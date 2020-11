Quejas por “privilegios” del exfiscal general de Yucatán

Habría amenazas por unas deudas con empresarios

Otra de las razones de la salida de Wílbert Cetina Arjona de la Fiscalía habría sido, como lo muestran las las grabaciones, el cúmulo de quejas recibidas en su contra por su insistencia de aprovechar los privilegios de ser fiscal para favorecer los litigios de los clientes de su despacho particular, al que no dejó de asistir durante todo el tiempo que se desempeñó en ese puesto, en flagrante violación a la ley.

En esta segunda parte del resumen del “Caso Cetina” —ayer publicamos la primera, que puede consultar aquí— recordamos que éste, antes de su nombramiento, atendía una abultada lista de clientes privados de Yucatán y Quintana Roo, entre ellos el empresario Rodolfo Rosas Moya, a quien representaba en un litigio con Arturo Millet Reyes por unos terrenos en Quintana Roo.

En las grabaciones se oye a Cetina Arjona que, aprovechándose de su cargo, presiona a Millet para darle a Rosas Moya lo que le reclama.

Beneficios personales

El entonces fiscal aprovechó también el puesto para obtener beneficios económicos personales, algunos de ellos incluso mediante su cercanía con el polémico comerciante de tierras Gabriel Guzmán Millet.

Éste ha sido señalado por no cumplir a numerosos inversionistas que le dieron dinero para comprar tierras ejidales o, en otros casos, recibir intereses mensuales de 2.5%, situación que originó la presentación de numerosas demandas en su contra.

A Guzmán Millet también se le atribuye, como informamos, haber protegido a los responsables de un violento asalto.

El 8 de noviembre publicamos las grabaciones de Cetina Arjona en las que éste, como abogado de un grupo de personas representadas por Alfredo Ríos Madrid, negocia con Millet Reyes el pago de unos adeudos.

Según se desprende de los audios, en 2015 este grupo demandó al empresario por abuso de confianza, ya que le habrían entregado una cantidad de dinero para la compra de terrenos ejidales en Quintana Roo, pero éste no cumplió.

Garantías y amenazas

En la grabación se escucha a Cetina proponerle a Millet Reyes la entrega a sus clientes de unos terrenos de éste en Tulum, como garantía de pago, y luego ofrecer esos predios en venta a Guzmán Millet, como si el funcionario fuera también cualquier corredor inmobiliario.

En una de las grabaciones se oye al fiscal hablar así con esta persona: “Oye esto, te hablo por esto: ¿te acuerdas que me habías dicho tú que te interesaban terrenos de Tulum? ¿De acuerdo? Mira, yo estoy viendo un asunto con Arturo Millet, un asunto que tengo con él. ¿No quieres verlos (los terrenos) por si te interesan? Él ahorita, pues necesita también ‘cashear’ ¿me entiendes?, y si te interesa, pues lo ven directo, yo le puedo decir a él”.

Más adelante en la misma grabación se oye a Cetina decir a un interlocutor, presumiblemente Millet Reyes: “Estoy ayudando a ‘Gabino’ (el apodo de Guzmán Millet), te voy a decir la verdad: ahorita confía mucho en mí, me dice: veme esto o esto. Tiene a su abogado, pero hay cosas que no se las pueden sacar, ¿ya me entendiste?”

En otras grabaciones se oye a Cetina amenazar a Millet Reyes con imponerle medidas cautelares si no acelera la firma de un convenio con sus clientes para saldar sus adeudos con ellos.

Al respecto, María Fritz Sierra dijo que desconocía la existencia de vínculos de Cetina Arjona con Guzmán Millet.

