Cerca de recibir su registro

La asociación civil Redes Sociales Progresistas (RSP) está en plena transición para convertirse en uno de los nuevos partidos políticos de Yucatán y nacional, y es muy probable que el día 28 ó 29 próximo termine esta espera con la entrega de su registro como institución política.

El consejero nacional de RSP por Yucatán, Tuffy Mafud Contreras, informó que esta organización política tiene el visto bueno para su registro como partido estatal por parte del Instituto Electoral y Participación Ciudadana (Iepac) y solo está en espera de que el organismo electoral haga el comunicado oficial, pero ya es un hecho que será de los partidos que competirán en las elecciones de Yucatán en 2021 porque cumplió todos los requisitos electorales locales.

En el caso del registro como partido nacional Redes Sociales Progresistas, el Instituto Nacional Electoral (INE) debe otorgar el reconocimiento y éste se ha atrasado por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, Tuffy Mafud informó que ya tiene noticias de que el día 28 o el 29 próximos se entregará el registro de RSP como partido político nacional.

Pero mientras se concreta está transición de organización ciudadana a partido político, Tuffy Mafud, un joven empresario turístico que incursiona en política partidista por primera vez, dijo que ya trabajan con sus bases para aspirar a ganar al menos una o dos diputaciones locales, tres o cuatro municipios del interior del Estado y obtener el mayor número de regidurías para que desde esos cargos levanten la voz y se preparen para la competencia grande, que es la presidencial en 2024.

“Seremos un partido incipiente, no podemos ir en candidaturas en común, no podemos hacer coaliciones con otros partidos, estamos en una situación complicada porque la autoridad electoral no nos ha dado presupuesto público”, dijo. “Nuestra gente dedica todo su tiempo y aporta para las diversas actividades sociales y partidistas. Sabemos que no podemos ir por todos los puestos, el estado es muy grande y no tenemos recursos, pero vamos a dar fuerte sorpresa en el 2021”.

Apenas reciban su registro como partido político se enfocará, junto con el profesor Mario Jiménez Navarro, comisionado nacional del RSP en Yucatán, a la selección de candidatos que competirán en el proceso 2021.

Para ello tienen que ser líderes de opinión, con buenas reseñas de servicio, compromiso de hacer bien las cosas y que tengan algún trabajo positivo a favor de la ciudadanía. “Quienes tengan mal historial no pasarán los filtros de selección”.— Joaquín Chan Caamal

Igual sabe que las campañas presenciales serán difíciles de organizar por las restricciones sanitarias por la pandemia, que no podrán ir casa por casa, y por ello se preparan para un buen manejo de las redes sociales de internet para entrar a la competencia por los votos. De hecho, esta campaña virtual será más pareja que con las de estructura partidista y tendrán piso parejo en los medios de comunicación y redes sociales.

Hasta ahora, el presidente nacional de RSP, José Fernando González Sánchez, y el director de la tercera circunscripción que incluye de Oaxaca a Yucatán, depositaron su confianza en Tuffy Mafud para que tome las decisiones relativas a la elección de Mérida y el maestro Jiménez Navarro para que lleve las riendas de la elección en el Estado. Pero cuando reciban su registro, el partido tendrá que nombrar directiva municipal y estatal y desconoce quiénes serán los líderes de esos comités yucatecos.

¿Tendrá vida efímera o largo futuro este partido?, le preguntó el reportero.

“Más allá del 24, como que hay muchas y diferentes corrientes activas. No sé si Morena agarrará fuerza o caerá, no sé si el PAN y el PRI se recuperarán, tenemos mucha vida por delante. A nivel local nos van a ver como tercer lugar”, indicó. “Yo creo que la gente espera mucho de todos, que no seamos más de lo mismo, no estamos usando candidatos reciclados, candidatos perdedores, gente que ha estada colgado del presupuesto del Estado. Tendremos caras nuevas, daremos voz a los grupos de minoría rechazados como mujeres, religiosos, LGBT, las puertas están abiertas para los líderes que quieran aportar cosas positivas por el bien del estado y del país”.

¿Qué espera de ustedes la sociedad?

“Espera transparencia en lo que haga las instituciones y los partidos”, dijo. “Vamos a abrir totalmente las puertas a la sociedad yucateca, vamos a sentar un precedente sobre cómo queremos hacer las cosas. Es pura gente nueva la que va a competir con nosotros, espero que la gente lo valore. Aquí pueden venir quienes aspiren a ser candidatos independientes, por eso somos progresistas, somos plurales, no hay un lineamiento específico, quien quiera ser un candidato incluyente aquí lo puede hacer cómodamente, tiene las puertas abiertas y están a tiempo de sumarse al proyecto”.

Mafud Contreras informó que cuentan con la cuenta de Facebook redessocialesprogresistasporyucatanoficial para que la ciudadanía se entere y participe en sus actividades sociales, de apoyo y políticas.

