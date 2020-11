El exfiscal general del Estado Wílbert Cetina Arjona, en otra grabación obtenida por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, se muestra como un funcionario con lenguaje soez, impropio de alguien en ese puesto, y también como una persona altanera y prepotente.

En este audio se escucha a Cetina Arjona —quien abandonó el cargo el domingo 8 de este mes “por motivos personales”— referirse de una forma despectiva al conocido abogado y litigante Efraín Encalada Burgos.

Las veces que “ha peleado conmigo”, dice, “le he dado sus cintarazos” y añade que si se lo propusiera le podría meter “dos chin%&$#ras y te prometo que le rompo la ma%&$ para toda su vida”, para eso están “los sabuesos de Saidén”.

Esta grabación se realizó, al parecer, en la segunda quincena de marzo de 2019 y reproduce una conversación del ahora exfiscal con un interlocutor no identificado.

“Los sabuesos de Saidén” serían los agentes de la Policía Estatal de Investigación, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular es precisamente el comandante Luis Felipe Saidén Ojeda.

Festeja nombramiento… antes de ser elegido

En otro audio, grabado en la segunda quincena de octubre de 2018, también en poder de Central 9, se escucha al exfiscal comentar algunos detalles de su nombramiento antes de su designación por el Congreso del Estado, lo cual ocurrió el 30 de ese mes.

Allí, Cetina Arjona reconoce, en tono festivo, que su nombramiento ya había trascendido a la prensa y a los círculos políticos, pero que él solo se lo habría comunicado a un grupo de clientes y a su familia.

También afirma el exfiscal que no necesita sentarse a platicar con Saidén Ojeda, antes de asumir el cargo, porque entre ambos “hay mucha confianza”.

Como ya informamos, en otro audio, grabado pocos meses después, en marzo o abril de 2019, se oye a Cetina Arjona cambiar de opinión y quejarse del comandante Saidén Ojeda, al decir que éste “manda mama$%#, no respeta, viola todo, detiene, los tiene (a los detenidos) 14 horas, les rompe la mad%$, luego me los manda como si fuera flagrancia. Digo, ¡no mames! Cuando son de veras delincuencia organizada, violación, delitos graves, ¡pu%$, lo que quiera!".

“Es un chiquito malcriado”

Respecto al asunto con el licenciado Encalada Burgos, el diálogo que se escucha en la grabación es el siguiente:

Persona no identificada (PNI): “Oye, ¿que vinculaste a Encalada (Efraín Encalada Burgos) a proceso por difamación?”

El exfiscal Wílbert Cetina Arjona (WC): “¿Quién lo va a decir?, hijue%&$#...”

PNI: “Bueno, eso está diciendo”.

WC: “Pero además, no solo eso, ni siquiera la Fiscalía (lo demandó), fue acción particular, ¡por Dios!”.

PNI: “¿De quién?”.

WC: “De los Vallado. Chin$% a mi madre, yo no lo sabía. Juanito, que trabaja conmigo (me dijo): oye, lo vincularon hoy en la mañana. Si fuera otro, lo saco en la prensa y lo chin%&. Él quiere ponerlos (sic), porque siempre es protagónico...".

PNI: “No conozco a ese cab&%$”.

WC: “Mira, Efraín no es enemigo mío. Toda la vida que ha peleado conmigo le he dado sus cintarazos. Es un chiquito malcriado, de veras. No es oponente, que yo te pueda decir... ¿Qué piden? (los demandantes): difamación. Pero no me voy a meter por difamación. De veras. Si eres un fiscal y eres un hijue&%$# y quieres venganza, le rompo la ma$#%, dos que dos por tres, para eso están los sabuesos de Saidén. Le meto dos chin%#&$ras y te prometo que le rompo la ma&%# para toda su vida, pero jamás lo voy a hacer...”.

“Ese dice: que yo..., porque ya me lo comentaron... Acción particular. Una notaria fue, porque este hijo&%$# chin$# a todo mundo. Esa notaria fue directo al juez, no quiso ni investigación, no me lo llevó a mí, no pasó por Fiscalía, por eso se llama acción particular, fue directo y el que le saca la vinculación ni siquiera somos nosotros, es el juez y allí ¿qué?”.

“Mira, me vale decirlo, si yo fuera él, desde antes de que entre y ahorita es él que me está jo&5 y jo&5...”

“Ya lo sabe todo el mundo”

En el segundo audio, donde figura, al parecer otro interlocutor no identificado, se oye lo siguiente:

PNI: “¡¿Qué pasa, don Willy, cómo está la Fiscalía?! Co%$, nadie se iba a imaginar, cab$#%: ya lo sabe todo el mundo”.

WC: “No hombre, pero ellos lo están sacando en la prensa, lo sacan a ver qué pe$%, pero nadie lo sabía. Es más, hoy por hoy si preguntan yo les digo que no sé ni pu%$ mad$#, que no estén ching$#%&. (Ellos contestan) “no te hagas pend$%#”. ¡Co%$, no mames!..."

“De verdad te lo digo, que sepan de mi boca: tú (se refiere al interlocutor), “Chaquis” (Montalvo) y tres clientes más, que les tuve que decir, y mi familia y, bueno, los que ya me vieron del gabinete: lo sabe Celis (Marcos Celis Quintal, magistrado del Tribunal Superior de Justicia); lo sabe Luis Saidén (Luis Felipe Saidén Ojeda). Si lo sabe Celis, lo saben todos los magistrados, si lo sabe Aldecua (Ariel Aldecua Kuk, su antecesor en el cargo)...; si lo sabe el góber, con todos los demás, ¿qué te puedo decir?...”.

PNI: “¿Con Saidén ya te sentaste?”.

WC: “Con Saidén no necesitó sentarme, él es de mucha confianza, ¡pu&%! (Le digo al gobernador Vila Dosal) oye Mauricio, ¿tienes algún problema? (que se reúna Cetina con Saidén). Al contrario (habría respondido Vila). Me interesa ir, porque quiero estar con él, va con su segundo, me dijo”.

