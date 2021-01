Herencia de 2020 en Yucatán

Yucatán, como el resto del mundo, vivió en 2020 un año inédito, con características muy especiales, pero no solo por la pandemia del Covid-19, que cambió radicalmente los hábitos, costumbres y la práctica de las tradiciones, sino también porque los yucatecos tuvieron que lidiar con una temporada histórica de huracanes.

A esos sucesos de graves consecuencias sociales y económicas se sumaron también casos como el escándalo de corrupción y otras irregularidades que destapó Diario de Yucatán sobre la actuación del exfiscal general del Estado Wílberth Cetina Arjona.

Con un lenguaje más que prosaico, el exfuncionario reveló su concepto del ejercicio del poder en una dependencia tan importante como la Fiscalía General, porque, entre otras cosas, dijo que el puesto le servía “para hacer lana”. También reveló las pugnas internas entre funcionarios del gobierno del Estado.

En otros ámbitos, el año que recién concluyó también dejó hechos para recordar, como la desafortunada visita de un grupo de “influencers” y “youtubers” a la zona arqueológica de Uxmal, de donde fueron expulsados por escandalizar y no respetar los protocolos de prevención por el Covid-19.

En el mundo de la política, destacó la reaparición en la escena de la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco, ahora en Movimiento Ciudadano.

Escándalo en el gobierno

El exfiscal general del Estado Wílberth Cetina Arjona es la pieza central de un escándalo de corrupción, tráfico de influencias y otros manejos sospechosos de la función pública que sacó a la luz Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia

En medio de un escándalo de corrupción, tráfico de influencias y otras irregularidades en el ejercicio del poder, que sacó a la luz pública Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, el 3 de noviembre el gobierno del Estado informa la renuncia del fiscal general Wílbert Cetina Arjona.

El funcionario, quien había asumido el cargo el 30 de octubre de 2018 con el aval de la mayoría de los diputados del Congreso del Estado, se ve involucrado en una serie de grabaciones de conversaciones telefónicas en numerosas actividades relacionadas con negocios turbios, sobre todo con el tráfico de tierras.

Uno de los personajes claves con los que se le relaciona es Gabriel (“Gabino”) Guzmán Millet, conocido comerciante de tierras.

Las actividades de Cetina Arjona, según las grabaciones, no solo tienen que ver con la compraventa de terrenos, sino con el uso de su influencia como funcionario para resolver problemas legales en beneficio del grupo empresarial al que pertenecería Guzmán.

El caso genera indignación en amplios sectores de la sociedad, que exigen una acción contundente de los organismos supuestamente encargados de combatir la corrupción. Los resultados hasta ahora son nulos.

Yucatán padece hechos insólitos

Los espacios para los peatones en las calles del centro de Mérida fueron ampliados, en una medida para propiciar el distanciamiento social. Cientos de maceteros fueron colocados en algunas de las arterias y en otras se instalaron conos para delimitar los espacios

El momento que se temía llegó de manera inevitable. El viernes 13 de marzo se registró el primer caso de la pandemia del Covid-19 en Yucatán: una mujer de 57 años que se contagió en España y había regresado a México sin síntomas.}

A partir de ahí todo cambió. Los contagios se fueron multiplicando hasta obligar a las autoridades estatales a ordenar la suspensión total de las actividades consideradas no indispensables.

Se suspendieron clases presenciales, numerosos servicios como hoteles, restaurantes, eventos culturales y recreativos.

Restricciones, "ley seca"...

La movilidad humana fue reducida al mínimo, de tal manera que hasta los municipios más pequeños cerraron sus fronteras al paso de visitantes y vehículos.

También se decretó “ley seca” y se suspendió la venta de bebidas alcohólicas en todo el estado. Varias personas murieron por beber alcohol adulterado y floreció la venta clandestina de bebidas, por lo que muchos hicieron su agosto vendiendo bajo el agua y a precios exorbitantes.

En una medida que causó roces entre los comerciantes y las autoridades estatales, los paraderos del transporte público de pasajeros fueron reubicados a lugares más alejados de los acostumbrados. El motivo fue que las aglomeraciones que se formaban en los paraderos propiciaron más contagios.

Las calles del centro y otros puntos de la ciudad fueron restringidos al paso de vehículos y personas. La Plaza Grande fue cerrada por primera vez en muchos años y se suspendieron programas como Mérida en Domingo y otros similares.

El uso del cubrebocas también fue una costumbre “extraña” que poco a poco se fue arraigando entre la sociedad yucateca.

La principal preocupación de las autoridades estatales fue la saturación de los hospitales. Se habilitó el Centro Siglo XXI como hospital Covid, en una medida de prevención. No se llegó a saturar.

El año terminó con 26,492 casos en Yucatán, de los cuales 22,802 se recuperaron. En total, fueron 2,903 las personas fallecidas en 2020.

Deja de existir don Carlos R. Menéndez Navarrete

Diario de Yucatán, que en mayo pasado cumplió 95 años de labor, lamentó la pérdida de su tercer director, don Carlos R. Menéndez Navarrete, quien falleció el 7 de julio. En la imagen, al recibir el Premio Nacional de Periodismo 2008, de manos de Denise Dresser

A la edad de 88 años, el martes 7 de julio deja de existir don Carlos Rubén Menéndez Navarrete, accionista, consejero, tercer director general de Diario de Yucatán.

Nieto del fundador de este periódico, don Carlos R. Menéndez González, e hijo mayor de nuestro segundo director, don Abel Menéndez Romero, había nacido en esta ciudad el 28 de diciembre de 1931.

Sus restos mortales fueron incinerados y las cenizas depositadas en la iglesia de Cristo Resucitado.

Más de seis décadas las dedicó al periodismo, al servicio de la verdad, la justicia y el bien común.

Experto en el arte de informar y orientar, linotipista, corrector de pruebas, formador, reportero, cronista deportivo, comentarista de la cultura y la sociedad, redactor pulcro, prolífico editorialista, Premio Nacional de Periodismo 2008, en diciembre de 1961 asume la jefatura de Redacción, por voluntad del primer director del Diario expresada en su testamento, y en 1967 la subdirección del periódico, que preside hasta febrero de 1986, cuando inicia 23 años de fructífera dirección general.

Inundaciones por lluvias

Apenas un día después del comienzo de una histórica temporada de huracanes 2020, el 2 de junio nace en la Sonda de Campeche la tormenta tropical “Cristóbal”, primera de una larga serie de fenómenos meteorológicos que causaron daños catastróficos en todo el Sureste.

Siempre motivo de polémica, el paso deprimido de Prolongación Montejo en Mérida se inundó de nuevo a causa de las lluvias torrenciales que trajeron las tormentas de la histórica temporada de huracanes. Está en marcha un análisis para decidir si se cierra en definitiva

A partir de ahí, una seguidilla de tormentas tropicales y huracanes dejó largos días y semanas de intensas lluvias en la Península de Yucatán, que complicaron mucho más el deteriorado panorama de la economía, que de por sí estaba en crisis a causa de la parálisis de las actividades obligada por la pandemia del Covid-19.

Antes ya se habían formado las tormentas “Arthur” y “Bertha”, pero no afectaron a la Península. Fue tan larga la lista de fenómenos atmosféricos que surgieron, que se agotó la relación de nombres con que se bautiza a los huracanes y tormentas acordada por la Organización Meteorológica Mundial.

A “Cristóbal” le siguieron otros hasta “Wílberth”, que no llegó a la región. Luego fueron “Alpha”, “Beta”, “Delta”, “Gamma”, “Épsilon”... hasta “Iota”.

Todas las actividades económicas resultaron afectadas. Las calles se llenaron de baches, fraccionamientos y colonias de Mérida se inundaron, y el paso deprimido de nuevo fue cerrado y no se ve cerca una solución al problema.

Muertos por la Policía

Sepelio del joven que en la Nochebuena de 2020 fue muerto a manos de la Policía en Tecoh

En el año recién concluido llamó la atención el número de personas que murieron cuando estaban bajo la “custodia” de la Policía Estatal y de las corporaciones municipales.

Cifras de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) indican que en 2020 diez personas perdieron la vida en esas circunstancias. Según parece, las policías han tratado de ocultar la responsabilidad de sus agentes en esos hechos, que han causado muestras de indignación y denuncias de los familiares.

El hecho más reciente ocurrió apenas el pasado 24 de diciembre en la comisaría de Xkanchakán, en Tecoh.

Los casos están documentados en este apartado.

Movimiento feminista

En el marco del Día Internacional de la Mujer, colectivos feministas, asociaciones civiles, grupos de activistas y mujeres de todos los sectores sociales del país lanzan un movimiento que cobra fuerza y realizan, el 9 de marzo, la jornada con los lemas “Un día sin nosotras” y “El nueve nadie se mueve”.

El movimiento encuentra respaldo en numerosos sectores, entre ellos cientos de empresas, no así en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que lo mira con recelo.

Concentración ante el Monumento a la Patria en esta ciudad, en marzo de 2020, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer

La información generada por la iniciativa feminista en Yucatán está agrupada en este apartado.

Sin festejos populares

Entre las víctimas de la pandemia del Covid-19 también estuvieron los festejos populares, comenzando con la feria de Xmatkuil, que por primera vez en sus 46 años de historia fue suspendida.

El motivo de la cancelación de todos los festejos, como de otros cientos de actividades, fue evitar las aglomeraciones porque favorecen la propagación del virus.

Nuevas infraestructuras del recinto de Xmatkuil, entre ellas las del estacionamiento, se quedaron en desuso el año pasado debido a que se suspendió la tradicional feria por la pandemia

Fiestas tradicionales y conocidas como la de los Reyes de Tizimín, que se celebra en enero, este año ya no se realizarán. La de la Candelaria en Valladolid, prevista para febrero, es casi seguro que no se realizará debido a que para esas fechas todavía no habría condiciones sanitarias a causa de la pandemia.

Tampoco se realizó en noviembre de 2020 la Muestra de Altares de Hanal Pixán que cada año se celebraba en el Centro Histórico de Mérida. La misma suerte corrió el Paseo de las Ánimas, un colorido desfile de “muertos vivientes” que ya se estaba consolidando inclusive como un atractivo turístico, en el corredor entre La Ermita de Santa Isabel y la Plaza Grande.

No todos lo cumplieron, pero también fueron suspendidas las celebraciones de eventos sociales como las bodas, los XV Años, los bautizos y otros. No faltaron las quejas de empresas y particulares que ofrecen servicios de banquetes, y también de las agrupaciones musicales que por lo general amenizan ese tipo de eventos. Otros giros también resultaron afectados por esa medida.

Groserías de invitados de la Sefotur

En el inicio de otro escándalo que salpica a la Secretaría de Fomento Turístico del gobierno del Estado, el domingo 27 de septiembre jóvenes “youtubers” e “influencers”, invitados por la Sefotur supuestamente para promover los atractivos de Yucatán, son expulsados de la zona arqueológica de Uxmal por no respetar los protocolos de seguridad e higiene, escandalizar y amenazar al personal de vigilancia.

La indignación es generalizada.

Indignación y censura generó la escandalosa visita de “influencers” y “youtubers” a la zona arqueológica de Uxmal, invitados por la Sefotur

Avanza el Tren Maya

A pesar de los cuestionamientos sobre su viabilidad y rentabilidad, y por los posibles daños al medio ambiente, el 2 de junio el presidente López Obrador dio el “banderazo” de inicio de los trabajos del Tren Maya en Yucatán.

Durmientes de concreto se ponen en las vías donde pasará el Tren Maya

El jefe del Ejecutivo federal encabezó una ceremonia en la antigua estación del ferrocarril en Maxcanú, donde estuvo acompañado del gobernador Mauricio Vila Dosal, el titular de Fonatur, Rogelio Jiménez, y la alcaldesa anfitriona Reyna Marlene Catzín Cih (quien falleció por Covid-19 el 9 de julio).

Regresa Ivonne Ortega Pacheco

La exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco celebra eufórica su llegada a Movimiento Ciudadano

Tras varios meses de ausencia del escenario político a raíz de su fallido intento de lograr la candidatura del PRI a la Presidencia de la República, la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco hace una alianza con la directiva nacional de Movimiento Ciudadano, que encabeza Dante Delgado, y por fin vuelve a la actividad pública.

Desde Ciudad de México, la directiva nacional de MC anuncia el descabezamiento de ese partido en Yucatán, que estaba en manos de las diputadas Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea, y la designación del grupo de la exgobernadora como nueva cabeza de MC en el estado.

Las dos legisladoras renunciaron a Movimiento Ciudadano.