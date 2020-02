Cero Cero Tres Miler, la historia detrás del nombre de un joven yucateco

El nombre de un joven ha causado sensación en redes sociales, donde algunos usuarios han dudado de su veracidad. Sin embargo, con pruebas de su identificación y sin pena alguna, el joven yucateco asegura que sí, su nombre es: Cero Cero Tres Miler Santos Chablé.

El nombre fue tema de debate, luego de que una pizzería lanzara un concurso buscando los nombres más raros en Mérida.

En entrevista con Diario de Yucatán, Santos Chablé comparte que fue un primo quien lo animó a compartir su identidad. Además de ganar una pizza, el joven se volvió viral debido a lo extraño de su nombre, el cual nos compartió su origen y quién fue el responsable de “ponérselo”.

Miler explica que sus padres ya habían pensado en que solamente tendrían tres hijos, “pero hasta en ese fallaron, porque somos cuatro”, bromea entre risas el joven, quien explica que los números son para identificar precisamente a los hijos.

“Mi madre le pondría el nombre a la niña y mi padre al niño… entonces, pues fui el ‘afortunado’”, señala el primogénito de la familia, quien reconoce que nunca se enteró del asunto hasta que cumplió 15 años.

Cuenta que él creció en Estados Unidos, donde su familia lo llamaba “Bambino”, por lo que por mucho tiempo creyó que ese era su nombre. Sin embargo, en la escuela nunca tuvo un incidente que delatara su nombre y no fue sino hasta la muerte de su madre y su regreso a Yucatán que se llevó la sorpresa sobre su identidad.

“Me dijeron que como ya tenía 15, debía hacerme responsable de mis trámites. Entonces cuando veo mi acta me encuentro con este número y le pregunto a mi papá, pues qué significa. Entonces él me dijo ‘ese es tu nombre’. Obviamente mi reacción fue: ‘¿QUÉ?’ ”.

Durante su bachiller, recuerda, un periódico sacó la noticia de que su nombre era de los más extraños en Yucatán, solo por debajo de otros como Disneylandia.

“Los compañeros me decían, ‘hey, dame tu autógrafo’, y pues sí me sentía burlado por los otros. Yo sí sentía que me hacían bullying por mi nombre, pero con el tiempo realmente aprendí que es parte de mi identidad, me ha dado tantas anécdotas y tan buenos amigos, que de verdad, no tengo pena en decir que ese es mi nombre”.