El eficaz tratamiento con que Donald Trump superó al Covid-19 consistió básicamente en reforzar su sistema inmunitario mediante la administración de anticuerpos para neutralizar al virus.

Paradójicamente, aunque la terapia mostró ser una herramienta efectiva contra la pandemia, una alternativa viable a la vacuna, no está disponible para nadie más, ya que todavía está en fase experimental.

Lo de Trump fue un caso extraordinario, que, sin embargo, dejó una gran enseñanza: sin una vacuna todavía en el horizonte cercano, nuestra mejor defensa frente al Covid-19 sigue siendo nuestro sistema inmunitario.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!