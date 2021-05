Ser madre adolescente: del ''obstáculo'' al empoderamiento

Con tan solo 16 años, María Gabriela Alegría Díaz descubrió que estaba embarazada. Así que como cualquier joven de su edad, que apenas está terminando el segundo año en preparatoria y con unos padres amorosos y pendientes de ella, admite que su primera sensación al respecto fue el miedo.

Sin duda el camino que la llevó a ser hoy la gerente de una financiera, emprendedora y abuela dedicada a su familia, no fue para nada fácil. Ese resultado “positivo” no solo le despertó el miedo, sino también la consciencia de que sería juzgada por la sociedad y que como madre adolescente tendría muchas miradas sobre ella y su estilo de crianza.

Sin embargo, Gabriela no solo superó el miedo al “qué dirán”, sino que lo transformó en un amor valiente, que despertó en ella en ese momento en que su hija Gaby llegó al mundo: “En ese momento supe que tenía que ser valiente para enfrentar tantos miedos y juicios”.

Y aunque las miradas puede que siempre estuvieron sobre ella, reconoce que el apoyo incondicional de sus padres también fue clave para aprender y madurar; algo que quizá tuvo que hacer bastante rápido, ya que tan solo un año más tarde daría la bienvenida a su segunda hija, Karla. Serían siete años después cuando su tercer hijo, Miguel, completaría la familia.

Si ser madre adolescente causó en Gabriela un efecto de empoderamiento; la separación del padre de sus hijos tampoco logró derrumbarla, pues si sus tienen un recuerdo muy presente de su madre, es que siempre trabajó por ellos.

Bien dice que lo que siembras cosechas, al menos para esta joven abuela, al mirar atrás confiesa que volvería a tomar cada una de sus decisiones, incluso ser madre adolescente:

“Mi mayor satisfacción la vivo ahora, todos los días, porque me siento realizada de ver a mis hijos volar por cuenta propia y yo me siento plena para disfrutar de un buen trabajo, de hacer actividades que me gustan, de viajar, de arreglarme, cuidarme; prácticamente de vivir sin la preocupación ya de tener que ‘cuidar’ hijos”.