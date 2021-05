Internet, un aliado más de las mamás

La inercia de los avances tecnológicos y hasta la pandemia han impulsado que las mamás encuentren un oasis de oportunidades y entretenimiento en el internet.

Hace poco platicaba con mi mamá, una mujer de más de 60 años, quien con toda naturalidad me dijo: “lo vi en internet”. Esta frase me impactó, pues solía creer que por ser una persona mayor ella no recurriría a esta herramienta para informarse. Sin embargo, tras esa plática entendí que el internet se ha convertido en un recurso que ella utiliza para muchas cosas.

Esa charla también me sembró la curiosidad sobre si las madres jóvenes usan el internet con los mismos fines que mi mamá. Fue así como descubrí el gran beneficio, pero sobre todo el provecho, que este recurso ofrece a muchas mujeres.

El internet se ha convertido en una herramienta para las madres de todas las edades (fmdos.com)

El internet en la vida diaria de las mamás

La conviencia entre las madres y el internet es algo que involucra hasta las actividades cotidianas como las clases de los hijos. Desde el cierre de las escuelas — por la pandemia — las amas de casa han agregado a sus días la responsabilidad de levantarse muy temprano para verificar que la computadora y la señal de Wi-Fi estén en óptimas condiciones para que los niños puedan tomar sus clases en línea.

También se da el caso de las mamás que tienen que hacer Home Office, o son maestras y deben impartir clases en línea al mismo tiempo que sus hijos las toman. En estas circunstancias, el internet se vuelve vital en sus vidas.

Los celulares y computadoras se han convertido en los aliados de las mamás (la-lista.com)

Para quienes ya tienen hijos mayores, el internet también es parte de su cotidianidad, ya que debido a las circunstancias en las que nos encontramos, este recurso se ha convertido en el medio más seguro para que puedan estar en contacto con la familia y amigos. Incluso algunas mujeres se han convertido en expertas al momento de hacer una videollamada.

Buscan todo en internet

Hablando de mamás, es inevitable pensar en frases como “¿Y si lo buscó qué te hago?” o “Ahí está, búscalo bien”… Y lo gracioso es ver como en esta era de la tecnología, esas palabras también están vinculadas con el uso que le dan la madres al internet.

Pese a ser adultos, a muchos no ha pasado que por distintas razones no logramos encontrar lo que necesitamos, y es ahí donde las mamás entra al rescate, sólo que a diferencia de años atrás, ahora encuentran todo con un simple clíc.

Existen varias parodias de las mamás "Millenials" que reafirma cómo los tiempos y ellas han cambiado

Tal situación no deja de ser curiosa, pues una vez más las mamás nos demuestran que herramientas como el internet tienen más para ofrecer, y que incluso nos podrían facilitar la vida, pero aferrados a nuestros problemas cotidianos, no nos damos cuenta de lo que tenemos.

Resulta asombroso ver como las mamás pueden comprar desde comida y ropa hasta accesorios o artículos para el hogar por internet en tan sólo unos minutos. Aunque su capacidad de hacer dinero es quizás lo más increíble, pues tras la llegada de la pandemia muchas descubrieron o recordaron ciertas habilidades y se lanzaron como emprendedoras en las redes sociales.

Mi mamá hoy cumplió 58 años.

Y luego de salir juntos por su cumpleaños, llegó juiciosa a hacer sus lecciones de ingles en el celular.



Por eso y muchas cosas más es mi inspiración. pic.twitter.com/tIEYOpayw9 — Don Kalu Para Usted (@Kalumontilla) May 19, 2021

Si bien han sido tiempos difíciles, muchas madres aprendieron algo nuevo que ahora las hace ser dueñas de su propia tienda de ropa, postres, manualidades y un sinfín de negocios que, pese a la situación sanitaria actual, prosperan y ayudan a recuperar la economía del país.

Nuevas formas de convivencia

Las madres también se dan su tiempo para divertirse, y las fiesta virtuales son su especialidad. Debido a la restricciones implementadas tiempo atrás, las amas de casas vieron arruinadas sus salidas para desayunar con amigas o sus paseos dominicales en familia. También se vieron afectadas celebraciones como los cumpleaños o los aniversarios. Sin embargo, las madres encontraron en las herramientas tecnológicas un oasis de oportunidades para no pasarla tan mal.

Cada día son más las mamás que se unen a las nuevas formas de divertirse y celebrar de modo seguro y evitando poner en riesgo su salud y la de sus seres queridos (freepik.com)

Fue así como tomaron auge y popularidad las celebraciones virtuales por medio de los teléfonos celulares. Dejó de ser necesario reunirse en un mismo lugar para tener una fiesta, pues comenzó a bastar con tener internet, un teléfono y alguna red social para hacer las famosas videollamadas grupales.

En las pantallas móviles las mujeres encontraron otra forma de hablar con sus conocidos. Esto es una clara muestra de la influencia orgánica que la tecnología ha tenido en las personas, al ofrecerle los medios para desaparecer las distancias y capturar bellos momentos.

Muchas mujeres han encontrado en el internet una forma de estar cerca y al pendiente de sus seres queridos (freepik.com)

Desventajas

Algunas cosas en exceso siempre tienden a resultar malas o nocivas. El internet es un recurso tan bueno y útil para la vida actual que un mal uso o aplicación podría ocasionar problemas y/o preocupaciones. La forma más sencilla de usar el internet es por medio de los teléfonos celulares, medio en el cual se almacena gran cantidad de información personal de los usuarios.

Muchas veces las madres no son cuidadosas con esos aspectos de privacidad, lo que las vuelve vulnerables ante ataques cibernéticos, robos de información, estafas o extorsión teléfonica. Han ocurrido incontables casos de robos de fotos o datos a mujeres que después los ladrones difunden en las redes sociales sin consideración alguna.

Otro problema que podría surgir con el uso del internet es la adicción. Como todo producto que gusta y entretiene mucho, debe usarse con mesura, de lo contrario, se crea una adicción que convierte a la persona en una completa dependiente del teléfono, la computadora y el internet. Esta adicción, además de afectar su salud, puede provocar que como cualquier persona, se distraiga de la vida, de lo que ocurre más allá de las pantallas.

Por tal razón es importante tratar de encontrar espacios en nuestras apretadas agendas para pasar tiempo de calidad con nuestras madres para así evitar que caigan en una adicción o consideren que el teléfono o computadora son su única compañía.

Herramientas como el internet pueden ser benéficas, pero sino se utilizan con responsabilidad pueden afectar las relaciones (freepik.com)

Las mamás celebran el día mundial del internet

Tan solo siete días después de celebrar a las mamás, se conmemoró el Día Mundial del internet (17 de mayo). Pero el que ellas se hayan convertido en usuarias no fue la razón de la celebración, más bien este festejo data del año 2005, cuando un 25 de octubre se celebró por primera vez con la finalidad de demostrar los avances que se pueden lograr mediante esta herramienta y en beneficio de la humanidad.

Objetivos que de cierto modo, están ligados con las mamás, pues el amor de madre siempre ha sido y será una fuerza que beneficie a la humanidad.

Las mamás y la tecnología sin duda son de gran ayuda en la vida de todos (honduras.com)

De este modo, y mediante esta entrega especial, retomamos la importancia de ambos temas para recordarle a nuestros lectores que la tecnología como herramienta de apoyo, sumado a las enseñanzas de mamá son aspectos esenciales que deberíamos tener en cuenta más amenudo para un mejora en nuestra vida cotidiana y en nuestra persona.