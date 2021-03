“Cerillitos”: un año sin empleo

Ramírez Marín entrega apoyos a adultos mayores

Cientos de adultos mayores atraviesan una difícil situación económica, luego de perder sus empleos como empacadores en los supermercados desde hace ya un año, lo que los expone a mayores riesgos.

Doña Josefina Vásquez, de 72 años, trabajaba como “cerillito”, sin embargo, perdió su empleo y única fuente de ingresos luego de que estos establecimientos prescindieran de sus servicios por ser considerados como población vulnerable ante la pandemia del Covid-19.

“Han sido unos meses terribles, no hubo ayuda. Nosotros buscamos cómo hacerle, vendiendo cosas, empeñado nuestras cosas, nos quedamos sin nada. En mi familia somos 6 personas, todas perdimos el empleo durante la pandemia”, indicó doña Josefina.

Relata que ha sido un año muy difícil, especialmente para los más chicos, sus nietos, quienes no entienden el motivo en que hay días que falta hasta la comida.

“Cuando mi nieta se levanta y me dice que quiere café y galletas y no hay, es terrible para mí. Ya no tenemos nada qué vender, ni qué hacer. Es muy triste ver a mis nietos y no poder darles lo que necesitan”, agregó.

Los empacadores consideran que el plan de reactivación económica contempló otros giros, incluyendo algunos no esenciales como bares, restaurantes y cantinas, incluso el regreso de la Bici-ruta, pero a ellos no los han considerado.

Ante esta situación, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín hace un llamado a las autoridades competentes a que revisen sus planes de reactivación económica, para que se incluya a los sectores más vulnerables y su impacto sea más justo, equitativo y efectivo.

El legislador tuvo una reunión con personas de la tercera edad que empacaban productos en supermercados, pero que desde hace un año se han visto obligados a trabajar en las calles.

Ramírez Marín considera que cumpliendo con todos los protocolos sanitarios y estas personas pueden regresar a sus labores.

“Están pasando por una situación sumamente complicada. Es muy simple: no tienen chance, permiso u oportunidad de trabajar”, indicó el político yucateco.

“Con solamente su pensión tratan de sobrevivir, porque su principal fuente de ingresos era el trabajo que tenían como ‘cerillitos’ y ya no lo pueden hacer, toda vez que la autoridad dispuso que es un riesgo para ellos”.

Situación Apoyo

El legislador Jorge Carlos Ramírez Marín habló de la situación de los empacadores.

Entrega de despensas

Ramírez Marín gestionó la entrega de despensas a un grupo de empacadores para apoyar en la economía de sus familias, además de comprometerse con el sector para que pronto las autoridades puedan fallar a su favor y recuperen el empleo que tanto necesitan. El senador estuvo acompañado por el empresario Jorge García “Totocho”.