El muay thay y kick boxing ha crecido a grandes pasos en Yucatán. Tanto, que Josué Cruz Alemán puede presumir de ser el mejor exponente en México y también es campeón del mundo.

Pero las aspiraciones de este joven nacido en Pachuca, pero hecho deportista profesional van más allá del título de la categoría K1 que obtuvo recientemente en un ring francés.

Su sueño es estar en la One Championships, que vendría siendo algo así como las Grandes Ligas para el béisbol, la NFL para el fútbol americano o la Champions League para el soccer.

“Efectivamente: quiero estar en lo mejor. Y lo mejor está en Asia. Así que a eso voy”.

Sabe del reto, pero conoce sus alcances. “Allá pelean los más grandes del mundo. Y allá quiero llegar”, dice el joven artemarcialista, yucateco por adopción, igual que su padre, Rubén Cruz Grajeda, su entrenador en esta disciplina y representante. En realidad, el que trata de mover todos los hilos para que el “Tuzo” pueda estar donde está.

El Tuzo derrotó al número 1 de Francia

Josué ganó el campeonato el 7 de septiembre al derrotar por decisión dividida en cinco asaltos a Djany Florenti, el número uno de Francia, en un combate muy cerrado realizado el pasado 7 de octubre en la arena gala de Montbeliard.

“Ya soy campeón de K1, ahora quiero llegar a One Championships”, dice el peleador de 25 años de edad, quien presenta una hoja de servicios con 18 peleas como profesional, con 17-1.

Te puede interesar: Auguran a ''Bolón'' Rodríguez carrera de muchos años en Grandes Ligas

Todos los combates ganados han sido en el extranjero, donde cada vez le conocen más, razón por la que las empresas le piden y la suya es la primera vez que un mexicano se corona en Europa.

Cruz Alemán ya quiere dar el salto a la siguiente categoría, que es la soñada por todos en esta disciplina. “Me han dicho que haga dos o tres peleas más para poder ser incluido en los rankings”.

El tuzo Josué Cruz Alemán puede presumir de ser el mejor exponente en México y campeón del mundo de muay thay y kick boxing (Foto de Ramón Celis)

Categoría dominada por peleadores asiáticos

La One la dominan los peleadores orientales y los grandes escenarios combates se montan en arenas de Asia, como Tailandia, Singapur, Corea, e incluso en Dubai.

El mejor entre los varones actualmente es San Chay, de Tailandia, y las principales entre las damas son Valentina Shevchenko, de Rusia, y Haberte Todd, de Estados Unidos.

Nada fácil la misión, menos en una zona donde esta disciplina apenas va siendo vista a nivel profesional.

“Es muy difícil conseguir los apoyos para poder ir a pelear en Europa, y más en Asia, donde están los más grandes”, comenta Josué, en una entrevista en el gimnasio donde su padre ha hecho del muay thay y kick boxing un referente, en Residencial Pensiones.

Dificultades de Josué Cruz para conseguir recursos

“Tocamos puertas que a veces ni se abren, pero a como podemos reunimos recursos para estos viajes”, comenta Rubén Cruz Grajeda, precursor de esta disciplina, que tan solo en Mérida tiene ahora a una veintena de gimnasios.

Los esfuerzos son enormes para Josué. Sesiones dobles de trabajo en gimnasio, de boxeo, donde su mentor es el cubano Julio Tarragó.

El tuzo Josué Cruz Alemán puede presumir de ser el mejor exponente en México y campeón del mundo de muay thay y kick boxing (Foto de Ramón Celis)

“Pero quiero llegar. Y no voy a descansar hasta lograr mi objetivo. Sé que no será fácil, pero ese es otro punto: me motiva el saber que hay dificultades que sortear”.

Y mientras, no deja de prepararse. Ni tampoco de pensar en el legado que quiere dejar cuando algún día quiera irse.

“Hay muchos jóvenes que quieren llegar lejos, pero hay que tomar la decisión. Yo me he ido a Europa, estuve en Tailandia en un campamento, premio por ganar un torneo".

¿Quieres algo? Esfuérzate, recomienda el Tuzo

"Esto así es. ¿Quieres algo? Esfuérzate. He visto lo que mi familia hace para ayudarme y no puedo menos que esforzarme todos los días”, expresa para los “Domingos Especiales”.

Como principal referente de este deporte milenario. El muay thay, conocido también como boxeo tailandés, o tradicionalmente como el arte de las ocho extremidades, es un deporte de contacto de los más peligrosos que hay. “Uno tiene que pensar en todo y no descuidarse. La preparación mental es fundamental”, expresa.

Además de su carrera como peleador profesional de muay thay y kickboxing, espera hacer estudios universitarios pronto, en línea, en especialidades relacionadas con su disciplina: entrenamiento deportivo y rehabilitación para tratar lesiones específicas de este deporte.

El tuzo Josué Cruz Alemán puede presumir de ser el mejor exponente en México y campeón del mundo de muay thay y kick boxing (Foto de Ramón Celis)

Tarragó, un cubano con amplia experiencia en el trabajo con jóvenes como Cruz, y otros peleadores destacados en el boxeo convencional, considera que Josué tiene bien definidas sus metas y eso puede hacerle crecer.

“Para este deporte se necesita, además de boxeo, mucha mentalidad positiva. Y él la tiene”, comenta Tarragó.

El trabajo de la mente es fundamental

El mismo Josué lo considera de esa forma: “Siempre hemos dicho que esa es una parte fundamental: el trabajo mental. Pero debes tener claro que, si subes pensando que vas a perder, mejor no subas al ring".

"A veces son preparaciones muy complicadas, por la forma en que tienes que trabajar, pero precisamente por eso debes pensar en que puedes alcanzar tus metas, porque los sacrificios son grandes”.

Y no hay duda de ello.

Su padre, Rubén Cruz, dice que el trabajo en muay thay y kick boxing, sin demeritar al boxeo tradicional, “es mucho más fuerte porque el boxeo normal está centrado de medio cuerpo hacia arriba, y en esta disciplina se puede patear en las rodillas, golpear con los codos".

"Un boxeador, digamos, el ‘Canelo’, tiene más cardio, aguanta doce raunds. Nosotros, en esto, no: vamos a cinco en peleas de campeonato mundial, a tres en otras peleas, entonces, tenemos que darlo todo, salir prácticamente a matar porque te van a golpear en cualquier lado”.

Sesiones de 6 horas del Tuzo

El tuzo Josué Cruz Alemán puede presumir de ser el mejor exponente en México y campeón del mundo de muay thay y kick boxing (Foto de Ramón Celis)

Y el Tuzo tiene sesiones incluso de seis horas, a veces dobles, durante los previos para los combates, que generalmente tienen que ser en el extranjero porque solo allá hay rivales de calidad. Ha peleado en Suecia, Bielorrusia, Francia, Italia, España y Estados Unidos, y una vez en Tailandia.

Su palmarés incluye victorias peleando para México, ganando la primera medalla para el país en el Campeonato Sudamericano, igual obtuvo una medalla de plata en Suecia y su logro en Francia, coronándose en K1, le permite ser el primer mexicano con un cinturón en Europa.

Por otro lado, los esfuerzos siempre encuentran aliados. Para Josué, los suyos primero son los que hace la familia para que pueda dedicarse en cuerpo y alma.

“Sin lo que ellos hacen no podría estar donde estoy. Y quiero agradecer a todos los que, mucho o poco, hacen algo para que yo pelee. ¿Pero sabe? Quiero pelear con los mejores, quiero ir a One Championships, sentir esa experiencia. Y puedo lograrlo”.

Si lo sueñas, dicen, es posible. Los cuadriláteros de Asia pueden verse en el firmamento.