Cerca de acabar el sida

Se espera que en 2020 se alcance la meta 90-90-90

Para 2020 se tiene el reto mundial de llegar a la meta 90-90-90 en cuanto al diagnóstico, tratamiento y estándar indetectable del VIH-Sida, un primer paso para que en 2030 prácticamente se erradique este padecimiento y deje de ser un problema de salud pública.

Las cifras actuales no son muy alentadoras, pero si hay un trabajo conjunto entre el gobierno federal y el estatal, se puede lograr.

Así considera el doctor Jorge Saavedra, director ejecutivo del “AHF Global Public Healt Institute at the University of Miami”, quien anteayer ofreció una de las conferencias magistrales del IV Simposio Internacional “Horizontes compartidos” sobre VIH-Sida, en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (Hraepy).

El médico, quien fue director general de Censida en México, destaca el reto que se tiene con la meta 90-90-90, una iniciativa global para que todos los países logren a finales de 2020 tener el 90% de casos de VIH-Sida diagnosticados, que el 90% de éstos estén en tratamiento y que el 90% de los que están en tratamiento hayan alcanzado el estatus de indetectable del virus, es decir, que logren una supresión virológica, estatus en el que el virus ya no se contagia.

Señala que con base en ello se espera que para 2030 el VIH como epidemia global debe haber terminado, controlado y no debe representar un problema de salud pública, si es que se ha podido contener y se avanza en las metas ya citadas como esperan.

En ese sentido, para 2030 las cifras de porcentajes deberán ser de 95-95-95, pues el mayor número de enfermos ya no trasmite el virus, por lo tanto, el nuevo número de casos es menor que las muertes que causa el VIH, tomando en cuenta que no todo el mundo tiene acceso a tratamiento retroviral.

En México, indica que con las cifras actuales por el momento 65% personas que tienen VIH ya fueron diagnosticadas, de manera que falta un 25% para llegar a la meta a fines de 2020 del 90%.— Iris Ceballos Alvarado

Considera que es la parte donde se tiene que redoblar el esfuerzo, para que las personas se hagan la prueba y se avance en la detección.

Apunta que si el VIH se diagnostica a tiempo ya no es mortal, no es un diagnóstico de muerte como años atrás, pues antes existía miedo a hacerse la prueba pensando que si tenían la enfermedad morirían y preferían no enterarse. Recuerda que de salir positiva la prueba hay tratamiento para la enfermedad, y en México el tratamiento es gratuito.

Recalca que también es importante la eliminación de la burocracia, pues cuando un paciente es diagnosticado con VIH le piden tantos papeles para comenzar a darle el tratamiento que ya no regresan, “hacen perder mucho tiempo a los pacientes y la burocracia se vuelve contraproducente para el control virológico de esta epidemia”.

—Se necesita que las instituciones hagan un esfuerzo, que no pidan tantos requisitos a los pacientes, para que puedan iniciar tratamiento de inmediato.

Precisa que en México el 61% de los pacientes diagnosticados llevan tratamiento y de éstos el 51% tiene el virus indetectable, lo que significa no transmisible.

La atención a los migrantes, enfatiza, también debe ser contemplada sin el requerimiento de tanto papeleo, pues de otra forma no se logrará la meta, “es necesario evitar que la epidemia siga creciendo, lo cual sólo se logra con el control virológico”.

Un ejemplo de ello es el caso de Botswana que logró el 90-90-90, pero se supone que al alcanzar esa meta debía reducirse la incidencia, es decir, el número de nuevos casos, y no pasó porque no consideraban a los migrantes, “como si los migrantes no tuvieran relaciones sexuales; por ello hay que darles tratamiento tengan o no tengan papeles”.

