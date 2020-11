En la Fiscalía General del Estado no solo su titular, Wílbert Cetina Arjona, quien renunció y permanecerá en el cargo hasta el domingo 8, habría utilizado los recursos de la dependencia para obtener beneficios económicos personales y favorecer a los clientes de su despacho particular.

De acuerdo con el propio Cetina Arjona, el vicefiscal Rafael Pinzón Miguel, quien lo sustituirá provisionalmente a partir del lunes –como anunció el gobierno del Estado– mientras el Congreso elige nuevo fiscal, habría atendido indicaciones del abogado Jorge Carlos Estrada Avilés, esposo de la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, para acelerar asuntos de su despacho particular.

En las grabaciones obtenidas por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, que registran palabras de Cetina Arjona pronunciadas en diferentes fechas de 2019, el aún fiscal involucra a Pinzón Miguel.

También muestran los conflictos internos en el gobierno de Mauricio Vila Dosal entre Cetina Arjona y el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, como publicamos ayer, y con la secretaria general de Gobierno.

En uno de los audios se oye la voz del empresario en la compra y venta de tierras ejidales, Arturo Millet Reyes, presumiblemente cliente del despacho particular de Cetina Arjona que, al parecer, mantiene un litigio con otros particulares por la propiedad de varios terrenos de playa en Chabihau.

“Nadie sabe mi liga contigo”

En la grabación se alcanza a oír cuando esta persona le pregunta a Cetina Arjona sobre el papel de Estrada Avilés, defensor de sus contrarios, en la petición a la Fiscalía para asegurar esos predios.

Millet Reyes le pregunta: "¿qué pidió el abogado Estrada?"

El diálogo entre esta persona (AMR) y el fiscal (WC) es el siguiente:

WC: "Quiere que te ching...".

AMR: "¿O sea que me quiten el aseguramiento?"

WC: "Y se haga uno nuevo".

AMR: "Pero para dárselo a ellos. ¿Eso en base a qué lo solicita?"

WC: "Lo está pidiendo, pero yo le dije (a Pinzón Miguel) que lo aguante, estoy checándolo y le dije que el aseguramiento, quien lo pida, ahora yo tengo un argumento que puedo darle ¿no? Mientras esté asegurado no tienes pedo, quién lo haya pedido. El pedo es que si se cancela (el aseguramiento), lo tengas tú o lo tenga quien lo tenga...

AMR: "Ahorita lo tengo yo, a mí me lo dio la Fiscalía en 2000... no allá para que me digas tú cómo hacerle".

WC: "No, no, no, por eso déjame a mí, no ha vuelto a insistir, lo pidió (Estrada) pero no me lo pidió a mí, se lo pidió a mi vicefiscal, que es con quien se lleva, con Pinzón y Pinzón me lo pasó al costo: oye mira (le habría mostrado la solicitud de aseguramiento). ¿Qué le dijiste? (le habría preguntado Cetina a Pinzón). Que aguante, que todo tiene que pasar contigo".

En el audio Cetina Arjona le comenta a su interlocutor que va a checar qué es lo que habría solicitado Estrada Avilés y que por lo pronto él como fiscal no tendría por qué cambiar el aseguramiento.

"Nadie sabe mi liga contigo", le dice.

Wílbert Cetina Arjona, titular de la Fiscalía General del Estado, en la inauguración de la segunda sesión ordinaria 2019 de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia

“María lo está empujando”

En otra grabación se da a entender, sin embargo, que pese a estas palabras Cetina Arjona consintió posteriormente el aseguramiento de esos predios en perjuicio de Millet.

El interlocutor pone a Cetina Arjona al tanto de cómo va ese litigio y le dice que se sigue peleando.

El funcionario, por su parte, le advierte que Estrada Avilés está en contra de él, en ese caso.

"Pero tiene su fuerza el cab...", afirma, refiriéndose a Estrada Avilés y agrega textualmente: "María (la licenciada Fritz Sierra) sí lo está empujando, te lo digo porque a mí no me lo pide, se lo piden a Rafael y él me habló (y le dije): no le digas qué sé yo lo que te piden, para no dejarlos, pero cuando salte la liebre o una mamada (le podré decir a la secretaria de Gobierno) ¡oye, ven acá, no te hagas pend...!".

“¿Si me entendiste? Porque María Fritz me conoce, Estrada me conoce, hasta más que cualquiera, fueron mi contraparte con las lámparas".

En efecto, como ya publicamos, Cetina Arjona, poco antes de llegar a la Fiscalía General, encabezó al grupo de abogados yucatecos que defendió a la empresa ABC Leasing en su conflicto con el Ayuntamiento de Mérida por el tema de las luminarias.

Del lado de la Comuna, durante varios años, la defensa jurídica de ese caso la dirigió Pinzón Miguel, en su carácter de director de Gobernación en la primera administración de Renán Barrera Concha, auxiliado externamente por el despacho jurídico de Estrada Avilés y Fritz Sierra.

Ese litigio, al final, favoreció a ABC Leasing y al banco Santander, que aportó el dinero para el polémico contrato de arrendamiento de las luminarias, que canceló Barrera Concha.

Violación de la ley

Según datos recabados por Central 9, Cetina Arjona se mantuvo muy activo en su despacho particular de abogado mientras estuvo al frente de la Fiscalía, aunque esto está expresamente prohibido por la ley.

El artículo 14, fracción II, de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, establece que "ni los fiscales ni los peritos podrán (...) ejercer la abogacía por sí o por interpósita persona, salvo en causa propia, de su cónyuge, concubina o concubinario, de sus ascendientes o descendientes, de sus hermanos o de su adoptante o adoptado".

Agosto de 2019: Mensaje del fiscal Wílbert Antonio Cetina Arjona, en el marco de la entrega de una acreditación internacional a uno de los laboratorios de Ciencias Forenses de la FGE (Foto oficial)

En otras grabaciones, también en poder de Central 9, se escucha al fiscal hablar de los cambios que, según él, ha impulsado en esa dependencia, del liderazgo que ejerce allí y de su presunto combate a la corrupción.

“Te digo la verdad", dice en uno de los audios, refiriéndose también a Millet Reyes. "Cuando la gente sabe que el líder - yo le llamó así al que te va a mandar- sabe lo que hace y está pendiente de lo que haces, ¡se cagan!, de veras, es lo que estoy haciendo. ¿Que es agotador?, sí, lo es, pero va a ser un tiempo, yo creo que tres o cuatro meses más. Así he hecho cambios súper radicales".

Los empleados de la Fiscalía "se encontraron a alguien que les enseñe (y les dice) ¡ve esa mier... que hiciste¡ y se lo corrijo”.

Más adelante reconoce que ha tenido que despedir gente en la Fiscalía.

"Sí, he cambiado aquí, allá, no hay de otra", había mucha corrupción en el Ministerio Público.

Cetina Arjona añade que "no sabes cómo andaban. Ahora ya no hay influencias allá. Todos hacían sus negocios en las agencias". CONTINUARÁ