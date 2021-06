Ivonne, ''de más a menos''

Aseguran que la exgobernadora “no dañó al PRI”

La incursión de Ivonne Ortega Pacheco en la política local en los últimos comicios, como candidata de Movimiento Ciudadano (MC), tuvo pocos resultados, no le causó daño al PRI y demostró que el rompimiento de la ex gobernadora con el electorado yucateco fue dramático, al grado de que a nivel local su carrera política ya está apagada y con tendencia al fracaso, coincidieron los analistas Luis Ramírez Carrillo y Othón Baños Ramírez, en el Foro Megamedia de análisis de resultados electorales.

En la séptima y última entrega de ese foro, que hoy publicamos, Ramírez Carrillo, doctor en Sociología e investigador de la UADY, como su colega panelista, dijo que “a nivel local la salida de Ivonne del PRI no tuvo gran impacto. Los 30,000 votos que se llevó MC, quizá la mitad haya sido de priistas, seguidores de los candidatos que puso Ivonne Ortega, pero ese partido no llegó a una confrontación frontal con el PRI”.

Los resultados electorales de Movimiento Ciudadano en el estado tienen varias lecturas, dijo. “Una, que Ivonne, efectivamente, ha estado fuera del PRI desde hace varios años, pero también que el PRI no ha estado con ella desde muchos años antes. De otra manera, los militantes de ese partido hubiesen respondido a su llamado”, indicó.

El experto añadió que Ivonne Ortega puso como candidatos a varias figuras priistas, entre ellas a Alaine López Briceño (aspirante a diputada federal por el Tercer Distrito en Mérida), pero no ganó, aun cuando el ex presidente estatal del PRI, Mauricio Sahuí Rivero, hizo campaña a su favor.

En efecto, comentaron los periodistas que condujeron el Foro, esta candidata obtuvo apenas 3,000 votos...

Exacto, pese a que detrás de ellas estuvo haciendo campaña Sahuí, es decir el ex líder del PRI hasta hace algunos años, remarcó el investigador.

Aun así, el Movimiento Ciudadano de Ivonne obtuvo resultados escasos, lo que demuestra que en estos comicios ella fue una figura por sí misma y que la ruptura con el PRI y su salida (del gobierno del estado) ante la opinión pública yucateca fue, efectivamente, dramática, es decir, su calificación con la que salió no fue buena. “El público yucateco no aprueba ni aplaude las acciones de Ivonne, por distintas razones” y por eso “su historia política local puede considerarse apagada, en términos electorales, al menos”, señaló.

Según Ramírez Carrillo, los resultados de MC muestran también que “los grupos locales del PRI no apoyaron a Ivonne Ortega y que su ruptura con ese partido fue real, aunque, repito, yo creo que el PRI rompió antes con ella”.

Ámbito nacional

Sin embargo, añadió, aunque Ivonne Ortega esté mal a nivel local, su carrera nacional en Movimiento Ciudadano seguirá, “porque, obviamente, negoció su salida del PRI a cambio de tener una carrera y un futuro político. Ella, por supuesto, seguirá teniendo futuro a nivel nacional, como persona”.

Sobre este mismo tema, Baños Ramírez ironizó y dijo que Ivonne Ortega “ciento por ciento mal, no le fue. Tuvo su pequeño éxito: en su casa sí ganó”. (En Dzemul, donde tiene su domicilio, triunfó el MC).

Respecto al papel de este partido en los resultados del PRI en la entidad, el investigador afirmó que éste “no tuvo nada que ver en el fracaso priista. Me parece que no le quitó votos, no le causó ninguna afectación”.

Agregó que MC revisará el futuro de Ivonne Ortega, “porque la trajeron a Yucatán como caballo de Troya, a ganar y a revolucionar desde dentro la situación electoral en el estado, pero no fue así”.

“Ella tiene tanta habilidad y tanta labia que es posible que siga en el MC, pero ya no le van a dar toda la credibilidad, ya que su figura, su proyección, ha ido de más a menos y eso es una tendencia perdedora, así hay que reconocerlo”, dijo Baños Ramírez.—HERNÁN CASARES