente se informó que el fiscal Cetina Arjona habría participado en varias reuniones en la casa del empresario José Palomeque Roche, socio de Guzmán Millet en la compraventa de terrenos, a las que asistieron, además, representantes de algunos inversionistas afectados, con el objeto de llegar a un acuerdo de pago.

Ante estos señalamientos, Cetina Arjona, por medio de un comunicado de prensa, negó “categóricamente” ese señalamiento.

Lo que sí es un hecho, sin embargo, es que el encargado de la procuración de justicia en Yucatán nunca suspendió el ejercicio privado de la abogacía mientras fungió como fiscal, en contra de lo establecido por la ley.

Como ya informamos, Cetina Arjona presentó su renuncia a la Fiscalía el martes pasado, aunque abandonará el cargo mañana domingo.

Privilegiaba asuntos personales

Entre los numerosos clientes del fiscal figuran los empresarios Rodolfo Rosas Moya y Alfredo Ríos Madrid. Ambos han demandado a Millet Reyes por diversos delitos.

Rosas Moya lo acusa de haberse apropiado hace más de diez años de un terreno que él reclama como suyo, en una zona de Quintana Roo.

Ríos Madrid, por su parte, representa a un grupo de inversionistas que también acusa a Millet Reyes de no cumplir un convenio que habrían firmado para que éste, a cambio de un dinero que le entregaron, les comprara tierras ejidales, según se escucha en varias de las grabaciones conseguidas por Central 9.

Estas grabaciones demuestran que Cetina Arjona privilegia sus asuntos personales a los propios de la Fiscalía y que desde esa posición planeaba negocios con empresarios dedicados al comercio de tierras ejidales.

En uno de los audios se escucha cómo el fiscal de Yucatán intenta hablar con Rosas Moya para concertar una reunión con Arturo Millet y también con él mismo.

A éste le propone, como abogado del grupo representado por Ríos Madrid, firmar un convenio con ellos consistente en que Millet Reyes les devuelva el dinero que le adelantaron, no en efectivo, sino en tierras

Millet les habría ofrecido darles unos terrenos de su propiedad ubicados en Tulum. Cetina Arjona, según se desprende de los audios, acepta la oferta, pero, en lo personal, le pide al empresario que también a él le entregue terrenos, independientemente de los honorarios que le pagarían sus clientes.

Citas de negocios

El fiscal igualmente le propone a Millet Reyes —que buscaba un arreglo, como se escucha en otros audios— un comprador para esas tierras: Guzmán Millet, a quien el propio fiscal le habla para ofrecerle el negocio.

En una de las grabaciones se escuchan los siguientes diálogos entre el fiscal (WC) y Millet Reyes (AMR):

WC: “¿Le puedo hablar a Rodolfo (Rosas Moya), ahora que estoy contigo?, porque ya me tiene... (Me dice) puta Willy ya me tienes como, ¡te están engañando...!

¿Quieres que te concerte la cita de una vez con Gabino? (apodo de Guzmán Millet), pero yo entro en eso...”

AMR: “Ah, sí, está bien, pero si por eso te lo estoy diciendo, coño, para que tú entres...”

WC: “Estoy ayudando a Gabino, te voy a decir la verdad: y ahorita confía mucho en mí, me dice: veme esto, esto. Tiene a su abogado, pero hay cosas que no se las pueden sacar, ¿ya me entendiste?”.

En el audio se escucha que el fiscal intenta llamar a Rosas Moya por teléfono, pero no lo consigue. “Debe de estar viajando”, dice Millet Reyes.

“Sí, pero se reporta enseguida”, comenta Cetina.

Añade Millet: “Hazme la cita y yo lo voy a ver”.

En otra parte de la misma grabación se oye a Cetina Arjona cuando logra comunicación con Guzmán Millet y le dice:

WC: “Oye esto, te hablo por esto: ¿te acuerdas que me habías dicho tú que te interesaban terrenos de Tulum? ¿De acuerdo? Mira, yo estoy viendo un asunto con Arturo Millet, un asunto que tengo con él. ¿No quieres verlos (los terrenos) por si te interesan? Él ahorita, pues necesita también ´cashear´ ¿me entiendes?, y si te interesa, puta, pues lo ven directo, yo le puedo decir a él. ¿A qué hora nos podemos juntar? Hago yo el contacto y ustedes lo persiguen...

Espera un segundo, un segundito, ¿no hay problema? A ver, permíteme un segundito, estoy precisamente con él, por eso te llamé. Arturo ¿cuándo puedes?”

AMR: “ Yo el lunes o martes, a cualquier hora”.

WC: “Mira, el mismo lunes que yo voy estar contigo a las 6:00 (por otro asunto), ¿qué te parece si lo cito a él (refiriéndose a Millet), a las 7 (...) y vemos las dos cosas, ¿te parece?, dale”.

AMR: “Lunes a las siete, está bien”.

WC: “Bien. Esto es lo que es el poder, ¿ya me entendiste?”

AMR: “Está bien, si ya lo sé, coño, estás resolviendo...”

Noviembre de 2018: Enrique Goff Ailloud, entonces vicefiscal (hoy fiscal) anticorrupción, y Wílbert Cetina Arjona, fiscal general de Yucatán, en la inauguración del Diplomado “Especialización en el sistema estatal anticorrupción”, en la Fiscalía General del Estado

“Gabino conoce el tema”

WC: "Yo estoy resolviendo problemas al revés: tú tienes un problema, fíjate, resuelvo el problema de Alfredo, resuelvo el problema tuyo, resuelvo el problema de Gabino, ¿ya me entendiste? y todo salió bien”.

AMR: “Ojala cabrón, Gabino conoce el tema y eso ayuda cabrón...”

WC: “Por eso le pedí que vaya directamente, él sabe, ¡no mames!, para que me voy a estar haciendo pendejo...”

WC: “Lo de Rodolfo le dices...”

AMR: “¿Le mando un mensaje?”

WC: “Le dices: estuve con Willy viendo, estamos viendo lo tuyo, el día 15, pero dile: quiero reunirme contigo, quiero que le expliquemos...”

AMR: Ok.

WC: “No (mejor) yo se lo explico, déjalo. Le hablo porque vamos a reunirnos con él, es más, yo lo veo; le digo que vaya a las ocho u ocho y media el lunes”.

AMR: “Lunes o martes, lo que quieras, porque el miércoles viajo a Tulum”.

WC: “Mira, el lunes terminamos con Gabino, se van, te quedas y vemos a Rodolfo”.

AMR: “Bueno, me voy a Tulum, gracias” (se despiden con un abrazo). “Estamos pendientes”.

WC: “Oye, lo de los cinco mil dólares, ¿los tienes?”

AMR: “Sí, los tengo, el lunes te los doy, te los llevo, si los tengo”.

WC: “No seas cabrón, porque me voy la otra semana...”

AMR: “Te los llevo, el lunes, si, te lo prometo, así quedamos...”. (CONTINUARÁ)

Para entender mejor: